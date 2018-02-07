Американец превратил свой дом в приют для 300 кошек

Житель Нью-Йорка, 58-летний Крис Арсено превратил свой дом в приют для 300 бездомных кошек, оставив себе лишь немного личного пространства.

Арсено посвятил свою жизнь кошкам в 2006 году после того, как нашел «колонию» из 30 больных котят недалеко от железнодорожных путей. Это произошло спустя несколько месяцев после гибели сына Арсено в результате ДТП. В последующие годы бывший железнодорожный служащий связался с местными благотворительными организациями и приютами для животных и начал принимать все больше и больше кошек, пока их число не увеличилось до 300.

«Большинство этих кошек подверглись насилию или были брошены, так что было действительно важно дать им дом и место, где они почувствуют себя в безопасности», — заявил Крис Арсено, пишет Daily Mail.

Вот уже 12 лет он проводит свои дни, наполняя чаши для воды, чистя полы и подкармливая своих усатых постояльцев жареной курицей. Приют «Счастливая кошка» существует на средства Арсено и частные пожертвования. В год на содержание приюта уходит около $101 000, в том числе $80 000 на еду для животных и $21 000 на ветеринаров.

«Я не считаю себя несчастным, у меня сейчас 300 кошек. Я искренне верю, что если вы увлечены чем-то, то можете справиться с чем угодно. Мне очень нравится то, что я делаю», — говорит Арсено.

Он отметил, что все конструкции для кошек в своем доме сделал собственными руками, а основное внимание уделял безопасности и гигиене. Превратив свой дом и сад в прибежище для бездомных кошек, Арсено оставил себе совсем немного пространства — ванную комнату и небольшую кухню.