Американская модель лишилась второй ноги из-за тампона (1)

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Виталий Вавилкин
19:20 16.01.2018
Lifenews / Интересно

Американская модель Лорен Вассер (Lauren Wasser), несколько лет назад лишившаяся ноги из-за инфекции, попавшей в организм через гигиенический тампон, пережила ампутацию второй конечности, сообщает издание Independent.

Об операции стало известно после того, как 29-летняя модель опубликовала в Instagram фотографию своей встречи с Эми Перди, известной парасноубордисткой, которая приехала к ней в больницу после ампутации.

 

В 2012 году Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком. Бактерия вызвала инфекционно-токсический шок. Первые симптомы напоминали грипп, однако состояние девушки продолжало ухудшаться.

 

После сердечного приступа она оказалась в реанимации, затем ее ноги поразила гангрена. Ей ампутировали ступню и часть голени на правой ноге и пальцы на левой.

 

Врачи рекомендовали ампутировать и левую ногу, однако Вассер надеялась ее сохранить. В ноябре 2017 года модель рассказала о своей жизни в издании InStyle. «На моей левой ступне — открытая язва, нет пятки и нет пальцев, — писала она. — Через несколько месяцев неизбежно придется ампутировать и эту ногу. С этим ничего не поделать».

 

Вассер призывает американские власти принять законопроект, который обяжет производителей женских гигиенических продуктов раскрывать состав используемых компонентов и возможный вред для здоровья. С 1997 года Конгресс десять раз рассматривал и отвергал указанный законопроект.

 

На каждые сто тысяч американок, использующих тампоны, приходится три-четыре случая инфекционно-токсического шока в год. В 1980-е годы от него погибли 38 женщин.

 

Новый всплеск болезни произошел в 2002 году, когда инфекционно-токсический шок привел к гибели восьми жительниц штата Калифорния.

 

В 2017 году сообщалось, что в Неделе альтернативной моды в Белфасте приняла участие жительница Шотландии Стейси Пэрис, которая стала первой британской моделью с ампутацией обеих ног.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Profile_default
Janka 19:47 16:01:2018

Вассер использовала тампон, который оказался заражен стафилококком
===
ona ne znala cto takie vesci odnorazovie.
ili vzjala u podrugi "ponositj"?

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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