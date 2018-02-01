Альгинатные маски — спасение от тусклого цвета лица и шелушений

В мире все большую популярность набирают альгинатные маски. Рассказываем, чем они хороши.

Главный ингредиент альгинатной маски — морские водоросли, точнее, содержащаяся в них альгиновая кислота. Вещество альгинат открыл английский биохимик Мур Стэнфорд еще в 1981 году, когда привычным способом добывал из водорослей йод.

Альгинатная маска — это порошок, который нужно развести небольшим количеством воды. Альгиновая кислота и ее соли образуют гель, который и нужно наносить на кожу.

Через несколько минут гель застынет на коже, образовав плотную влагонепроницаемую пленку, немного напоминающую резину, а активные вещества будут глубоко проникать в кожу. Спустя 15 минут медленно и аккуратно снимите маску движением от подбородка ко лбу — она легко отделяется от кожи, волосы к ней не прилипают.

По эффекту маска сравнима с салонной процедурой: она сужает поры, увлажняет и подтягивает кожу, делает ее более плотной на ощупь. Кожа после маски свежая, румяная, без покраснений. Альгинатную маску можно наносить даже на губы — бальзам потом не понадобится.

Используйте альгинатные маски курсом, если хотите решить серьезные проблемы с кожей — убрать шелушения, вернуть коже сияние и ровный цвет, сделать морщинки менее выраженными. Или раз в неделю перед важным мероприятием — маска обеспечит быстрый лифтинг-эффект и увлажнит кожу.