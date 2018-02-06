Аллея у театра: занавес поднят!

- Лучшим среди поданных на рассмотрение экспертов 26 работ признан эскиз под названием «Занавес времени». Автор работы-победителя ООО H2E.
- Концепция проекта основана на связанных с театром образах. Берег канала, по замыслу автора, это сцена длиной в символических сто шагов. Цифры обозначают даты наиболее значимых в истории Латвии событий. К ним прилагаются аннотации на нескольких языках, разъясняющие суть события.
Второе место в конкурсе жюри присудило работе «Аллея мечты». Авторы – Алиса Екабсоне и Дайла Слока – пояснили, что их работа устремлена в будущее и в то же время наполнена уважением к прошлому. Линейная композиция объекта будто указывает, что человек должен идти вперед, время от времени останавливаясь, чтобы оглянуться на пройденный путь. Яркий акцент этого объекта – синие бетонные плиты, которыми выложена дорожка вдоль канала. Они символизируют мечты и устремленность в будущее.
Третье место жюри решило не присуждать, а вместо этого дать четырем работам поощрительные призы. Их получили ООО KOB ART и MUUD, Элизабете Ранцане и Анна Мирана, ООО CORE PROJEKTS и Анда Мункевица и Маргарита Будзе.
В состав жюри входили известные эксперты – глава инспекции по охране памятников Юрис Дамбис, директор Национального театра Оярс Рубенис, профессор Академии художеств Алексей Наумов. Председатель жюри – глава комитета имущества Рижской думы Олег Буров.
Призовой фонд конкурса составляет 9500 евро, из которых победитель получает 4000 евро, обладатель второго места – 2500 евро. На реализацию проекта выделено 135 тысяч евро.