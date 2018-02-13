Исполнительный вице-президент Fox News Джон Муди (John Moody) раскритиковал американскую олимпийскую сборную за то, что многие спортсмены якобы попали в нее из-за цвета кожи и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом он написал в колонке для сайта телеканала, позднее ее удалили, сообщает The Independent.

В тексте Муди усомнился в профессионализме американских спортсменов. «Были ли наши олимпийцы отобраны в сборную потому, что они лучшие, или же потому, что это лучше всего показывает нашу одержимость участием представителей всех трех категорий?» — написал он, имея в виду расовую, религиозную и сексуальную принадлежности спортсменов.

В колонке он также переиначил девиз Олимпиады «Быстрее. Выше. Сильнее». По его мнению, «Темнее. Гомосексуальнее. Разнообразнее» больше подходит Олимпийскому комитету США.

Текст вызвал волну критики. В частности, представители ЛГБТ-сообщества осудили Муди за унижение атлетов и потребовали извинений. Представитель телеканала, в свою очередь, заявил, что колонка «не отражает взгляды и ценности Fox News». Олимпийский комитет США ситуацию не прокомментировал.

Скорее всего, вице-президенту Fox News теперь придётся нелегко из-за этих слов, так как эта тема в США весьма чувствительна и ЛГБТ-лобби не даст ему спуску. То, что колонку вице-президента компании удалили с сайта телеканала уже говорит о многом.

Сексуальная ориентация некоторых членов олимпийской сборной США уже становилась объектом обсуждения после заявления открытого гея конькобежца Адама Риппона (Adam Rippon). Он сказал, что не будет общаться с вице-президентом США Майком Пенсом из-за его неприязни к гомосексуальному сообществу.

Читайте:

— В составе США на Олимпиаде выступят открытые геи и лесбиянка (ФОТО)