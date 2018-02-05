Америка выходит на 1-е место в мире по добыче нефти(29)

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Владимир Бучельников
13:21 04.02.2018
Экономика / Энергетика

Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало мощный рост нефтедобычи в Америке. Ожидается, что в текущем году она достигнет 10,2 миллиона баррелей в сутки — США вернут себе лидерство в мировой нефтедобыче, утерянное еще в 1970-х годах.

Американцы, которых не сдерживают никакие международные соглашения по ограничению добычи, обойдут Саудовскую Аравию и догонят Россию, сообщает «Лента.ру».

 

Дрожь земли

 

В 1970 году добыча нефти в США достигла исторического максимума в 9,6 миллиона баррелей в сутки. На тот момент американцы были несомненными лидерами мирового нефтяного рынка (значительно опережая шедший на втором месте СССР) и обеспечивали более 90 процентов своих собственных потребностей. 

 

Но еще за 14 лет до этого американские геологи предсказали, что добыча выйдет на пик в начале 70-х, а в дальнейшем расти не будет. С 1971 года производство нефти в США начало неуклонно снижаться, тогда как потребление продолжало быстро расти. Месторождения исчерпывались, и к началу 1990-х годов Америка импортировала уже больше половины используемого «черного золота» из-за рубежа. По всем прогнозам, зависимость США от импорта нефти со временем должна была лишь увеличиваться.

 

В 2000-х годах на рынок вышел никем не ожидаемый «черный лебедь» в виде технологии фрекинга, или гидроразрыва нефтеносных пластов. Оказалось, что сланцевая нефть, которая раньше считалась труднодоступной для добычи, может быть вполне рентабельной. Технология существовала и раньше, но объемы производства сланцевой нефти были мизерными. В 2000-е, когда цены на нефть взлетели до запредельных уровней, все больше производителей стали обращать внимание на нетрадиционные источники углеводородов. Фрекинг быстро развивался, и к 2008 году американцы с удивлением обнаружили, что нефтедобыча в стране начала очень быстро расти.

 

На заре технологии фрекинга США добывали менее 6 миллионов баррелей в сутки, но к 2014 году эта цифра выросла в полтора раза, то есть в 2010-е добыча росла быстрее, чем падала в 70-80-е. При том, что с классической нефтью ситуация лучше не становилась: весь прирост был обеспечен за счет сланцевой индустрии, в которой происходила настоящая революция. Ежегодно на рынок выходили десятки мелких компаний, у которых зачастую была всего лишь одна буровая установка, но в условиях сверхвысоких цен первой половины 10-х годов все это было очень прибыльным, а главное — не требовало гигантских капитальных вложений.

 

Королевский просчет

 

Долгое время, впрочем, считалось, что американская сланцевая нефть рентабельна только при высоких ценах. Еще несколько лет назад средняя себестоимость добычи оценивалась в диапазоне от 50 до 80 долларов за баррель. Осенью 2014 года, когда мировые цены на нефть начали стремительно падать, многие предсказывали конец сланцевой индустрии в США.

 

Собственно, тогда неоднократно писалось о том, что в обрушении цен напрямую участвовала Саудовская Аравия, причем целью Эр-Рияда было как раз вывести американцев из игры. Саудовцы были готовы потерпеть пару лет более низкие прибыли (себестоимость добычи нефти в этой арабской стране одна из самых низких в мире), если «худой», то есть США, «сдохнет» первым. Однако вопреки всем прогнозам американские сланцевые производители выстояли, невзирая на то что в течение 2015-2016 годов число буровых рухнуло в четыре раза. При этом добыча снизилась всего лишь на 12 процентов — много, но не катастрофически.

 

В итоге «моргнувшей» в этих играх в гляделки оказалась сама Саудовская Аравия, которая в конце 2016 года поддержала ОПЕК в стремлении организации заморозить добычу. Причем Эр-Рияд в этот раз отнесся к выполнению задачи предельно серьезно (раньше многие страны-производители, включая и саудовцев, регулярно нарушали квоты). Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность соглашения, к его подписанию привлекли даже Россию, которая никогда в ОПЕК не входила и не планировала это делать.

 

Американцы, в свою очередь, пережили несколько неприятных лет, но за счет оптимизации производства сумели отстоять свою индустрию даже в условиях жесточайшего прессинга низких цен. Оказалось, что даже при 60 долларах за баррель большинство производителей вполне рентабельны, а многие могут выдерживать и 30 долларов. В конечном итоге большинство аналитиков сошлись в том, что ключевой является отметка в 50 долларов за баррель. Если нефть дешевле, то сланцевая добыча в США снижается, если дороже — растет.

 

2017 год принес американским нефтяникам большое облегчение — благодаря соглашению ОПЕК и России цены почти весь год держались выше 50 долларов — индустрия начала восстанавливаться. За год, по данным Агентства энергетической информации (EIA), рост составил почти 15 процентов, с 8,6 миллиона баррелей в сутки до 9,9 миллиона по итогам 2017 года — США удалось обновить исторический максимум по нефтедобыче.

 

Дядя Сэм возвращается

 

Но на этом нефтедобывающая отрасль США останавливаться не намерена. По прогнозу Международного энергетического агентства, производство в этом году продолжит расти. Аналитики МЭА прогнозируют, что объемы добычи нефти в США превысят уровень Саудовской Аравии (10,2 миллиона баррелей в день) и достигнут уровня России (10,9 миллиона баррелей). Таким образом, впервые за почти полвека США имеют шанс вернуть себе титул главной «энергетической сверхдержавы» мира.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (29)
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Hurrra ! 13:27 04:02:2018

Латышский поцриотSS, твой выход!

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ИвАн 14:19 04:02:2018

а чё хохлосвиньи так возбудились, как будто они выходят на 1 место, во кастрюлеголовые рассмешили, сами в нищите и по шею в говне хе-хе. Трамп желудей на халяву не подкинет он бизнессмэн ))) иди скачите хе-хе

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Хе-хе 15:10 04:02:2018

У ваты пригорело, они ж везде первые:)

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Вата 15:14 04:02:2018

Ну что вы, как вы могли такое подумать? Это вы, почтиамериканцы, впереди планеты всей.

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Печаль духовная, скрепная 13:29 04:02:2018

Как жа эта.., как жа.., и что Йеллоусто́нский вулкан, так и будет молчать, пока клятые пендосы такое творят?

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МаоацЫс! 13:32 04:02:2018

Присваиваю тебе номер первый !!!

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МалацЫSS , ты сегодня первый! 13:34 04:02:2018

Но для начала, неплохо было бы прочитать хотя бы первый абзац.)))))

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П у т и н 13:33 04:02:2018

Зато рашка первая по маленьким детям, стоящим в снегу на коленях

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Еще один ипанашка вылез 13:36 04:02:2018

Текст освоить не судьба? Или так спешишь блеснуть слабоумием ? Так не спеши, здесь все в курсе.

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П у т и н 13:45 04:02:2018

Здесь - это где, на моём диване? Так здесь одна ипанашка, твоя жена, а она на моё слабоумие не жалуется, только на твою импотенцию.

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Однако! 13:49 04:02:2018

:), Зачот.

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варзилов -инвалид на голову под ником Путин 13:52 04:02:2018

варзилов-дебил, как блоха, прыгает из статьи на статью, чтоб первым серануть в сторону России. Это уродство-дегенерат прям живёт в Вестях, другого смысла в жизни не видит.
В психушке все Наполеоны, а этот дебил немытый захотел ник "Путин".

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Не понялА 13:53 04:02:2018

А при чем здесь твой обоссанный диван? Здесь, это здесь, где мы все пишем:) остальные твои сексуальные фантазии оставлю без комментариев.)))

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быдлу варзилову 14:25 04:02:2018

Этот бомж варзилов живёт в свинарнике без удобств, у него только блохи, клопы да вши водятся, а больше никого, Мать его в детский дом сдала, а женщины от этого страхолюда шарахаются. Вот здесь он и хочет самоутвердиться,о6сирая всех русских, т.к. ни умом, ни рожей далеко не дотягивает, но завидует.
Короче быдло с комплексами неполноценности.

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10 дюймов 13:42 04:02:2018

очередной фэйковый вброс----никто не спорит, что в США добывается нефть, но обогнать ни саудитов, ни россиян ОНИ никогда не смогут====банальная туфта для поднятия биржевого индекса----Я такие выдумки могу штамповать по пятнадцать штук в день.

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Бизнес по американски 13:46 04:02:2018

Еще как смогут! Вот запретят всем добывать нефть и они первые!))))

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Хе-хе 13:52 04:02:2018

А почему вы так уверены, что "никогда", может у вас цифры какие есть, или вам так телевизор сказал, какой из российских каналов вам больше по сердцу,?:)?:))

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Хе-хе 13:56 04:02:2018

Соединенные Штаты в настоящее время имеют наибольшее количество неиспользованных запасов нефти по сравнению с любой другой стране на планете. Согласно последнему отчету компании Rystad Energy, США имеют в резервах 264 миллиарда баррелей нефти. Эта цифра включает в себя существующие месторождения, новые проекты, недавние открытия, а также оценки неоткрытых месторождений. Более половины неиспользованной нефти в США — сланцевая.

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Не понимаю 14:03 04:02:2018

Почему местные патриотSSы так любят меряться американской писькой? Вы имеете к ней какое-то отношение?

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потому 14:11 04:02:2018

потому, что латыши никогда не были ни нацией, ни народностью, просто племя, пыль придорожная.

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П у т и н 14:26 04:02:2018

Опа! Если латыши - пыль, то кто тогда ватники-неграждане, грязь или навоз?

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to П у т и н 14:26 04:02:2018 14:36 04:02:2018

Ну, а сам-то, ты себя кем считаешь? Вот тем и являются.

« ответить
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биомусору варзилову 14:37 04:02:2018

варзилов, глист навозный, не навязывай свою родину (навоз) и не перекладывай своё г0вно- сущность быдла на других.

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Однако 15:11 04:02:2018

Вату плющит не па деццки.

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Вата Однаке 15:22 04:02:2018

Ну, а че не поржать в веселой компании. Вы такие очаровашки.

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Latviešu patriots 14:52 04:02:2018

Vienmēr ir patīkami, kad Latvijas sabiedrotajiem un draugiem ASV ir panākumi!

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Какой-то ты сегодня пассивный, 15:17 04:02:2018

грустненький. Не случилось ли чего ? Здоров ли?

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12

Мнение
Let_20656763-col15
Павел Кириллов
02.02.2018

Перевести стрелки. Байба Рубеса собралась в политику?  (19)

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