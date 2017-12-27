Американская семья больше 30 лет наряжает одну и ту же елку

Семья из Калифорнии однажды решила не выбрасывать рождественскую елку, а вырастить ее, и теперь наряжает одно и то же дерево вот уже 34 года.

Молодая семейная пара Джина и Джо Мистретта приобрели полуметровую сосенку в горшке менее чем за $20 на Рождество 1983 года. Елки едва хватило, чтобы выдержать одну гирлянду. По окончании праздников им стало жалко выбрасывать малышку, и они решили оставить ее себе, пишет Mercury News.

С тех пор красавица живет в семье Мистретта. Ее украшают на каждое Рождество. Конечно, сосна разрослась, и ее приходится подрезать, чтобы дерево помещалось в углу комнаты. Умножилась и семья Мистретта — у них появилось двое сыновей, которым сейчас 31 год и 27 лет соответственно. Теперь Джо шутит, что будет, кому передать дерево по наследству. Сосны этой породы могут жить до 300 лет.

Экологи подсчитали, что за три десятка с лишним лет семья, отказавшаяся от покупок срубленных елок, которые потом обычно сжигают, предотвратила выброс 1088 кг углекислого газа. Это как если заменить 36 ламп накаливания на светодиодные светильники или проехать на 2668 миль меньше на авто с бензиновым двигателем.