На следующей неделе американские дипломаты отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить о том, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки.

На следующей неделе американские дипломаты, вооружённые новой доктриной, отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки. Как пишет The National, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, который в настоящее время является самой влиятельной фигурой в администрации Трампа, отправится в Турцию, чтобы разъяснить пределы терпения США и НАТО в отношении «авантюр Реджепа Тайипа Эрдогана» в Сирии и его партнёрства с Россией и Ираном.

Макмастер и министр обороны США Джеймс Мэттис также обратятся к Европе и всему миру на Мюнхенской конференции по безопасности. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже посетит Турцию, где поднимет ряд важных вопросов, что ознаменует собой начало реализации его нового курса, который отвечает интересам фракции, господствующей в администрации Трампа.

Как продолжает издание, эти визиты пройдут на фоне возвращения атмосферы холодной войны в отношения между США и Россией, на фоне замешательства в связи с намерениями Израиля касательно роли Ирана в Сирии и Ливане, на фоне напряжённости в отношениях между Турцией, Ираном и Россией, а также в свете подготовки к выборам в Египте, Ираке и Ливане.

В Турции американские чиновники сосредоточатся на военных операциях Анкары в Африне и Манбидже, а также на недавних агрессивных заявлениях турецких чиновников, которые угрожали американским военным в Сирии и пообещали расширить масштабы своих операций против сирийских курдов. Эта остановка в Турецкой Республике по времени совпадёт с попытками спасти отношения Турции с Ираном и ещё больше укрепить её отношения с Россией. Ожидается, что Турция, которая является членом НАТО, услышит чёткое предупреждение от американской администрации о том, что последняя намерена рассматривать происходящее сквозь призму своего нового стратегического видения и что она не станет идти на компромиссы.

Кроме того, американские чиновники намереваются сообщить ведущим членам НАТО в Европе, что тем необходимо делать более существенный вклад для того, чтобы покрывать расходы этого стратегического партнёрства. Средства требуются на реализацию долгосрочных программ подготовки в Ираке, на поддержку санкций против Ирана, а также на проведение операций коалиции в Сирии.

«В более широком стратегическом смысле Белый дом отправляет Кремлю сигнал о том, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы», — пишет автор статьи.

Как заключает издание, если Россия и США не сумеют достичь взаимопонимания, буран холодной войны охватит весь мир и его эпицентром станет Сирия. Однако главный пункт разногласий между странами касается не характера их двусторонних отношений, а иранского проекта в Сирии, который ещё больше осложнил борьбу интересов — точно так же, как вопрос о судьбе Асада осложнил процесс переговоров в Вене в 2015 году, помешав достичь прогресса в Сирии.