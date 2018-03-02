Один из документов — «Меморандум доказательств» («Evidentiary Memorandum») в основном закрашен из соображений конфиденциальности.
В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее — об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.
В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе «FinCEN».
В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.
Вот и вопрос!Какого .уя,эти сцуки лезут в не свои дела?« ответить
kak bez dokozatelstv, a 2 miliarda to vikacali« ответить
американцам когда-то нужны были доказательства?! Раньше хоть, ради приличия, пробиркой с белым порошком трясли. А теперь и на этом не заморачиваются.« ответить
о возможном нарушении санкций« ответить
возможно, предположительно и т.д.
так в угоду омериканцев позакрывайте всё, везде русский след.
Американцы сказали:" Надо!" Им лотыш ответил:"Есть"!« ответить
н е з а в и с и м о с т ь по латышски.« ответить
После 28- ми лет независимости, пора бы уже иметь своё правительство. Желательно с мозгами.« ответить
kl;'« ответить
°4
45
Das ist richtig.« ответить