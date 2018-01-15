«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, поока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.
Он отметил, что турецкая армия продолжит обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.
«Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту», — добавил турецкий лидер.
Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии «силы безопасности границы» для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из «Сирийских демократических сил» (СДС).
«Силы безопасности границы» развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задачи — «препятствовать свободному перемещению ИГ и перевозке незаконных материалов».
МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.
СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с «Исламским государством». Группировка получала вооружение от коалиции.
И правильно.Пиндосовских оккупантов надо убивать по всему миру.За это ничего не будет.« ответить
Мира на планете не будет до тех пор, пока между Канадой и Мексикой не появится пролив имени Сталина, имхо!« ответить
На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.« ответить
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пиндосов в ядерный пепел.
Ядерный арсенал России сугубо для обороны в виде ответного удара! если Америка решит нанести ядерный удар по РФ, только после того как будет понятие что РФ будет поражена и уничтожена, Россия нанесёт ответные удары для полного уничтожения Америки и скорее всего и человечества.« ответить
В случае что Американские ядерные боеголовки будут успешно перехвачены, Россия нанесёт превентивный удар по Вашингтону и паре десяткам военных баз которые находятся в непосредственной близости к территории РФ. Америка капитулирует и мы увидим мир во всём мире!
На Западе, с подачи местных (западных) журналистов, все верят, что в Сирии есть какие-то «умеренные повстанцы», которые «умеренно» отрезают головы заложникам, что «российские и сирийские силы, похоже, считают жизнь детей в Гуте совершенно ненужной», что законный президент Сирии Асад – «кровавый тиран».« ответить
В наступившем году в подаче материалов ничего не поменялось. Все те же «повстанцы» ведут борьбу с «кровавым режимом террориста Асада», все так же в гибели мирных граждан виноваты российские ВКС. Доходит до смешного: «Ассошиейтэд пресс» 11 января написало в одном из материалов, что американцы хотят увидеть «более подробные доказательства» претензий Асада в том, что США руководят заговором по свержению законного сирийского правительства. Какие доказательства?! Вы вообще о чем?! На всех углах американские чиновники кричат об этом. Американцы не скрывают своей поддержки головорезам. Ссылки о том, что «США спонсируют терроризм в Сирии» занимают не одну страницу в поисковике. И это только в новостях! Но почему-то нет ни одной на материал, что Россия спонсирует терроризм.
Складывающаяся ситуация уже настолько абсурдна, что даже Турция, которая вступила в войну в Сирии на стороне США, сейчас заявляет, что борьбу с терроризмом нельзя выиграть, поддержав одну террористическую организацию против другой. Это ли не повод задуматься? Но когда же пропаганда прислушивалась к доводам рассудка? Если Вы знаете такие случаи, просим написать о них в комментариях.
американские уроды , чтоб вы сдохли !« ответить