Американцы, которых не сдерживают никакие международные соглашения по ограничению добычи, обойдут Саудовскую Аравию и догонят Россию, сообщает «Лента.ру».
Дрожь земли
В 1970 году добыча нефти в США достигла исторического максимума в 9,6 миллиона баррелей в сутки. На тот момент американцы были несомненными лидерами мирового нефтяного рынка (значительно опережая шедший на втором месте СССР) и обеспечивали более 90 процентов своих собственных потребностей.
Но еще за 14 лет до этого американские геологи предсказали, что добыча выйдет на пик в начале 70-х, а в дальнейшем расти не будет. С 1971 года производство нефти в США начало неуклонно снижаться, тогда как потребление продолжало быстро расти. Месторождения исчерпывались, и к началу 1990-х годов Америка импортировала уже больше половины используемого «черного золота» из-за рубежа. По всем прогнозам, зависимость США от импорта нефти со временем должна была лишь увеличиваться.
В 2000-х годах на рынок вышел никем не ожидаемый «черный лебедь» в виде технологии фрекинга, или гидроразрыва нефтеносных пластов. Оказалось, что сланцевая нефть, которая раньше считалась труднодоступной для добычи, может быть вполне рентабельной. Технология существовала и раньше, но объемы производства сланцевой нефти были мизерными. В 2000-е, когда цены на нефть взлетели до запредельных уровней, все больше производителей стали обращать внимание на нетрадиционные источники углеводородов. Фрекинг быстро развивался, и к 2008 году американцы с удивлением обнаружили, что нефтедобыча в стране начала очень быстро расти.
На заре технологии фрекинга США добывали менее 6 миллионов баррелей в сутки, но к 2014 году эта цифра выросла в полтора раза, то есть в 2010-е добыча росла быстрее, чем падала в 70-80-е. При том, что с классической нефтью ситуация лучше не становилась: весь прирост был обеспечен за счет сланцевой индустрии, в которой происходила настоящая революция. Ежегодно на рынок выходили десятки мелких компаний, у которых зачастую была всего лишь одна буровая установка, но в условиях сверхвысоких цен первой половины 10-х годов все это было очень прибыльным, а главное — не требовало гигантских капитальных вложений.
Королевский просчет
Долгое время, впрочем, считалось, что американская сланцевая нефть рентабельна только при высоких ценах. Еще несколько лет назад средняя себестоимость добычи оценивалась в диапазоне от 50 до 80 долларов за баррель. Осенью 2014 года, когда мировые цены на нефть начали стремительно падать, многие предсказывали конец сланцевой индустрии в США.
Собственно, тогда неоднократно писалось о том, что в обрушении цен напрямую участвовала Саудовская Аравия, причем целью Эр-Рияда было как раз вывести американцев из игры. Саудовцы были готовы потерпеть пару лет более низкие прибыли (себестоимость добычи нефти в этой арабской стране одна из самых низких в мире), если «худой», то есть США, «сдохнет» первым. Однако вопреки всем прогнозам американские сланцевые производители выстояли, невзирая на то что в течение 2015-2016 годов число буровых рухнуло в четыре раза. При этом добыча снизилась всего лишь на 12 процентов — много, но не катастрофически.
В итоге «моргнувшей» в этих играх в гляделки оказалась сама Саудовская Аравия, которая в конце 2016 года поддержала ОПЕК в стремлении организации заморозить добычу. Причем Эр-Рияд в этот раз отнесся к выполнению задачи предельно серьезно (раньше многие страны-производители, включая и саудовцев, регулярно нарушали квоты). Для того чтобы обеспечить максимальную эффективность соглашения, к его подписанию привлекли даже Россию, которая никогда в ОПЕК не входила и не планировала это делать.
Американцы, в свою очередь, пережили несколько неприятных лет, но за счет оптимизации производства сумели отстоять свою индустрию даже в условиях жесточайшего прессинга низких цен. Оказалось, что даже при 60 долларах за баррель большинство производителей вполне рентабельны, а многие могут выдерживать и 30 долларов. В конечном итоге большинство аналитиков сошлись в том, что ключевой является отметка в 50 долларов за баррель. Если нефть дешевле, то сланцевая добыча в США снижается, если дороже — растет.
2017 год принес американским нефтяникам большое облегчение — благодаря соглашению ОПЕК и России цены почти весь год держались выше 50 долларов — индустрия начала восстанавливаться. За год, по данным Агентства энергетической информации (EIA), рост составил почти 15 процентов, с 8,6 миллиона баррелей в сутки до 9,9 миллиона по итогам 2017 года — США удалось обновить исторический максимум по нефтедобыче.
Дядя Сэм возвращается
Но на этом нефтедобывающая отрасль США останавливаться не намерена. По прогнозу Международного энергетического агентства, производство в этом году продолжит расти. Аналитики МЭА прогнозируют, что объемы добычи нефти в США превысят уровень Саудовской Аравии (10,2 миллиона баррелей в день) и достигнут уровня России (10,9 миллиона баррелей). Таким образом, впервые за почти полвека США имеют шанс вернуть себе титул главной «энергетической сверхдержавы» мира.
Латышский поцриотSS, твой выход!« ответить
а чё хохлосвиньи так возбудились, как будто они выходят на 1 место, во кастрюлеголовые рассмешили, сами в нищите и по шею в говне хе-хе. Трамп желудей на халяву не подкинет он бизнессмэн ))) иди скачите хе-хе« ответить
У ваты пригорело, они ж везде первые:)« ответить
Ну что вы, как вы могли такое подумать? Это вы, почтиамериканцы, впереди планеты всей.« ответить
Как жа эта.., как жа.., и что Йеллоусто́нский вулкан, так и будет молчать, пока клятые пендосы такое творят?« ответить
Присваиваю тебе номер первый !!!« ответить
Но для начала, неплохо было бы прочитать хотя бы первый абзац.)))))« ответить
Зато рашка первая по маленьким детям, стоящим в снегу на коленях« ответить
Текст освоить не судьба? Или так спешишь блеснуть слабоумием ? Так не спеши, здесь все в курсе.« ответить
Здесь - это где, на моём диване? Так здесь одна ипанашка, твоя жена, а она на моё слабоумие не жалуется, только на твою импотенцию.« ответить
:), Зачот.« ответить
варзилов-дебил, как блоха, прыгает из статьи на статью, чтоб первым серануть в сторону России. Это уродство-дегенерат прям живёт в Вестях, другого смысла в жизни не видит.« ответить
В психушке все Наполеоны, а этот дебил немытый захотел ник "Путин".
А при чем здесь твой обоссанный диван? Здесь, это здесь, где мы все пишем:) остальные твои сексуальные фантазии оставлю без комментариев.)))« ответить
Этот бомж варзилов живёт в свинарнике без удобств, у него только блохи, клопы да вши водятся, а больше никого, Мать его в детский дом сдала, а женщины от этого страхолюда шарахаются. Вот здесь он и хочет самоутвердиться,о6сирая всех русских, т.к. ни умом, ни рожей далеко не дотягивает, но завидует.« ответить
Короче быдло с комплексами неполноценности.
очередной фэйковый вброс----никто не спорит, что в США добывается нефть, но обогнать ни саудитов, ни россиян ОНИ никогда не смогут====банальная туфта для поднятия биржевого индекса----Я такие выдумки могу штамповать по пятнадцать штук в день.« ответить
Еще как смогут! Вот запретят всем добывать нефть и они первые!))))« ответить
А почему вы так уверены, что "никогда", может у вас цифры какие есть, или вам так телевизор сказал, какой из российских каналов вам больше по сердцу,?:)?:))« ответить
Соединенные Штаты в настоящее время имеют наибольшее количество неиспользованных запасов нефти по сравнению с любой другой стране на планете. Согласно последнему отчету компании Rystad Energy, США имеют в резервах 264 миллиарда баррелей нефти. Эта цифра включает в себя существующие месторождения, новые проекты, недавние открытия, а также оценки неоткрытых месторождений. Более половины неиспользованной нефти в США — сланцевая.« ответить
Почему местные патриотSSы так любят меряться американской писькой? Вы имеете к ней какое-то отношение?« ответить
потому, что латыши никогда не были ни нацией, ни народностью, просто племя, пыль придорожная.« ответить
Опа! Если латыши - пыль, то кто тогда ватники-неграждане, грязь или навоз?« ответить
Ну, а сам-то, ты себя кем считаешь? Вот тем и являются.« ответить
варзилов, глист навозный, не навязывай свою родину (навоз) и не перекладывай своё г0вно- сущность быдла на других.« ответить
Вату плющит не па деццки.« ответить
Ну, а че не поржать в веселой компании. Вы такие очаровашки.« ответить
Vienmēr ir patīkami, kad Latvijas sabiedrotajiem un draugiem ASV ir panākumi!« ответить
грустненький. Не случилось ли чего ? Здоров ли?« ответить