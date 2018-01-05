«Американская принцесса»: 15 безупречных образов Иванки Трамп

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16:40 05.01.2018
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Иванка Трамп, дочь президента США Дональда Трампа, известна не только безупречной биографией и успехами в модном бизнесе, но и идеальным вкусом в одежде.

Мы решили вспомнить 15 самых стильных образов Иванки Трамп, к которым невозможно придраться!

 

 

 

Блондинка в красном — модная классика, и Иванка в ней поистине безупречна. Обрати внимание на отлично подобранные золотые аксессуары.

 

 

 

Классическая внешность Иванки отлично гармонирует с ретро-фасонами, а дополнительную изюминку этому образу добавляют бархатные туфли-лодочки на низком каблуке, которые одновременно играют роль цветового акцента.

 

 

 

Черно-белый наряд — это скучно? Как бы не так! Оригинальный фасон подчеркивает женственную фигуру звезды, а оригинальная вставка из белоснежных перьев делает образ необычным.

 

 

 

Иванка не раз входила в рейтинги самых стильных беременных звезд, а этот наряд вызвал настоящую бурю восторгов среди модных критиков: пастельно-розовое платье смотрится очень нежно, а минимум аксессуаров хорошо сочетается с лаконичным кроем.

 

 

 

Асимметричные вещи — одни из главных модных фаворитов в гардеробе Трамп. Оригинальный топ и классические брюки составили эффектную пару, а легкие локоны придали образу приятной расслабленности.

 

 

 

Иванка отлично умеет работать с цветами — черная обувь смотрелась бы здесь излишне монохромно, а темно-синие лодочки, напротив, выглядят свежо.

 

 

 

Вечерние выходы удаются Иванке ничуть не меньше, чем casual-образы — для красной дорожки Трамп выбирает классический голливудский шик!

 

 

 

Сине-белая гамма — еще одно идеальное сочетание для блондинок, и Иванка нередко выгуливает очень эффектные и элегантные образы в этой гамме…

 

 

 

… в которую иногда входит жизнерадостный желтый цвет.

 

 

 

Белое платье Иванка «подружила» с плотными черными колготками и черной обувью, создав идеальный образ в стиле 60-х.

 

 

 

И еще один эффектный выход в красном, и снова с идеально подобранными аксессуарами. Браво!

 

 

 

Кружево — тренд, с которым стоит быть максимально осторожной. Но и его Трамп «приручила» — на очередном светском мероприятии звезда блистала в нежном платье из тонкого кружева с цветочной вышивкой.

 

 

 

В кожаных нарядах звезду можно увидеть нечасто, однако и этот не самый однозначный материал Иванка всегда умудряется подать со свойственной ей элегантностью и минимализмом.

 

 

 

Наряд «нюдового» цвета смотрится интересно и эффектно благодаря грамотному принту, который делает акцент на женственной фигуре Иванки, а высокая прическа и блестящий клатч отлично дополняют образ.

 

 

 

Черно-синяя гамма может смотреться мрачновато, но не в случае с Иванкой — звезда продемонстрировала очередной элегантный выход, на этот раз во французском стиле.

 

 

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
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