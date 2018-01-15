Америка угрожает безопасности Турции(6)

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Анатолий Тарасов
14:29 15.01.2018
В мире / Война

Президент Турции Тайип Эрдоган пригрозил уничтожить создаваемые США «силы безопасности границы» на севере Сирии.

«Сейчас Америка возле наших границ создает террористическую армию, которая угрожает безопасности Турции. Наша задача — задушить эту армию, поока она не родилась. Если США хотят с этими дикими существами наладить сотрудничество — это их дело. Но мы этого не позволим», — сказал Эрдоган, выступая в Анкаре.

 

Он отметил, что турецкая армия продолжит обстрелы позиций сил самообороны сирийских курдов в Африне.

 

«Наши ВС в ближайшее время, надеюсь, решат проблему в Африне. Операция там может начаться в любую минуту», — добавил турецкий лидер.

 

Накануне стало известно, что коалиция создает в Сирии «силы безопасности границы» для охраны подконтрольной ей зоны. Цель — подготовить порядка тридцати тысяч человек, при этом 15 тысяч будут из «Сирийских демократических сил» (СДС).

 

«Силы безопасности границы» развернут вдоль долины реки Евфрат — на западной окраине сирийской территории, которую контролирует СДС, а также вдоль иракской и турецкой границ. Их задачи — «препятствовать свободному перемещению ИГ и перевозке незаконных материалов».

 

МИД Сирии назвал действия США открытой агрессией. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, планы Вашингтона говорят о том, что он не заинтересован в целостности Сирии.

 

СДС в основном состоит из сирийских курдов, а также некоторых арабских племен. Их сформировали при активной поддержке Соединенных Штатов в 2015 году, как заявлялось, для борьбы с «Исламским государством». Группировка получала вооружение от коалиции.

РИА Новости / Фото
Комментарии (6)
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dave 14:38 15:01:2018

И правильно.Пиндосовских оккупантов надо убивать по всему миру.За это ничего не будет.

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Ты суслика видишь? 14:42 15:01:2018

Мира на планете не будет до тех пор, пока между Канадой и Мексикой не появится пролив имени Сталина, имхо!

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СМЕРШ 14:56 15:01:2018

На суше, на воде и в воздухе – убивать, убивать и убивать американских собак †.†.†.†.†.
P.S. Идеальный вариант – превращение 200-300 миллионов пиндосов в ядерный пепел.

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CCCP 16:16 15:01:2018

Ядерный арсенал России сугубо для обороны в виде ответного удара! если Америка решит нанести ядерный удар по РФ, только после того как будет понятие что РФ будет поражена и уничтожена, Россия нанесёт ответные удары для полного уничтожения Америки и скорее всего и человечества.
В случае что Американские ядерные боеголовки будут успешно перехвачены, Россия нанесёт превентивный удар по Вашингтону и паре десяткам военных баз которые находятся в непосредственной близости к территории РФ. Америка капитулирует и мы увидим мир во всём мире!

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Ты суслика видишь? 14:41 15:01:2018

На Западе, с подачи местных (западных) журналистов, все верят, что в Сирии есть какие-то «умеренные повстанцы», которые «умеренно» отрезают головы заложникам, что «российские и сирийские силы, похоже, считают жизнь детей в Гуте совершенно ненужной», что законный президент Сирии Асад – «кровавый тиран».
В наступившем году в подаче материалов ничего не поменялось. Все те же «повстанцы» ведут борьбу с «кровавым режимом террориста Асада», все так же в гибели мирных граждан виноваты российские ВКС. Доходит до смешного: «Ассошиейтэд пресс» 11 января написало в одном из материалов, что американцы хотят увидеть «более подробные доказательства» претензий Асада в том, что США руководят заговором по свержению законного сирийского правительства. Какие доказательства?! Вы вообще о чем?! На всех углах американские чиновники кричат об этом. Американцы не скрывают своей поддержки головорезам. Ссылки о том, что «США спонсируют терроризм в Сирии» занимают не одну страницу в поисковике. И это только в новостях! Но почему-то нет ни одной на материал, что Россия спонсирует терроризм.
Складывающаяся ситуация уже настолько абсурдна, что даже Турция, которая вступила в войну в Сирии на стороне США, сейчас заявляет, что борьбу с терроризмом нельзя выиграть, поддержав одну террористическую организацию против другой. Это ли не повод задуматься? Но когда же пропаганда прислушивалась к доводам рассудка? Если Вы знаете такие случаи, просим написать о них в комментариях.

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60 14:41 15:01:2018

американские уроды , чтоб вы сдохли !

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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