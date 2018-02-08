Американцам покажут драму «Движение вверх»

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Анатолий Тарасов
11:11 08.02.2018
Кино / Новости кино

Посольство России в Вашингтоне в среду проведет показ фильма «Движение вверх», на мероприятие приглашены баскетболисты из Джорджтаунского университета, сообщает миссия.

Посольство отмечает, что в мероприятии примет участие консультант фильма Александр Белов – сын легендарного советского баскетболиста Сергея Белова, одного из участников показанного в фильме финального олимпийского матча 1972 года. По данным посольства, после фильма Александр Белов ответит на вопросы гостей.

 

Фильм «Движение вверх» на третьей неделе проката стал самым кассовым за всю историю российского кино, а также занял пятое место в десятке самых кассовых фильмов российского проката. Картина рассказывает о сенсационной победе советской сборной по баскетболу на Олимпиаде-72 в Мюнхене.

 

В баскетбольном турнире Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) Джорджтаунский университет представляет команда «Джорджтаун Хойяс» (Georgetown Hoyas). Она считается одной из лучших в направлении подготовки игроков для Национальной баскетбольной лиги (НБА).

РИА Новости / Фото
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