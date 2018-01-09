Американская порнозвезда Оливия умерла в 20 лет(3)

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Оливия Нова. Фото: @olivianovaxxx
Герман Бергер
19:14 09.01.2018
Lifenews / Люди

Американскую порнозвезду Оливию Нову нашли мертвой в Лас-Вегасе. Об этом во вторник, 9 января, сообщает Metro со ссылкой на порноагенство LA Direct Models.

«Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым характером», — заявили в компании.

 

Причины смерти в настоящий момент не установлены. Артистке было 20 лет.

 

По словам представителей агентства, семья актрисы была проинформирована о смерти женщины. В компании добавили, что кончина Новы стала шоком и большой неожиданностью.

 

Оливия Нова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в марте 2017 года. Она участвовала в съемках продукции таких сервисов, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (3)
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strojmeh 19:44 09:01:2018

Социальная гигиена существует.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 20:22 09:01:2018

ПОРНУХА,СЕКС-ИНДУСТРИЯ,ПЕДЕРАСТИЯ,НАРКОМАНИЯ- ЭТО НЕ "ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ".
А
ТОТАЛЬНОЕ ОБЫДЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА - ОСВОБОЖДЕНИЕ ТУПОГО БЫДЛА
ОТ
НРАВСТВЕННОСТИ и СВОЕЙ КУЛЬТУРЫ...

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Latviešu patriots 20:43 09:01:2018

atbalstu 100%

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Мнение
Let_13752687__1_-col15
Павел Кириллов
08.01.2018

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