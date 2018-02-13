Америка отправляет Путину тревожный сигнал(26)

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Анатолий Тарасов
11:09 13.02.2018
В мире / Политика

На следующей неделе американские дипломаты отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить о том, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки.

На следующей неделе американские дипломаты, вооружённые новой доктриной, отправятся в столицы арабских стран, Турции и Европы, чтобы заявить, что США больше не станут демонстрировать мягкость по отношению к тем, кого они считают угрозой влиянию и стратегическим интересам Америки. Как пишет The National, советник по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер, который в настоящее время является самой влиятельной фигурой в администрации Трампа, отправится в Турцию, чтобы разъяснить пределы терпения США и НАТО в отношении «авантюр Реджепа Тайипа Эрдогана» в Сирии и его партнёрства с Россией и Ираном.

 

Макмастер и министр обороны США Джеймс Мэттис также обратятся к Европе и всему миру на Мюнхенской конференции по безопасности. Госсекретарь США Рекс Тиллерсон тоже посетит Турцию, где поднимет ряд важных вопросов, что ознаменует собой начало реализации его нового курса, который отвечает интересам фракции, господствующей в администрации Трампа.

 

Как продолжает издание, эти визиты пройдут на фоне возвращения атмосферы холодной войны в отношения между США и Россией, на фоне замешательства в связи с намерениями Израиля касательно роли Ирана в Сирии и Ливане, на фоне напряжённости в отношениях между Турцией, Ираном и Россией, а также в свете подготовки к выборам в Египте, Ираке и Ливане. 

 

В Турции американские чиновники сосредоточатся на военных операциях Анкары в Африне и Манбидже, а также на недавних агрессивных заявлениях турецких чиновников, которые угрожали американским военным в Сирии и пообещали расширить масштабы своих операций против сирийских курдов. Эта остановка в Турецкой Республике по времени совпадёт с попытками спасти отношения Турции с Ираном и ещё больше укрепить её отношения с Россией. Ожидается, что Турция, которая является членом НАТО, услышит чёткое предупреждение от американской администрации о том, что последняя намерена рассматривать происходящее сквозь призму своего нового стратегического видения и что она не станет идти на компромиссы.

 

Кроме того, американские чиновники намереваются сообщить ведущим членам НАТО в Европе, что тем необходимо делать более существенный вклад для того, чтобы покрывать расходы этого стратегического партнёрства. Средства требуются на реализацию долгосрочных программ подготовки в Ираке, на поддержку санкций против Ирана, а также на проведение операций коалиции в Сирии.

 

«В более широком стратегическом смысле Белый дом отправляет Кремлю сигнал о том, что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы», — пишет автор статьи.

 

Как заключает издание, если Россия и США не сумеют достичь взаимопонимания, буран холодной войны охватит весь мир и его эпицентром станет Сирия. Однако главный пункт разногласий между странами касается не характера их двусторонних отношений, а иранского проекта в Сирии, который ещё больше осложнил борьбу интересов — точно так же, как вопрос о судьбе Асада осложнил процесс переговоров в Вене в 2015 году, помешав достичь прогресса в Сирии.

RT / Фото
Комментарии (26)
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Саня 11:16 13:02:2018

Повестку в суд ему отправьте.

"что Россия не сможет вернуть себе статус сверхдержавы"
А что, к поднятию с колен есть какие-то предпосылки? По-моему, они уже близки к пробитию дна. Ползают возле нашей границы такие забавные на сбитых коленках, что хотят- непонятно. Может есть?

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Сане 11:32 13:02:2018

У тебя га..но гиператрофированная переоценка твоей новой Родины и если кто ползает возле чьих то границ,так это зольдаты твоего хозяина .

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сане 11:35 13:02:2018

да сцанек предпосылок к тому что ты встанешь с колен и натянешь штаны нет. Всю свою житуху стоял со спущенными штанами так и продолжаешь ползать возле границ с Россией на сбитых коленках! Да не нужна твоя грязная ж..па никому,одевай штаны и ползи на хутор ублажать своих свиноматок.

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ин-на 17:08 13:02:2018

у старика пуйло карандуха обнаружили рак мозга .вот так вот плешивый старикан довыпендривался

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dave 11:20 13:02:2018

Фхахаа))второсортные пиндосовские собаки опять недовольны Путиным))Путин их раком ставит,меняет мировой порядок где второсортным нет места под солнцем.Угрозы пиндосов так смешны что над этими клоунами уже весь мир смеется))

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Ты суслика видишь? 15:58 13:02:2018

А я знаю, что на это Путин скажет! :)
Он скажет, что в следующий раз им президентом макаку выберут, а все хвалёные штатовские "безопасности" всё равно ни одного следа не найдут! :)
А будут возникать, снова им обрушение на биржах и "блэк-ауты" по всей стране устроят (опять бесследно)! :)
И да! Флоппи-диски им для нужд нато не поставят! :)

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Latviešu patriots 11:27 13:02:2018

ASV atšķirībā no Krievijas ir un būs pasaules varenākā lielvalsts!

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dave 11:36 13:02:2018

патриот))сосни у меня))а то твоя мамаша устала уже)))

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Саксофоб 11:29 13:02:2018

Ну что,Балтийские дебилы,будете опять отбирать деньги у народа,что бы улучшить быт на Ближнем востоке для хозяйских солдат,молодцы, ведь страны Балтии ну оочень нуждаются в военных оперециях в Ираке и Сирии,зона национальных интересов Латвии,Литвы и Эстонии так сказать.

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Хе-хе 11:31 13:02:2018

Это ватаны вам не рясу в трусы заправлять. Долго вы хвастались что раскатаете тупых американцев. Теперь все претензии про тупых пиндосов к Задорнову﻿

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дритвай коцинь 11:40 13:02:2018

хехе-ху. Милай,а тебе и нечего заправлять. Ни трусов ни рясы! Только вонять остается как кучке г..на на краю унитаза.Ну ничего вернуться твои сестренка и женка из ирии,где работали на панели и начнут мыть на родине унитазы. И тебя тоже смоют

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22 12:18 13:02:2018

Да это вам не вышиванку грязную в труханы заправлять, раскатаем пендосню как в корее и вьетнаме, только в путь

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Характеристика варзилова Хе-хе 13:22 13:02:2018

у варзилова нет ни матери,т.к. детдомовский, нет жены, т.к. уж больно уродлив и страшок,
и даже нет унитаза, срёт в холодном сортире. Вот этот бомж здесь от злобы и зависти срёт, это его смысл жизни, больше ничего не умеет. Кстати, его даже на работу не берут, т.к. тупой, но наглый, а ещё и стукач, за что не раз по морде получал.

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смерш 17:10 13:02:2018

что задунов и что пу т лер старый хрычь и толку от них ноль .окурок все разворовал со своими дружками и опять собирается на 6 лет

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (14)

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