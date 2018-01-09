«Мы представляли интересы Оливии очень короткое время, и для нас она была красивой девушкой с милым характером», — заявили в компании.
Причины смерти в настоящий момент не установлены. Артистке было 20 лет.
По словам представителей агентства, семья актрисы была проинформирована о смерти женщины. В компании добавили, что кончина Новы стала шоком и большой неожиданностью.
Оливия Нова начала карьеру в индустрии фильмов для взрослых в марте 2017 года. Она участвовала в съемках продукции таких сервисов, как Brazzers, Naughty America, FTV Girls, New Sensations и Digital Sin.
Социальная гигиена существует.« ответить
ПОРНУХА,СЕКС-ИНДУСТРИЯ,ПЕДЕРАСТИЯ,НАРКОМАНИЯ- ЭТО НЕ "ФИЛЬМЫ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ".« ответить
А
ТОТАЛЬНОЕ ОБЫДЛЕНИЕ ОБЩЕСТВА - ОСВОБОЖДЕНИЕ ТУПОГО БЫДЛА
ОТ
НРАВСТВЕННОСТИ и СВОЕЙ КУЛЬТУРЫ...
atbalstu 100%« ответить