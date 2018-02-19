Американцы помогут Латвии расправиться с «ABLV Bank»(23)

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Анатолий Тарасов
13:35 19.02.2018
Экономика / Банки

Американские специалисты планируют в ближайшие две недели приехать в Латвию, чтобы разъяснить выявленные в «ABLV Bank» нарушения, сообщил в интервью передаче телеканала LNT «900 секунд» министр экономики Арвил Ашераденс.

Сложившуюся в финансовом секторе Латвии ситуацию он назвал нехорошей. «Первая проблема в том, что американские коллеги прибудут в течение ближайших двух недель и точно разъяснят, что это за нарушения, и что следует делать дальше. Вторая — «ABLV Bank» банк находится под надзором Европейского центробанка (ЕЦБ) и в данный момент не вполне ясно, как управлять этим кризисом, поскольку президент Банка Латвии Илмар Римшевич на свое рабочее место не вернулся. Надо решить, кто будет работать с ЕЦБ, и каким образом мы будем действовать», — сказал он.

 

Правительство не намерено вкладывать в «ABLV Bank» государственные средства, заверил министр. «Тем не менее, это системный банк, и маловероятно, что все это останется без последствий... Я призвал бы сейчас не преувеличивать ситуацию и искать возможные решения для стабилизации деятельности банка», — сказал он.

 

Ашераденс разделяет мнение министра финансов Даны Рейзниеце-Озолы о том, что если президент Банка Латвии Римшевич останется в должности или хотя бы временно не будет от нее отстранен, это нанесет значительный вред репутации Латвийского государства.

 

Как сообщалось, сеть Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) планирует ввести в отношении «ABLV Bank» санкции за схему отмывания денег в помощь северокорейской ядерной программе и нелегальных действий в Азербайджане, России и Украине.

 

Как говорится в заявлении FinCEN, руководство «ABLV Bank» до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии, стараясь предотвратить направленные против него правовые действия и уменьшить угрозы своим действиям высокого риска.

 

FinCEN указывает, что бизнес-практика «ABLV Bank» обеспечивает оказание финансовых услуг клиентам, желающим избежать выполнения требований регуляторов. Руководство и сотрудники банка виновны в противозаконных финансовых действиях клиентов, в том числе в отмывании денег и сокрытии подлинной природы противозаконных банковских операций и идентичности людей, ответственных за них.

 

«ABLV Bank» можно считать новаторским и прогрессивным банком с точки зрения обхода правил финансовой системы, говорится в докладе. Банк способствует схемам отмывания денег и обходу регулирующих правил и обеспечивает высокое качество поддельной документации для поддержки финансовых схем, часть которых готовят сами сотрудники банка, говорится в докладе.

 

В докладе FinCEN указано также, что «ABLV Bank» ранее разработал схему, чтобы помочь клиентам обойти меры по контролю иностранных валют, в рамках которой скрывал противозаконные валютные операции под видом международных торговых сделок, используя поддельную документацию и счета так называемых предприятий прикрытия.

LETA / Фото LETA
Комментарии (23)
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спецы 13:40 19:02:2018

Приедут и всё холопам разъяснят. "Независимым и свободным" холопам.

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Ты суслика видишь? 14:06 19:02:2018

Как раз этого сами холопы никогда не поймут! :)
Правильна пословица:
Рабы не мечтают о свободе, а только о своих собственных рабах!
Но всем этим глистам уже не долго осталось!

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Лерик 13:50 19:02:2018

И кто тут хозяин?

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Как кто? 14:05 19:02:2018

Patriotsos !!!! Нууу... по крайней мере, он так домает.))))

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Саксофоб 13:58 19:02:2018

Ку,хозяева приедут-цветы и подмытвя попа.

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Fog 14:01 19:02:2018

Бывшим работникам КНАБА респект.....

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54321 14:07 19:02:2018

схема работает - вложить 700 лямов из гос казны , потом продать за 70 лям , и прибыль поделить , все

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Надо срочно 15:06 19:02:2018

пригласить на помощь Страуюму как лучшего спеца по продаже банков за бутерброд...

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123

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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