Аллергия – не повод отказываться от четвероногого друга

Аллергия – явление очень распространенное в нашем мире. Часто аллергическая реакция проявляется при контакте ребенка с животным, а именно с шерстью, слюной, подкожным жиром или даже кормом для питомца. Что же делать, если очень хочется завести четвероногого, но здоровье, все-таки, дороже?

Существует множество вариантов гипоаллергенных, а потому безопасных питомцев, и один из них – черепаха. Спокойная, быстро привыкающая к человеку, черепаха может стать лучшим другом на ближайшие 10, а то и больше, лет. Она требует постоянного, но довольно простого ухода, может принимать пищу с рук и очень не любит оставаться голодной. В таких случаях она может даже кусаться, но если все условия в порядке, то черепаха на хозяина никогда не нападет.

Другими хладнокровными питомцами, которые прекрасно подойдут человеку с аллергией, являются аквариумные рыбки. Немая красота рыб успокоит всех членов семьи и проведет эмоциональную разгрузку, когда это так нужно. Сейчас выведено огромное количество домашних рыбок, которые успешно продаются в зоомагазинах. Единственное, что стоит заранее проверить, это наличие аллергена в корме для рыб. Сделать это можно, высыпав небольшое количество корма на блюдце, и понаблюдав, будет ли ощущаться какой-либо дискомфорт.

Достаточно необычными считаются домашние ящерицы. Важно совмещать содержание в террариуме с пробежками животного по дому, ведь им необходимо движение.

Идеальный питомец для аллергика – улитка: не привередлива в корме, не шумит, не требует особого ухода. Можно подселить ее к рыбкам, тогда и аквариум чистить придется реже. А сухопутные улитки, по слухам, даже запоминают и узнают своего хозяина, являются достаточно крупными и проживают десяток лет.

Если аллергик все-таки предпочитает классических домашних животных, кошек и собак, то стоит взглянуть на бесшерстные породы. Из семейства кошачьих можно выбрать сфинксов. Также прекрасно подойдут для содержания людьми с аллергией ориентальные кошки. Они хоть и не лишены шерсти, но являются гипоаллергенными.

Перуанская орхидея инков – это не экзотический цветок, а порода бесшерстной собаки, которая тоже может порадовать аллергика. Если же есть желание заняться дрессировкой животного, то мексиканская голая собака – отличный вариант. Она не требует тщательного ухода за кожей, в отличие от других своих «голых» собратьев, и является достаточно сильным животным, может охранять и защищать человека.

Если хочется, чтобы питомец был мягким, с нежной шубкой, существуют слабо линяющие или не линяющие вовсе породы. К таким относятся, например, курильский бобтейл и корниш-рекс. Кошки этих пород игривы и очень умны, поддаются дрессировке. Детям очень понравится пудель, также не провоцирующий аллергий, к тому же он считается одной из самых дружелюбных собак.