Аллея у театра: занавес поднят!

5 февраля жюри подвело итоги конкурса эскизов аллеи, которая будет создана между зданием Национального театра и Городским каналом, включая территорию до здания на бульваре Кронвальда 4, где ранее был биологический факультет Латвийского университета.

Лучшим среди поданных на рассмотрение экспертов 26 работ признан эскиз под названием «Занавес времени». Автор работы-победителя ООО H2E.

Концепция проекта основана на связанных с театром образах. Берег канала, по замыслу автора, это сцена длиной в символических сто шагов. Цифры обозначают даты наиболее значимых в истории Латвии событий. К ним прилагаются аннотации на нескольких языках, разъясняющие суть события.

Второе место в конкурсе жюри присудило работе «Аллея мечты». Авторы – Алиса Екабсоне и Дайла Слока – пояснили, что их работа устремлена в будущее и в то же время наполнена уважением к прошлому. Линейная композиция объекта будто указывает, что человек должен идти вперед, время от времени останавливаясь, чтобы оглянуться на пройденный путь. Яркий акцент этого объекта – синие бетонные плиты, которыми выложена дорожка вдоль канала. Они символизируют мечты и устремленность в будущее.

Третье место жюри решило не присуждать, а вместо этого дать четырем работам поощрительные призы. Их получили ООО KOB ART и MUUD, Элизабете Ранцане и Анна Мирана, ООО CORE PROJEKTS и Анда Мункевица и Маргарита Будзе.

В состав жюри входили известные эксперты – глава инспекции по охране памятников Юрис Дамбис, директор Национального театра Оярс Рубенис, профессор Академии художеств Алексей Наумов. Председатель жюри – глава комитета имущества Рижской думы Олег Буров.

Призовой фонд конкурса составляет 9500 евро, из которых победитель получает 4000 евро, обладатель второго места – 2500 евро. На реализацию проекта выделено 135 тысяч евро.