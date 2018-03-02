В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») обнародовала 20 различных документов по делу «ABLV Bank», но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений.

Один из документов — «Меморандум доказательств» («Evidentiary Memorandum») в основном закрашен из соображений конфиденциальности.

В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее — об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.

В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе «FinCEN».

В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.