Американская SpaceX провела 24 января 2018 года статические огневые испытания Falcon Heavy, сообщил в Twitter глава компании Илон Маск.

В ходе тестов на установленной в вертикальное положение на стартовой площадке 39A комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди самой мощной в мире ракете были одновременно запущены 27 двигателей Merlin 1D первой ступени (центрального блока с парой боковых ускорителей).

Силовые агрегаты запустили на 12 секунд, в ходе тестов проверялась работа критически важных систем ракеты. По хештегам #FalconHeavy и #SpaceX в Twitter можно отследить реакцию пользователей сети, ставших свидетелями огневых испытаний. В частности, отмечается, что рев 27 двигателей Merlin 1D был слышен на расстоянии более 50 километров от стартовой площадки, а район испытаний окутало плотное облако.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска составляет 90-120 миллионов долларов.

Запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года, ракета отправит к Марсу личную машину Маска Tesla Roadster.

Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн на низкую околоземную орбиту) дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Первая, Saturn 5, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта советского носителя Н-1 были неудачными. Второй советский сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался дважды, оба раза удачно. В настоящее время программы Saturn 5, Н-1 и «Энергия» закрыты.