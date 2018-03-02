Американцы закрыли ABLV Bank без доказательств(20)

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Владимир Бучельников
13:44 02.03.2018
Экономика / Банки

В четверг сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США («FinCEN») обнародовала 20 различных документов по делу «ABLV Bank», но в них не раскрываются доказательства предъявленных банку обвинений.

Один из документов — «Меморандум доказательств» («Evidentiary Memorandum») в основном закрашен из соображений конфиденциальности.

 

В нем упомянуты несколько связанных с банком дел, о которых уже говорилось ранее — об утечке денег из Молдавии и Украины, о возможном нарушении санкций в отношении Северной Кореи. Изложена также реакция банка и надзорных органов Латвии.

 

В обнародованной части меморандума не говорится о взяточничестве должностных лиц, которое ранее упоминалось в докладе «FinCEN».

 

В меморандуме содержатся ссылки на 109 источников, но большинство их не названо. Говорится также о восьми консультациях, но не конкретизировано, с кем.

LETA / Фото
Комментарии (20)
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Пэрд Унн 13:50 02:03:2018

Вот и вопрос!Какого .уя,эти сцуки лезут в не свои дела?

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nesoglasen 13:50 02:03:2018

kak bez dokozatelstv, a 2 miliarda to vikacali

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А разве 13:51 02:03:2018

американцам когда-то нужны были доказательства?! Раньше хоть, ради приличия, пробиркой с белым порошком трясли. А теперь и на этом не заморачиваются.

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Саня 13:54 02:03:2018

о возможном нарушении санкций
возможно, предположительно и т.д.
так в угоду омериканцев позакрывайте всё, везде русский след.

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Ага-ага 13:56 02:03:2018

Американцы сказали:" Надо!" Им лотыш ответил:"Есть"!

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Вот такая она 14:02 02:03:2018

н е з а в и с и м о с т ь по латышски.

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p/m 14:45 02:03:2018

После 28- ми лет независимости, пора бы уже иметь своё правительство. Желательно с мозгами.

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kbndby 15:39 02:03:2018

kl;'
°4
45

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Yawoll main furer 15:43 02:03:2018

Das ist richtig.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства 

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