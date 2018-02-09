Американские военные заявили, что целью атаки сирийских войск был захват нефтяного месторождения Хушам, которое было основным источником доходов ISIS в 2014-2017 годах. Курды из SDF захватили Хушам в сентябре 2017 года.
#BREAKING US-led coalition carries out strikes against Syrian pro-regime forces, leaving an estimated more than 100 dead: US military official— AFP news agency (@AFP) February 8, 2018
В атаке принимали участие до 500 солдат, поддержанных танками Т-54 и Т-72.
Хушум находится в “зоне де-эскалации” в 8 км к востоку от Евфрата.
После того, как 20-30 снарядов разорвались на территории штаб-квартиры в Хушам, американские советники, находившиеся там, вызвали авиационную поддержку.
По наступавшим сирийским силам был также нанесен артиллерийский удар. В результате комбинации артиллерийских и авиационных ударов убиты 100 сирийских солдат.
В заявлении коалиции в связи с инцидентом сообщается: “Представители коалиции находились в постоянном контакте с российскими коллегами до, во время и после атаки”.
на каком основании в сирии находятся американцы и тем более убивают бойцов армии сирии« ответить
На том же основании, что и ихтамнеты, убивающие бойцов украинской армии.« ответить
Они в отпуске.
так предъяви самолеты,с летчиками,пленных военнопленных,где они?« ответить
там есть регулярные воинские подразделения?
Дык постоянно ловят :)« ответить
Да вся Россмя в номерных крестах
ну так хохлов просто в канаве закапываю и говорят они дезертировали в россию« ответить
ещё раз доказывает, что Омерика питается нефьтю чужих стран путем агрессии« ответить
а чё ты свинорылый не в зоне АТО,?« ответить
Nāvi okupantam Smeršam!« ответить
Асад тиран и сын тирана, но страна при нём процветала. Надо разрушить до основания, забрать нефть и отстроеные города продать в кредит под огромный процент. Классика. Вот США хотят воевать с Россией, так пусть там в пустыне и воюют. Посмотрим у кого первого деньги закончатся...« ответить
Иное мнение russian.rt.com/world/article/478533-minoborony-udar-koaliciya-siriya Все умеют пользоваться интернетом.« ответить
С первой попытки пост не прошел. Что не понравилось?
Malači! 100% atbalstu.« ответить
Я букав других ни знаю. Пешу, что сказале.« ответить
Азербайджанцы должны постепенно приближаться к своей стратегической цели по "возвращению" себе Еревана, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.« ответить
"Ереван является нашей исторической землей, и мы азербайджанцы должны вернуться на эти земли. Это наша политическая и стратегическая цель, и мы должны к ней постепенно приближаться", - сказал Алиев на VI Съезде правящей партии "Йени Азербайджан"
очевидно в этом случае и россия имеет право?
Krievu tiesības tu vari iebāzt dziļi savā anālajā atverē un ķert kaifu. Slāvu barbariem nevar būt nekādas tiesības! Ne velti Hitlers krievus dēvēja par untermenšiem! Viņam bija taisnība!« ответить
надо было воевать в 1940.« ответить
вы оставайтесь на своих места,а я на своем.,следом обращение о принятии в ссср и направление делегации в москву
Nelikumīgs lūgums uzņemt PSRS. No neleģitīmas varas. Tā kā okupācija bija.« ответить