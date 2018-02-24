Ситуация с банком ABLV – не такая же, как с «Parex», и денег налогоплательщиков не потребует. Проблемы банкиров будут решаться повышением цен на товары и услуги, то есть инфляцией. Общее одно, и там, и там действуют американцы.

Об этом пишет Арнис Клунис в Neatkarīgā Rīta Avīze (пер.freecity.lv).

Плохой знак, особенно в Латвии, если с банком что-то происходит в субботу, особенно субботним вечером.

Нынешнее решение Банка Латвии выдать ABLV около 100 миллионов евро под залог ценных бумаг напоминает субботу 2008 года, 8 ноября, когда правительство Ивара Годманиса в 5 часов вечера собралось на внеочередное заседание и после 10 вечера сообщило о решении перенять банк «Parex». Еще позже в тот же вечер на устроенной «Parex» пресс-конференции член правления банка Лига Пуриня пообещала, что единственные убытки государства от приобретение «Parex» будут те два лата, за которые государство выкупило банк у его владельцев Валерия Каргина и Виктора Красовицкого.

После этого было заявлено, что страна все же ничего не потеряла, наоборот, выиграла от сделки 11 ноября, когда дала своему банку 200 миллионов латов в долг со ставкой 20,27%. Такой же замечательной представлялась сделка от 14 ноября, когда «Parex» заложил Госказне долговые обязательства своих должников за 100 миллионов латов и т.д. Таким образом два лата за покупку акций выросли примерно до 1,2 миллиарда латов вложений, из которых большая часть возвращена, а меньшая еще не подсчитана. До сих пор не известно, ближе ли сумма убытка к полумиллиарду латов или полумилларду евро.

Почти через 10 лет открыты шлюзы для финансирования ABLV. В прошлое воскресенье министр финансов Дана Рейзниеце-Озола, заместитель председателя Комиссии рынка финансов и капитала Гунта Разане и член совета Банка Латвии Эдвард Кушнерс рассказали, что полная и окончательная стабильность латвийской системы коммерческих банков достигнута в тот момент, когда Банк Латвии начал выкупать или принимать в залог ценные бумаги у ABLV. Сразу после этого Дана Рейзниеце-Озола сообщила, что сумма выкупленных ценных бумаг составляет около 13 миллионов евро. Затем Банк Латвии начал кредитовать ABLV, принимая в залог облигации Латвии и других стран, которые ранее приобрел ABLV. Сумма сделки в понедельник достигла 97,5 миллионов евро с шансами превысить 480 миллионов. В этом случае коммерческий банк продолжит получать принесенные облигациями проценты, но будет делиться ими, выплачивая проценты Банку Латвии, который таким образом будет получать прибыль не из воздуха, а с «генерируемыми Банком Латвии эмитируемыми средствами», как сформулировал Кушнерс. То есть Евроцентробанк (ЕЦБ) дал Банку Латвии квоту самому записать в свой компьютер деньги, за которые купить или принять в залог облигации.

Внимание: Банк Латвии не может дать таким образом «генерируемые эмиссионные средства» в залог ни предприятиям, ни Латвийскому государству. Или деньги «генерируются» для действий с ценными бумагами, или никаких денег вообще нет.

«Генерация» денег – результат мирового кризиса 2008 года и гарантия, почему ABLV – не второй «Parex». До 2008 году за такую «генерацию» в мире – в цивилизованном мире – никто не мог закупаться, потому что задачей центральных банков было гарантировать покупательную способность денег. Этот неписанный, а зачастую и писаный закон сломала система Федерального резерва США (центральный банк в европейской терминологии), чьему примеру последовал ЕЦБ. Он готов вкладывать в облигации практически любую сумму денег – триллионы, а не миллиарды евро. В таком случае ни один банк не может обанкротиться, если его владельцы не обанкротят его сами, чего трое совладельцев ABLV Олег Филь и Эрнест и Нина Бернисы как минимум в обозримом будущем делать не будут. В такой ситуации, как сейчас, и «Parex» бы устоял.

Самый большой гвоздь в гроб «Parex» забили американские финансисты, которые заманили, в первую очередь, Валерия Каргина в пирамиду покупки акций: дали «Parex» миллиард долларов США, чтобы банк купил котирующиеся в США акции, чья цена обязательно будет расти и позволит «Parex» очень много и очень быстро заработать. Однако радужные надежды быстро рухнули.

Вопрос, не действовали ли Олег Филь и Эрнест и Нина Бернисы таким же образом, финансируя сделки, которые, как выяснилось, затрагивали интересы США или американских финансистов.

США отнеслись к Латвии безжалостно, не приняв от «Parex» свои же ценные бумаги, а стребовали деньги, которые, по сути, сами напечатали и покрыли латвийскими облигациями. Латвия таким образом попала в неоплатные долги.

Именно президент Банка Латвии Илмар Римшевич тогда в первую очередь убеждал Ивара Годманиса, что именно так надо действовать, потому что этим Латвия завоюет вечную благодарность США. Римшевичу казалось, что в таком случае он за долги Латвии купит себе вечную страховку для своей карьеры, но как бы она не рухнула после ареста субботним вечером. В ближайшее время увидим, поступит ли из Америки команда восстановить эту карьеру.