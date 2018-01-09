По его данным, стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk на высоте 16 тысяч метров сначала летал над зоной конфликта в Донбассе, потом сделал круг над украинским Херсоном и облетел Крым. Затем он проследовал от Анапы в сторону Сочи.
В CivMilAir отметили, что даже при таком маршруте «можно много на что посмотреть», поскольку в этом районе «находится пара достаточно больших баз».
В то же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon совершил полет вдоль побережья Крыма на высоте около 7,5 тысячи метров. Сначала он проследовал от Ялты к Анапе и Новороссийску, затем развернулся, сделал несколько кругов неподалеку от Севастополя и направился в сторону Одессы.
В декабре сообщалось, что США намерены потратить 214 миллионов долларов на строительство и модернизацию авиабаз в Исландии, Норвегии и в странах Восточной Европы для «сдерживания российской агрессии». В частности, планируется построить ангары для самолетов Boeing P-8 Poseidon. Всего в военном бюджете США на 2018 год на «сдерживание» России в Европе выделяется 4,6 миллиарда долларов.
Malači ASV ! Tā turpiniet! Atbalstu 100%.« ответить
Твой "гений" уже обо***лся ===>Секретный спутник США, запущенный накануне аэрокосмической компанией SpaceX, утерян.Aппарат Zuma, построенный корпорацией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.« ответить
малачи пииидар ты латышский!« ответить
A ko tu tā priecājies. Nesaprotu. Viņi taču katrā gadijumā zobus nolauzīs ja līdīs tālāk par neitrālājiem ūdeņiem.« ответить
Увидев голодных оборванных ватников и за с р анное море, беспилотник заплакал« ответить
Прикольно быть дебилом?« ответить
-спpашивает служителя:« ответить
- Извините, скоpо обезьян коpмить будут?
- А ты что, голодный?