Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии.

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, поока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

Он отметил, что турецкая армия продолжит обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.

«Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту», — добавил турецкий лидер.

Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии «силы безопасности границы» для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из «Сирийских демократических сил» (СДС).

«Силы безопасности границы» развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задачи — «препятствовать свободному перемещению ИГ и перевозке незаконных материалов».

МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.

СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с «Исламским государством». Группировка получала вооружение от коалиции.