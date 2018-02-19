Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в «ABLV Bank» нарушения, сообщил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» министр экономики Арвил Ашераденс.

Сложившуюся в финансовом секторе Латвии ситуацию он назвал нехорошей. «Первая проблема в том, что американские коллеги прибудут в течение ближайших двух недель и точно разъяснят, что это за нарушения, и что следует делать дальше. Вторая — «ABLV Bank» банк находится под надзором Европейского центробанка (ЕЦБ) и в данный момент не вполне ясно, как управлять этим кризисом, поскольку президент Банка Латвии Илмар Римшевич на свое рабочее место не вернулся. Надо решить, кто будет работать с ЕЦБ, и каким образом мы будем действовать», — сказал он.

Правительство не намерено вкладывать в «ABLV Bank» государственные средства, заверил министр. «Тем не менее, это системный банк, и маловероятно, что все это останется без последствий... Я призвал бы сейчас не преувеличивать ситуацию и искать возможные решения для стабилизации деятельности банка», — сказал он.

Ашераденс разделяет мнение министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы о том, что если президент Банка Латвии Римшевич останется в должности или хотя бы временно не будет от нее отстранен, это нанесет значительный вред репутации Латвийского государства.

Как сообщалось, сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

FinCEN указывает, что бизнес-практика «ABLV Bank» обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

«ABLV Bank» можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

В докладе FinCEN указано также, что «ABLV Bank» ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.