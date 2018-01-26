В ходе тестов на установленной в вертикальное положение на стартовой площадке 39A комплекса Космического центра имени Джона Кеннеди самой мощной в мире ракете были одновременно запущены 27 двигателей Merlin 1D первой ступени (центрального блока с парой боковых ускорителей).
Силовые агрегаты запустили на 12 секунд, в ходе тестов проверялась работа критически важных систем ракеты. По хештегам #FalconHeavy и #SpaceX в Twitter можно отследить реакцию пользователей сети, ставших свидетелями огневых испытаний. В частности, отмечается, что рев 27 двигателей Merlin 1D был слышен на расстоянии более 50 километров от стартовой площадки, а район испытаний окутало плотное облако.
Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска составляет 90-120 миллионов долларов.
Запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года, ракета отправит к Марсу личную машину Маска Tesla Roadster.
Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн на низкую околоземную орбиту) дошли до этапа сборки носителей. В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Первая, Saturn 5, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта советского носителя Н-1 были неудачными. Второй советский сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался дважды, оба раза удачно. В настоящее время программы Saturn 5, Н-1 и «Энергия» закрыты.
ASV jau kuro reizi parāda savu tehnoloģisko pārākumu! 100℅ atbalstu.« ответить
фейк! Американские собаки способы только воровать технологии!« ответить
Smeršam. Feiks ir tava smirdīgā eksistence.« ответить
Сначала пусть свой МКС на орбите сделают, да научатся самостоятельно в космос летать, как это русские делают, а потом уже и кричат о "достижениях"! :)« ответить
Администрация президента США Дональда Трампа готовится прекратить поддержку программы Международной космической станции к 2025 году, пишет The Verge. Издание отмечает, что без МКС американские астронавты могут быть лишены возможности возможности летать в космос на много лет.« ответить
Проект бюджета еще может измениться, и в любом случае предстоит утвердить его в Конгрессе. Но, как пишет портал, инициатива администрации Трампа дает сигнал международным партнерам НАСА о том, что США больше не заинтересованы в продолжении программы МКС.
Средства, затрачиваемые на финансирование МКС, США намерены направить на разработку новых транспортных средств, необходимых для изучения космоса. Также Трамп заявлял о возобновлении лунной программы, которая также потребует трат.
Что-то решить или даже подписать, это ещё не значит сделать! :)« ответить
Еще при Обаме были достигнуты договоренности, что NASA продолжит финансировать пребывание американских астронавтов на Международной космической станции до 2024 года включительно.
То есть, в проекте бюджета, который будет представлен Конгрессу в следующем месяце, этот давно известный, на самом деле, факт просто нашел свое формальное отражение.
Вопрос в другом: действительно ли, американцы рвут с МКС по причине дороговизны, и ее, как они утверждают, ненужности для космонавтики? И как, в таком случае, они смогут работать в космосе?
Начнем с того, что опыт по созданию орбитальных станций и выведению их на орбиту все-таки есть у России, а Соединенные Штаты за всю свою богатую космическую историю так и не смогли сделать ничего подобного — что-то у них не задалось. Поэтому если они сворачивают свое присутствие на МКС, то тем самым сворачивают американскую программу по пилотируемому космосу на ближайшую перспективу.
Чем они ее будут восполнять, непонятно. Потому что в проектах NASA не присутствует программа по созданию орбитальных станций.
Есть, скажем, программы по исследованию дальнего космоса — такие планы они вынашивают. И даже зарезервировали под это часть российских двигателей РД-180, которые применяются в составе ракеты-носителя «Атлас 5» (Atlas V), которая выводит как раз спутники для дальнего космоса.
А давайте посмотрим, что у них реально есть…« ответить
У них есть компания Илона Маска — SpaceX. Но все победы и достижения Маска обусловлены огромными дотациями, которые выделяются ему из бюджета США, из бюджета Пентагона. Благодаря этому компания держит на рынке запусков космических аппаратов достаточно низкие цены — они даже ниже стандартных цен, которые есть у других космических агентств. Я, прежде всего, имею в виду Европейское космическое агентство (ESA) и Роскосмос.
Действительно, запуски Маска дешевле. Но он не может пока осуществить надежную пилотируемую программу. А последнее время у него, скажем так, и со спутниками тоже не задалось.
Статистика запусков Маска насчитывает порядка 46 ракет, десять из которых потерпели аварию. То есть, говорить о высоконадежном обеспечении программ, тем более, пилотируемых, не приходится.
NASA тоже уже давно не занимается пилотируемыми программами. А доставку своих астронавтов на орбиту и с орбиты отдала Роскосмосу. Американцы с 2011 года арендуют места на российских космических кораблях «Союз».
Договоры на этот счет заключены и продлены. И что с этими договорами будет, не совсем ясно. Как и то, зачем, в принципе, они лишают себя имеющихся возможностей.
Возможно, уже имеется замена?
Ну, есть у них кораблик многоразовый — Dream Chaser («Бегущий за мечтой»), в NASA его называют шаттлом нового поколения. На начало 2019-го была запланирована его стыковка с МКС, но теперь срок сдвинули на 2020-й.
То есть, они рассчитывают, что Dream Chaser будет обеспечивать им пилотируемую программу. Но получится ли у них это технически, пока непонятно. Если сроки начали сдвигаться вправо, значит, полностью программа не отработана.
Есть у них и ракетоноситель — Delta IV Heavy, который выполнил 36 успешных запусков на геостационарные орбиты. ВСЁ пока!
Что касается России, то в Роскосмосе, насколько известно, уже разрабатывается программа по созданию новой российской орбитальной станции.
Руководитель Института космической политики Иван Моисеев уточнил, что прекращение работы МКС в 2024 году с дальнейшим выводом ее с орбиты планируется с согласия всех участников проекта. Вот так!