Американский беспилотник совершил полет вдоль российской береговой линии над Черным морем. Об этом сообщил во вторник, 9 января, сервис слежения за перемещением авиации CivMilAir на своей странице в Twitter.

По его данным, стратегический разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk на высоте 16 тысяч метров сначала летал над зоной конфликта в Донбассе, потом сделал круг над украинским Херсоном и облетел Крым. Затем он проследовал от Анапы в сторону Сочи.

В CivMilAir отметили, что даже при таком маршруте «можно много на что посмотреть», поскольку в этом районе «находится пара достаточно больших баз».

В то же время патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8 Poseidon совершил полет вдоль побережья Крыма на высоте около 7,5 тысячи метров. Сначала он проследовал от Ялты к Анапе и Новороссийску, затем развернулся, сделал несколько кругов неподалеку от Севастополя и направился в сторону Одессы.

В декабре сообщалось, что США намерены потратить 214 миллионов долларов на строительство и модернизацию авиабаз в Исландии, Норвегии и в странах Восточной Европы для «сдерживания российской агрессии». В частности, планируется построить ангары для самолетов Boeing P-8 Poseidon. Всего в военном бюджете США на 2018 год на «сдерживание» России в Европе выделяется 4,6 миллиарда долларов.