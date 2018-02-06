С 1 февраля, в прошлый четверг, в Эстонии еще раз поднялся акциз на алкоголь, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Однако и до этого он был выше, чем в Латвии, что уже породило в приграничье целую отрасль: алкотуризм. В Валке и Айнажи строятся новые алкошопы, а обороты уже работающих в разы превышают бюджеты местных самоуправлений. В прошлом году только один валкский магазин перечислил в госбюджет Латвии налогов около 13 млн евро, из которых 8 млн составил акциз.

В «бутлегерство» вовлекаются и простые челноки из местного населения, и случайные туристы, которые решили немного подработать или просто привезти спиртное для своих знакомых эстонцев. Последних, то есть людей случайных и «не в теме», нередко отлавливают и штрафуют.

Приглядимся же чуть пристальнее к этому приграничному феномену, уважаемые читатели. И начнем с главного — с нынешних реальных цен.

Латвия vs Эстония: разница в 10 евро с бутылки

Вчера латвийские и эстонские торговые порталы (к примеру, alcostock.ee, cenuklubs.lv и другие) давали такой расклад по ценам:

коньяк Hennessy VS (0,7 л) в Латвии — 22.99 евро, в Эстонии — 38.99 евро;

Courvoisier VSOP (0,7) — 21.99 евро у нас, 31.99 — в Эстонии;

водка Absolut (литр) — 12.99 у нас, и 21.99 в Эстонии;

ром Captain Morgan Spic. (литр) — 14.99 евро у нас и 19.99 евро в Эстонии;

виски Jameson (литр) — 16.99 в Латвии, 25.99 евро в Эстонии.

В общем, десятка, а то и более разницы. То есть даже одна бутылка вполне отбивает для «алкотуристов» 30–километровую поездку.

«Алкотуристы» у нас ещё и ночуют»

Руководитель Центра туристической информации Валки Дайнис Чапиньш всплеск алкотуризма комментирует сдержанно: машины с эстонскими номерами в Валке — дело привычное, а финских любителей «алкогольного шопинга» в город привозят автобусами.

Но было бы ошибочно полагать, подчеркивает он, что финны и эстонцы приезжают в Валку только за горячительными напитками — часть из них остаются тут на ночь, а также посещают местные достопримечательности. А для привлечения туристов над одним из алкогольных магазинов Валки даже построен хостел, сообщил Дайнис Чапиньш LSM.lv.

Чапиньш уверен, что «алкотуризм» положительно сказывается не только на бюджете торговцев и государства, которое собирает акцизный налог, но и идет во благо городу, поскольку часть потраченных туристами средств оседают в виде налогов в бюджете города.

Мэр Валки Вентс Армандс Крауклис в свою очередь пояснил журналистам: в городе появились новые рынки и сопутствующие торговые места. Иностранцы заходят в кафе, покупают что–то. Это шанс для бизнеса.

А еще — новые рабочие места. Каждый алкомаркет трудоустраивает до десяти человек: для маленького города уже неплохо. Пока самоуправление видит в алкогольном туризме шанс, предприимчивые горожане спешат им воспользоваться.

«Иду в свой пустой магазин, к горлу подступает ком»

Совсем другое настроение по другую сторону границы.

«Напишите, что Арво Тамм закрыл свои магазины из–за государства», — заявил предприниматель Арво Тамм в интервью Rus.Postimees.ee. Он вынужден был закрыть два магазина в Нурси и Тсоору Выруского уезда. Первый магазин он закрыл в сентябре прошлого года, второй — в октябре, а в конце года пришлось свернуть деятельность Тсооруского народного бара. «Мы же не можем пускать в бар людей со своим алкоголем. Кто вообще тут будет ходить в бары, если в Латвии такая дешевая водка? Никто не будет!»

По словам Тамма, именно табак и алкоголь были тем товаром, за счет которого владельцы магазинов выживали — платили работникам зарплаты, государству налоги и умудрялись оплатить счета за электричество: «Если этот товар не покупают, мне это больше не по силам. Поэтому мы закрываемся. Теперь из Латвии везут и продукты питания, даже сечку и колбасу. Когда иду в свой пустой магазин, к горлу подступает ком, а глаза наливаются слезами».

По оценке налогово–таможенного департамента, из–за приграничной торговли алкоголем в 2017 году Эстония недополучила акцизов на сумму 30 млн евро. По основанным на кассовом методе расчетам в бюджет в прошлом году поступило 87,5%, или на 33 млн евро меньше, чем прогнозировалось, передает err.ee.

В сравнении с 2016 годом алкогольных акцизов поступило на 22 млн евро меньше, т. е. показатель снизился почти на 9%.

На чем ловят случайных «бутлегеров»

Почему вообще их задерживают? По закону об алкоголе из других стран ЕС, в том числе и из Латвии, за один раз в Эстонию можно ввозить 90 литров вина, 110 литров пива и 10 литров водки.

С лета 2016 года, когда алкоралли в Латвию обрели общенародный масштаб, налогово–таможенный департамент Эстонии стал пристально следить, соблюдаются ли границы нормы. И хотя разрешенное количество алкоголя в понятиях обычного человека настолько велико, что у большинства с этим не возникает проблем, Налогово–таможенный департамент выловил 23 человека, которым этого количества оказалось недостаточно.

Нарушители должны заплатить налогово–таможенному департаменту налоги за превышающий норму алкоголь. По словам налоговиков, в среднем сумма составляет 830 евро. В то же время есть и случаи, когда нарушитель должен выплатить государство 5500 евро. Это значит, что разрешенное количество алкоголя было превышено в несколько раз. В среднем у нарушителей в багажнике находили почти 350 литров алкоголя. Если нарушитель оплачивал акцизы, он мог оставить себе алкоголь и продолжить свой путь.

Превышение норм ввоза не всегда рассматривается как нарушение закона. Просто человек должен доказать, что купил алкоголь исключительно для собственного использования и не собирается его перепродавать.

«Налогово–таможенный департамент говорит, что эти 23 человека, которых оштрафовали, не смогли дать убедительных пояснений, почему они превысили разрешенное количество. К сожалению, департамент не согласился уточнить, какие объяснения и извинения для них являются подходящими, а какие нет», — иронизирует Rus.Postimees.ee.

«Челноков» выдают камеры

Что еще полезно знать: камеры фиксируют тех, кто ездит через границу слишком часто и чьи поездки длятся слишком мало для настоящего туризма.

Налогово–таможенный департамент использует установленные на границе с Латвией камеры для идентификации номеров автомобилей, пишет rus.err.ee.

И. о. гендиректора департамента Риво Рейтманн пояснил, что камеры используются для выявления случаев, когда автомобиль часто пересекает границу, оставаясь на территории Латвии лишь около получаса.

С учетом информации, которую собирают налоговики, при необходимости проводятся выборочные проверки транспортных средств, чтобы задерживать людей, которые незаконно ввозят из–за границы большое количество алкоголя.

При этом представители налогово–таможенного департамента Эстонии признают: здесь работает целая сеть перекупщиков, которые ввозят дешевый алкоголь из–за границы для последующей перепродажи в Эстонии.

* * *

Итак, в четверг, 1 февраля, в силу прошлогоднего решения эстонского парламента акцизная ставка на содержание этанола в пиве поднялась с 15,52 до 16,92 евроцента за объемный процент.

Акцизная ставка на вино и сброженные напитки с содержанием этанола до 6 объемных процентов поднялась с 77,44 до 84,41 евроцента. Акцизная ставка на вино и сброженные напитки с содержанием этанола выше 6 объемных процентов поднялась с 123,18 до 147,82 евроцента.

Рост алкогольного акциза на 2019 и 2020 годы сохранится в прежнем объеме — 10 процентов и 20 процентов в отношении вина и сброженных напитков с содержанием этанола выше 6 объемных процентов.

Николай КУДРЯВЦЕВ.