Американцы уничтожили огромное число солдат Асада(21)

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Владимир Бучельников
21:58 08.02.2018
В мире / Война

Американские СМИ сообщают о серьезной эскалации в провинции Дейр эз-Зур. Про-асадовские милиции попытались наступать на курдов, но американская авиация нанесла серию ударов. В результате погибло около 100 солдат Асада.

Американские военные заявили, что целью атаки  сирийских войск был захват нефтяного месторождения Хушам, которое было основным источником доходов ISIS в 2014-2017 годах. Курды из SDF захватили Хушам в сентябре 2017 года.

 

В атаке принимали участие до 500 солдат, поддержанных танками Т-54 и Т-72.

 

Хушум находится в “зоне де-эскалации” в 8 км к востоку от Евфрата.

 

После того, как 20-30 снарядов разорвались на территории штаб-квартиры в Хушам, американские советники, находившиеся там, вызвали авиационную поддержку.

 

По наступавшим сирийским силам был также нанесен артиллерийский удар. В результате комбинации артиллерийских и авиационных ударов убиты 100 сирийских солдат.

 

В заявлении коалиции в связи с инцидентом сообщается: “Представители коалиции находились в постоянном контакте с российскими коллегами до, во время и после атаки”.

postskriptum.org / Фото
Комментарии (21)
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это что-оккупация? 21:49 08:02:2018

на каком основании в сирии находятся американцы и тем более убивают бойцов армии сирии

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Саня 22:10 08:02:2018

На том же основании, что и ихтамнеты, убивающие бойцов украинской армии.
Они в отпуске.

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хохляцкий балобол 22:35 08:02:2018

так предъяви самолеты,с летчиками,пленных военнопленных,где они?
там есть регулярные воинские подразделения?

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Саня 22:38 08:02:2018

Дык постоянно ловят :)
Да вся Россмя в номерных крестах

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никаких пенсий,они дезертиры 22:43 08:02:2018

ну так хохлов просто в канаве закапываю и говорят они дезертировали в россию

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Американские военные заявили, что целью атаки сирийских войск был захват нефтяного месторождения Хушам, 23:24 08:02:2018

ещё раз доказывает, что Омерика питается нефьтю чужих стран путем агрессии

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>>>>Саня 22:10 08:02:2018 23:29 08:02:2018

а чё ты свинорылый не в зоне АТО,?

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Latviešu patriots 00:00 09:02:2018

Nāvi okupantam Smeršam!

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кто бы сомневался 21:58 08:02:2018

Асад тиран и сын тирана, но страна при нём процветала. Надо разрушить до основания, забрать нефть и отстроеные города продать в кредит под огромный процент. Классика. Вот США хотят воевать с Россией, так пусть там в пустыне и воюют. Посмотрим у кого первого деньги закончатся...

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Лжецам 21:58 08:02:2018

Иное мнение russian.rt.com/world/article/478533-minoborony-udar-koaliciya-siriya Все умеют пользоваться интернетом.
С первой попытки пост не прошел. Что не понравилось?

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Latviešu patriots 22:01 08:02:2018

Malači! 100% atbalstu.

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Latviešu patriots 22:09 08:02:2018

Я букав других ни знаю. Пешу, что сказале.

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ну,как,латыши? 22:09 08:02:2018

Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по "возвращению" себе Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

"Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться", - сказал Алиев на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан"

очевидно в этом случае и россия имеет право?

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Latviešu patriots 22:32 08:02:2018

Krievu tiesības tu vari iebāzt dziļi savā anālajā atverē un ķert kaifu. Slāvu barbariem nevar būt nekādas tiesības! Ne velti Hitlers krievus dēvēja par untermenšiem! Viņam bija taisnība!

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чтоб говорить про оккупацию 22:41 08:02:2018

надо было воевать в 1940.
вы оставайтесь на своих места,а я на своем.,следом обращение о принятии в ссср и направление делегации в москву

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Latviešu patriots 23:44 08:02:2018

Nelikumīgs lūgums uzņemt PSRS. No neleģitīmas varas. Tā kā okupācija bija.

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12

Мнение
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Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)

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