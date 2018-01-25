Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидает взрывного увеличения объемов добычи нефти в США в 2018 году. Если предложение на сырьевом рынке превысит спрос, цены на нефть снова пойдут вниз.

МЭА прогнозирует резкое наращивание добычи в Соединенных Штатах. По мнению аналитиков агентства, это произойдет на фоне стабилизации нефтяных цен у наибольших за последние три года значений.

«США достигнут исторического максимума [добычи] — выше 10 миллионов баррелей в день, обгоняя Саудовскую Аравию и соперничая с Россией за первое место в мире, в течение 2018 года», — говорится в отчете МЭА.

США действительно способны обеспечить взрывной рост добычи. Страна располагает в общей сложности более чем 22 тысячами нефтяных и нефтегазовых месторождений.

Самые крупные запасы углеводородного сырья сосредоточены в Луизиане, Техасе, Нью-Мексико и Оклахоме. В этих штатах добывается до 70 процентов американской нефти.

Напомним, что до конца сороковых годов прошлого века на долю США приходилось до 60 процентов всей добываемой в мире нефти. В ближайших планах Вашингтона — выйти в мировым рекордсмены. Такая задача была поставлена еще пять лет назад.

Одно из средств, призванных обеспечить достижение амбициозной цели, — активная разработка месторождений сланцевой нефти, в частности, в Северной Дакоте.

Задача пока не решена из-за резкого падения цен на черное золото. Все дело в высокой себестоимости сланцевой нефти: минимум 50-60 долларов за баррель. Для сравнения, себестоимость нефти в России и Саудовской Аравии — 10-15 долларов (это средняя величина, показатель может сильно варьироваться в зависимости от конкретного месторождения).

Неудивительно, что со второй половины 2014 года, когда мировые цены на нефть устремились вниз, достигнув в середине января 2016-го минимума (стоимость корзины ОПЕК опустилась до 24,74 доллара за баррель), банкротство реально грозило почти одной трети компаний, добывающих в США сланцевую нефть. «Они чутко реагируют на изменение мировых цен», — пояснил директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. По его словам, стоимость барреля в районе 70 долларов позволяет американским компаниям возобновить добычу сланцевой нефти. Но если цены опускаются ниже 50 долларов, то разработку месторождений приходится сворачивать.

Среди факторов, способных привести к очередному падению цен, эксперты называют как раз наращивание объемов добычи углеводородного сырья в США. Вашингтон, не связанный обязательствами в рамках сделки ОПЕК+, заключенной между ведущими нефтедобывающими странами, в том числе и Россией, использует ситуацию в свою пользу.

Добыча нефти на сланцевых месторождениях Соединенных Штатов увеличилась в 2017 году и продолжит расти в 2018-м, что подтвердило Минэнерго США, опубликовавшее на прошлой неделе свой прогноз по развитию отрасли.

В 2019 году, по оценкам аналитиков фонда, нефть подешевеет на 4,3 процента — до в 56,4 доллара за баррель. И этот тренд сохранится на ближайшие пять лет.

Впрочем, озабоченность МВФ по поводу будущего мирового рынка нефти разделяют далеко не все. Новые проекты по нефтедобыче в США в лучшем случае поспособствуют воспроизводству истощающихся месторождений.

С такой оценкой согласен и министр энергетики России Александр Новак. Выступая 24 января в Давосе, он призвал не опасаться сланца. «Сланец не решит всех проблем. Да, он в краткосрочном [периоде] закрывает прирост потребления, но он не закроет весь прирост», — подчеркнул чиновник.