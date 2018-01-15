Америка планирует к 2020 году вдвое нарастить экспорт сжиженного природного газа в Европу. Для этого в ход идут различные методы: от навязывания своим европейским сателлитам дорогостоящего газа до санкционного давления на игроков международных энергетических проектов с участием России.

Президент США Дональд Трамп провозгласил курс на превращение страны в одного из мировых лидеров по поставкам сжиженного природного газа (СПГ). Новая американская энергетическая стратегия стала результатом победы представителей сланцевой индустрии, добивавшихся на протяжении последних лет увеличения количества экспортных квот, над ориентированными на внутреннее потребление представителями нефтехимического комплекса. Рост экспорта газа сулил первым дополнительную прибыль, а вторым из-за роста издержек — убытки ввиду удорожания на местном рынке дефицитного «голубого топлива».

Сегодня основным производителем СПГ в США является компания Cheniere Energy, чьи расположенные на побережье Мексиканского залива мощности по сжижению газа (Sabine Pass и Corpus Christi) производят около 18,6 млрд куб. м газа в год. В планах к 2020 году нарастить объем до 50 млрд куб. м, из которых половина должна пойти в Европу.

Местный рынок характеризуется отсутствием единых производственных цепочек: производителями газа и владельцами заводов по его сжижению являются разные компании. А в роли экспортеров выступают неамериканские фирмы.

К примеру, компания Cheniere Energy, которая владеет в стране основными перерабатывающими мощностями, закупает газ у местных сланцевиков, сжижая его и реализуя англо-голландской Shell, испанской Natural Gas Fenosa и др. Причем в отношении всех экспортеров действуют унифицированные контракты, условия которых предусматривают только формат сотрудничества по принципу «сжижай или плати» (покупатель платит за сжижение независимо от того, будет он использовать мощности или нет). Всё это позволяет компании Cheniere Energy страховать риски неполной загрузки. Так, второй крупнейший в мире импортер газа — корейская компания KOGAS заключила с Cheniere Energy договор на двадцать лет на резервирование мощностей (ежегодные выплаты — 547,5 млн долларов США). Аналогичный контракт имеется и с англо-голландской компанией Shell.

Что касается механизма газового ценообразования на внутреннем рынке, то он предельно прост. За основу берутся спотовые цены на местной газовой бирже Henry Hub. Средневзвешенная стоимость в 2017 г. за 1 млн британских тепловых единиц BTU (эквивалент 28 куб. м) составила 3 доллара США. То есть за 1 тыс. куб. м — 107,4 доллара США. Столько платит Cheniere Energy для того, чтобы приобрести газ для его последующей переработки.

Покупатели платят Cheniere фиксированную плату за сжижение газа в размере 3 долларов США за 1 млн BTU (107,4 доллара США за 1 тыс. куб. м) плюс премию в размере 15% от биржевой стоимости газа. На выходе за 1 тыс. куб. м придется заплатить 230,8 доллара США (премия — 16 долларов США). Но и это еще не все расходы. Транспортировка газа в Европу обойдется в среднем в 35,8 доллара США за 1 тыс. куб. м (из расчета 1 доллар США за 1 млн BTU). Необходимо помнить и о регазификации СПГ: 14 долларов США за 1 тыс. куб. м (из расчета 0,4 доллара США за 1 млн BTU).

Итого окончательная закупочная цена в 2017 году из Америки составляла 280,6 доллара США за тысячу «кубов».

В условиях текущих экономических реалий стоимость американского газа вряд ли будет снижаться. Его ценообразование привязано к нефтяной корзине. Сама же нефть в последнее время демонстрирует устойчивую тенденцию к плавному росту. В свою очередь американское аналитическое агентство S&P Global Platts прогнозирует в среднесрочной перспективе рост биржевых цен на Henry Hub. Этому способствует рост потребления газа Cheniere (ввод в строй новых перерабатывающих мощностей), падение производства в Мексике, а также существенное сокращение инвестиций в сланцевую добычу из-за мирового падения цен на нефть в самой Америке в 2015 и 2016 годах (сокращение числа буровых установок и падение уровня производства).

Таким образом, специфика американского рынка и высокая конечная стоимость сырья ограничивает географию его международных поставок.

В основном это Латинская Америка и Северо-Восточная Азия. В первом случае маршрут поставок обусловлен коротким логистическим плечом, во втором — окупаемостью за счет высокого спроса динамично развивающихся экономик стран Азиатско-Тихоокеанского региона на голубое топливо, что толкает вверх цены на газ в этом регионе. Так, в ноябре 2017 года цены на СПГ поднимались до самых высоких отметок за 10 месяцев. Индекс Japan-Korea Marker, рассчитываемый S&P Global Platts, достигал 9,35 доллара США за 1 млн BTU (335 долларов США за 1 тыс. куб. м).

На этом фоне спотовые цены европейских газовых бирж оставались стабильными, во многом благодаря прогнозируемой политике одного из основных поставщиков — «Газпрома». Так, средневзвешенная цена на российский газ для европейских покупателей в 2017 году колебалась в диапазоне 180–190 долларов США за 1 тыс. куб. м. При этом на главной европейской площадке — голландской TTF — цена в пиковые периоды 2017 года доходила до 254 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Надежность и стабильность российских поставок, гибкость во взаимоотношениях с традиционными клиентами позволили российской газовой корпорации по итогам 2017 года поставить Европе рекордное количество голубого топлива — 193,9 млрд куб. м (2015 год — 150, 2016 год — 170 млрд).

То есть за последние два года страны ЕС стали закупать российского газа почти на 30% больше.

Крупнейшим европейским клиентом по-прежнему остается Германия, которая в 2017 году импортировала рекордные объемы газа — 53,4 млрд куб. м.

В свою очередь, американский сжиженный природный газ, который по вышеперечисленным объективным причинам в 1,5 раза дороже российского трубного аналога, не выдерживает ценовой конкуренции.

Наиболее подходящими кандидатами являются страны Пиренейского полуострова, в первую очередь Испания и Португалия. Этот регион, по сути, является энергетическим «оазисом», слабо интегрированным в единую европейскую газовую инфраструктуру. США уже поставляют туда небольшие партии СПГ. Но Америке нарастить объемы на данном направлении вряд ли удастся. В первую очередь в силу уже отлаженной логистики: полуостров связан трубопроводом с Алжиром, где вдобавок к местным газовым месторождениям на средиземноморском побережье расположены два завода СПГ.

Ни в Испании, ни в Португалии «Газпром» не представлен. Ниша свободна. Но и здесь у американцев возникает конфликт интересов с традиционными поставщиками — французами, которые прокачивают газ на полуостров и не собираются уступать собственную долю рынка.

В Европе Америке приходится рассчитывать лишь на своих сателлитов — Польшу и Литву, которые сегодня, в свою очередь, не особо спешат отказываться от российского газа в пользу дорогого бренда made in USA, ограничиваясь несущественной диверсификацией. Варшава продолжает закупать в России около 70% (15 млрд куб. м), а Вильнюс — более 50% (около 1 млрд куб. м) необходимого объема газа.