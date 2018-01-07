Жительница американского штата Пенсильвания Мэри Хоромански была потрясена, когда получила счет от поставщика электроэнергии на сумму в 284 млрд долларов.

«Мои глаза чуть не выскочили. Мы недавно развесили рождественские гирлянды, и я подумала, может, это все они?» — приводит слова Хоромански GoErie.

Хорошая новость, иронизирует женщина, заключалась в том, что компания Penelec не требовала выплатить 284 460 000 000 долларов немедленно и указала, что минимальный платеж за декабрь должен составить «всего» 28156 долларов. Кроме того, должнице не отключили электричество.

Мэри Хоромански поделилась своим потрясением с сыном и тот обратился в энергетическую компанию. В Penelec довольно быстро признали ошибку и снизили требование до 284,46 долларов.

Марк Дурбин, представитель Penelec First Energy, признался, что понятия не имеет, как произошла ошибка, но очевидно, что несколько нулей оказались лишними. «Я не припомню, чтобы когда-либо видел счет на миллиарды долларов. Мы ценим готовность клиента связаться с нами и обсудить ошибку», — добавил он.

Хоромански говорит, что счет на 284 млрд долларов заставил ее просить сына о другом рождественском подарке в этом году. «Я сказала ему, что хочу монитор сердечной деятельности», — говорит она.