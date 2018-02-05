Международное энергетическое агентство (МЭА) предсказало мощный рост нефтедобычи в Америке. Ожидается, что в текущем году она достигнет 10,2 миллиона баррелей в сутки — США вернут себе лидерство в мировой нефтедобыче, утерянное еще в 1970-х годах.

Американцы, которых не сдерживают никакие международные соглашения по ограничению добычи, обойдут Саудовскую Аравию и догонят Россию, сообщает «Лента.ру».

Дрожь земли

В 1970 году добыча нефти в США достигла исторического максимума в 9,6 миллиона баррелей в сутки. На тот момент американцы были несомненными лидерами мирового нефтяного рынка (значительно опережая шедший на втором месте СССР) и обеспечивали более 90 процентов своих собственных потребностей.

Но еще за 14 лет до этого американские геологи предсказали, что добыча выйдет на пик в начале 70-х, а в дальнейшем расти не будет. С 1971 года производство нефти в США начало неуклонно снижаться, тогда как потребление продолжало быстро расти. Месторождения исчерпывались, и к началу 1990-х годов Америка импортировала уже больше половины используемого «черного золота» из-за рубежа. По всем прогнозам, зависимость США от импорта нефти со временем должна была лишь увеличиваться.

В 2000-х годах на рынок вышел никем не ожидаемый «черный лебедь» в виде технологии фрекинга, или гидроразрыва нефтеносных пластов. Оказалось, что сланцевая нефть, которая раньше считалась труднодоступной для добычи, может быть вполне рентабельной. Технология существовала и раньше, но объемы производства сланцевой нефти были мизерными. В 2000-е, когда цены на нефть взлетели до запредельных уровней, все больше производителей стали обращать внимание на нетрадиционные источники углеводородов. Фрекинг быстро развивался, и к 2008 году американцы с удивлением обнаружили, что нефтедобыча в стране начала очень быстро расти.

На заре технологии фрекинга США добывали менее 6 миллионов баррелей в сутки, но к 2014 году эта цифра выросла в полтора раза, то есть в 2010-е добыча росла быстрее, чем падала в 70-80-е. При том, что с классической нефтью ситуация лучше не становилась: весь прирост был обеспечен за счет сланцевой индустрии, в которой происходила настоящая революция. Ежегодно на рынок выходили десятки мелких компаний, у которых зачастую была всего лишь одна буровая установка, но в условиях сверхвысоких цен первой половины 10-х годов все это было очень прибыльным, а главное — не требовало гигантских капитальных вложений.

Королевский просчет

Долгое время, впрочем, считалось, что американская сланцевая нефть рентабельна только при высоких ценах. Еще несколько лет назад средняя себестоимость добычи оценивалась в диапазоне от 50 до 80 долларов за баррель. Осенью 2014 года, когда мировые цены на нефть начали стремительно падать, многие предсказывали конец сланцевой индустрии в США.

Собственно, тогда неоднократно писалось о том, что в обрушении цен напрямую участвовала Саудовская Аравия, причем целью Эр-Рияда было как раз вывести американцев из игры. Саудовцы были готовы потерпеть пару лет более низкие прибыли (себестоимость добычи нефти в этой арабской стране одна из самых низких в мире), если «худой», то есть США, «сдохнет» первым. Однако вопреки всем прогнозам американские сланцевые производители выстояли, невзирая на то что в течение 2015-2016 годов число буровых рухнуло в четыре раза. При этом добыча снизилась всего лишь на 12 процентов — много, но не катастрофически.

В итоге «моргнувшей» в этих играх в гляделки оказалась сама Саудовская Аравия, которая в конце 2016 года поддержала ОПЕК в стремлении организации заморозить добычу. Причем Эр-Рияд в этот раз отнесся к выполнению задачи предельно серьезно (раньше многие страны-производители, включая и саудовцев, регулярно нарушали квоты). Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность соглашения, к его подписанию привлекли даже Россию, которая никогда в ОПЕК не входила и не планировала это делать.

Американцы, в свою очередь, пережили несколько неприятных лет, но за счет оптимизации производства сумели отстоять свою индустрию даже в условиях жесточайшего прессинга низких цен. Оказалось, что даже при 60 долларах за баррель большинство производителей вполне рентабельны, а многие могут выдерживать и 30 долларов. В конечном итоге большинство аналитиков сошлись в том, что ключевой является отметка в 50 долларов за баррель. Если нефть дешевле, то сланцевая добыча в США снижается, если дороже — растет.

2017 год принес американским нефтяникам большое облегчение — благодаря соглашению ОПЕК и России цены почти весь год держались выше 50 долларов — индустрия начала восстанавливаться. За год, по данным Агентства энергетической информации (EIA), рост составил почти 15 процентов, с 8,6 миллиона баррелей в сутки до 9,9 миллиона по итогам 2017 года — США удалось обновить исторический максимум по нефтедобыче.

Дядя Сэм возвращается

Но на этом нефтедобывающая отрасль США останавливаться не намерена. По прогнозу Международного энергетического агентства, производство в этом году продолжит расти. Аналитики МЭА прогнозируют, что объемы добычи нефти в США превысят уровень Саудовской Аравии (10,2 миллиона баррелей в день) и достигнут уровня России (10,9 миллиона баррелей). Таким образом, впервые за почти полвека США имеют шанс вернуть себе титул главной «энергетической сверхдержавы» мира.