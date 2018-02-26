Олимпийская чемпионка в женском одиночном катании Алина Загитова прокомментировала критику в свой адрес со стороны американской фигуристки Эшли Вагнер. Об этом сообщает RT.

«Могу сказать, что меня ее слова только подстегнули. Еще больше захотелось доказать, что она не права. Но таким людям, конечно, не докажешь. Пусть она попробует выступить на Олимпийских играх с идентичной программой. И я с удовольствием понаблюдаю за ее выступлением. Однако комментировать после не стану», — рассказала 15-летняя Загитова.

Ранее американская фигуристка публично раскритиковала выступление россиянки на командных соревнованиях. По мнению Вагнер, Загитова намеренно оставляет прыжки на вторую половину программы, где за их исполнение начисляется больше баллов.

Загитова на Олимпиаде стала обладательницей двух наград: серебряной в командных соревнованиях и золотой в одиночном катании.

Сама американка осталась за бортом Игр в Пхенчхане, не сумев преодолеть национальный отбор.