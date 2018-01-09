Американцы провели разведку возле Сочи и Крыма(7)

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Герман Бергер
17:49 09.01.2018
В мире / Политика

Американский беспилотник совершил полет вдоль российской береговой линии над Черным морем. Об этом сообщил во вторник, 9 января, сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir на своей странице в Twitter.

По его данным, стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk на высоте 16 тысяч метров сначала летал над зоной конфликта в Донбассе, потом сделал круг над украинским Херсоном и облетел Крым. Затем он проследовал от Анапы в сторону Сочи.

 

В CivMilAir отметили, что даже при таком маршруте «можно много на что посмотреть», поскольку в этом районе «находится пара достаточно больших баз».

 

В то же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon совершил полет вдоль побережья Крыма на высоте около 7,5 тысячи метров. Сначала он проследовал от Ялты к Анапе и Новороссийску, затем развернулся, сделал несколько кругов неподалеку от Севастополя и направился в сторону Одессы.

 

В декабре сообщалось, что США намерены потратить 214 миллионов долларов на строительство и модернизацию авиабаз в Исландии, Норвегии и в странах Восточной Европы для «сдерживания российской агрессии». В частности, планируется построить ангары для самолетов Boeing P-8 Poseidon. Всего в военном бюджете США на 2018 год на «сдерживание» России в Европе выделяется 4,6 миллиарда долларов.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 18:03 09:01:2018

Malači ASV ! Tā turpiniet! Atbalstu 100%.

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СМЕРШ>>Latviešu patriots 18:24 09:01:2018

Твой "гений" уже обо***лся ===>Секретный спутник США, запущенный накануне аэрокосмической компанией SpaceX, утерян.Aппарат Zuma, построенный корпорацией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты-носителя Falcon 9.

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Latviešu хуууесос 19:19 09:01:2018

малачи пииидар ты латышский!

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Jurists 20:04 09:01:2018

A ko tu tā priecājies. Nesaprotu. Viņi taču katrā gadijumā zobus nolauzīs ja līdīs tālāk par neitrālājiem ūdeņiem.

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П у т и н 18:18 09:01:2018

Увидев голодных оборванных ватников и за с р анное море, беспилотник заплакал

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Рубик Джан 22:36 09:01:2018

Прикольно быть дебилом?

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Хохол у клетки с обезьянами 22:15 09:01:2018

-спpашивает служителя:
- Извините, скоpо обезьян коpмить будут?
- А ты что, голодный?

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Мнение
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Павел Кириллов
08.01.2018

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