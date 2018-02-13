Американец назвал Олимпиаду гейской и пожалел об этом(9)

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Герман Бергер
18:27 12.02.2018
Спорт / Спортсмены

Исполнительный вице-президент Fox News Джон Муди (John Moody) раскритиковал американскую олимпийскую сборную за то, что многие спортсмены якобы попали в нее из-за цвета кожи и нетрадиционной сексуальной ориентации.

Об этом он написал в колонке для сайта телеканала, позднее ее удалили, сообщает The Independent.

 

В тексте Муди усомнился в профессионализме американских спортсменов. «Были ли наши олимпийцы отобраны в сборную потому, что они лучшие, или же потому, что это лучше всего показывает нашу одержимость участием представителей всех трех категорий?» — написал он, имея в виду расовую, религиозную и сексуальную принадлежности спортсменов.

 

В колонке он также переиначил девиз Олимпиады «Быстрее. Выше. Сильнее». По его мнению, «Темнее. Гомосексуальнее. Разнообразнее» больше подходит Олимпийскому комитету США.

 

Текст вызвал волну критики. В частности, представители ЛГБТ-сообщества осудили Муди за унижение атлетов и потребовали извинений. Представитель телеканала, в свою очередь, заявил, что колонка «не отражает взгляды и ценности Fox News». Олимпийский комитет США ситуацию не прокомментировал.

 

Скорее всего, вице-президенту Fox News теперь придётся нелегко из-за этих слов, так как эта тема в США весьма чувствительна и ЛГБТ-лобби не даст ему спуску. То, что колонку вице-президента компании удалили с сайта телеканала уже говорит о многом.

 

Сексуальная ориентация некоторых членов олимпийской сборной США уже становилась объектом обсуждения после заявления открытого гея конькобежца Адама Риппона (Adam Rippon). Он сказал, что не будет общаться с вице-президентом США Майком Пенсом из-за его неприязни к гомосексуальному сообществу.

 

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Lenta.ru / Фото
Комментарии (9)
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Адам Риппон не конькобежец 18:33 12:02:2018

Адам Риппон фигурист.

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Майкл Пенс 23:14 12:02:2018

Он сказал, что не будет общаться с вице-президентом США Майком Пенсом из-за его неприязни к гомосексуальному сообществу.
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Пойду повешусь. Или шерстобитого дебила с ваней в ж..пу вые бу, с горя

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Саня 18:33 12:02:2018

Где написано, что он пожалел об этом?

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-Сане 19:25 12:02:2018

Да не зацикливайся ты над хозяйским гомофобом-летом на Вашем параде оторвёшься,так что Саня готовь попу.

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senyor 19:36 12:02:2018

А САШОК ПОЖАЛЕЛ. САНЯ? ЧТО СЛУЧИЛОСЬ? ЧТО ТЫ В ЛАТВИИ ЗАБЫЛ. ПРОДАЛСЯ ЗА 30 САНТИМОВ. УЖАСНО.

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русский 18:50 12:02:2018

молодец американец

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Александр Шерстобитов 19:08 12:02:2018

Гей лобби убьют его за это. Буквально.

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:))) 20:01 12:02:2018

пидоров нельзя кошмарить....сионистам это не понравится:)))

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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