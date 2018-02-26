Американская фигуристка раскритиковала выступление Загитовой(13)

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Владимир Бучельников
15:10 26.02.2018
Спорт / Спортсмены

Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала критику в свой адрес со стороны американской фигуристки Эшли Вагнер. Об этом сообщает RT.

«Могу сказать, что меня ее слова только подстегнули. Еще больше захотелось доказать, что она не права. Но таким людям, конечно, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за ее выступлением. Однако комментировать после не стану», — рассказала 15-летняя Загитова.

 

Ранее американская фигуристка публично раскритиковала выступление россиянки на командных соревнованиях. По мнению Вагнер, Загитова намеренно оставляет прыжки на вторую половину программы, где за их исполнение начисляется больше баллов.

 

Загитова на Олимпиаде стала обладательницей двух наград: серебряной в командных соревнованиях и золотой в одиночном катании.

 

Сама американка осталась за бортом Игр в Пхенчхане, не сумев преодолеть национальный отбор.

RT / Фото
Комментарии (13)
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Конечно, намеренно 15:15 26:02:2018

Так как во второй половине прыгать уже сложнее и из-за этого, прыжки во второй половине программы оцениваются дороже. Тоже мне, секрет Полишинеля ))))

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М.Задорнов 16:17 26:02:2018

я же вам всегда говорил - НУ ТУПЫЕ ЭТИ АМЕРИКОСЫ, ТУПЫЕ, какая-то грязь на туфлях ЗАГИТОВОЙ, посмела критиковать олимпийскую чемпионку, золотую медалистку, что с этих баранов взять если их представляют такие дуры и дебил маккейн.

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22 15:15 26:02:2018

Нечего на зеркало гнать, коли рожа крива.

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dave 15:16 26:02:2018

Второсортная американская мразь просто завидует полноценным людям.Сами ничего не умеют вот и злятся от того что сами бестолочи.

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10 дюймов 15:17 26:02:2018

американка не поехала на Олимпиаду потому что с дивана лучше видно, кто не правильно катается и какие пируэты нужно делать ----а если серьёзно, то после допинга Эшли Вагнер опухла и посинела----и не смогла добраться до аэропорта.

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ин-на 15:19 26:02:2018

маленькая завистливая пиндосовская мразь

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
26.02.2018

ABLV с возу — бабе легче (3)