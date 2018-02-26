«Могу сказать, что меня ее слова только подстегнули. Еще больше захотелось доказать, что она не права. Но таким людям, конечно, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за ее выступлением. Однако комментировать после не стану», — рассказала 15-летняя Загитова.
Ранее американская фигуристка публично раскритиковала выступление россиянки на командных соревнованиях. По мнению Вагнер, Загитова намеренно оставляет прыжки на вторую половину программы, где за их исполнение начисляется больше баллов.
Загитова на Олимпиаде стала обладательницей двух наград: серебряной в командных соревнованиях и золотой в одиночном катании.
Сама американка осталась за бортом Игр в Пхенчхане, не сумев преодолеть национальный отбор.
Так как во второй половине прыгать уже сложнее и из-за этого, прыжки во второй половине программы оцениваются дороже. Тоже мне, секрет Полишинеля ))))« ответить
я же вам всегда говорил - НУ ТУПЫЕ ЭТИ АМЕРИКОСЫ, ТУПЫЕ, какая-то грязь на туфлях ЗАГИТОВОЙ, посмела критиковать олимпийскую чемпионку, золотую медалистку, что с этих баранов взять если их представляют такие дуры и дебил маккейн.« ответить
Нечего на зеркало гнать, коли рожа крива.« ответить
Второсортная американская мразь просто завидует полноценным людям.Сами ничего не умеют вот и злятся от того что сами бестолочи.« ответить
американка не поехала на Олимпиаду потому что с дивана лучше видно, кто не правильно катается и какие пируэты нужно делать ----а если серьёзно, то после допинга Эшли Вагнер опухла и посинела----и не смогла добраться до аэропорта.« ответить
маленькая завистливая пиндосовская мразь« ответить