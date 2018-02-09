Американские СМИ сообщают о серьезной эскалации в провинции Дейр эз-Зур. Про-асадовские милиции попытались наступать на курдов, но американская авиация нанесла серию ударов. В результате погибло около 100 солдат Асада.

Американские военные заявили, что целью атаки сирийских войск был захват нефтяного месторождения Хушам, которое было основным источником доходов ISIS в 2014-2017 годах. Курды из SDF захватили Хушам в сентябре 2017 года.

#BREAKING US-led coalition carries out strikes against Syrian pro-regime forces, leaving an estimated more than 100 dead: US military official — AFP news agency (@AFP) February 8, 2018

В атаке принимали участие до 500 солдат, поддержанных танками Т-54 и Т-72.

Хушум находится в “зоне де-эскалации” в 8 км к востоку от Евфрата.

После того, как 20-30 снарядов разорвались на территории штаб-квартиры в Хушам, американские советники, находившиеся там, вызвали авиационную поддержку.

По наступавшим сирийским силам был также нанесен артиллерийский удар. В результате комбинации артиллерийских и авиационных ударов убиты 100 сирийских солдат.

В заявлении коалиции в связи с инцидентом сообщается: “Представители коалиции находились в постоянном контакте с российскими коллегами до, во время и после атаки”.