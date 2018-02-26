Amazon взял сериал по «Тёмной Башне»

Телеадаптация «Тёмной башни» Стивена Кинга по-прежнему находится в разработке, и хотя авторы проекта не спешат сообщать никаких новых подробностей, инсайдеры выяснили, что выпуском сериала займётся потоковый сервис Amazon (параллельно создающий ТВ-версию «Властелина колец»).

Сюжет шоу представит собой прямую адаптацию четвёртого романа из цикла, «Колдун и кристалл», который является приквелом и рассказывает историю происхождения Стрелка. Предполагается, что Идрис Эльба вернётся к образу Роланда Дискейна, а Том Тэйлор снова сыграет Джейка Чеймберза. Актёр на роль молодого Роланда ещё не утверждён.

Шоураннером назначен Глен Маззара («Ходячие мертвецы», «Щит»). Также в работе над проектом примут участие Андерс Томас Йенсен и режиссёр полнометражной версии «Тёмной башни» Николай Арсель. Media Rights Capital планируют отснять около 10-13 эпизодов для первого сезона.

Съёмки стартуют уже этим летом и пройдут в Ирландии и Великобритании.