Американская семья вырастила 14 медведей

Лента новостей
Где искать счастье? Кучинскис встретился с президентом Google в Европе Смотри и худей: 8 фильмов, которые мотивируют на это Атлетов России не пускают на Олимпиаду только из-за подозрений Английский историк в шоке от запрета его книги на Украине Латвия борется с бедностью с помощью приписок и статистики Такого вы еще не видели: по ту сторону порно Ахеджакова о Ленине: Какие сволочи! Какие изверги! Американская семья вырастила 14 медведей Латвия заплатит за дискриминационную политику
Eще в разделе
Смотри и худей: 8 фильмов, которые мотивируют на это Владимир Высоцкий: «Я был душой дурного общества» Правила подготовки малышей к фотосессиям 5 причин заниматься спортом вечером как можно позже Как научиться рассчитывать только на себя
Люблю!
12:46 25.01.2018
Люблю! / Животные

В сердце ранчо Берардиз, штат Флорида, Моника Вельде и ее сын Джонни Четвертый проводят свои дни вместе с медведями весом до полтонны.

Семья ухаживала за медведями гризли, черными медведями и полярными медведями в течение последних 90 лет. Но семейная традиция оказалась под угрозой в прошлом году, когда старший член семьи, муж Моники Джонни Третий умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.

 

Однако мать и сын собрались с силами и решили продолжить дело патриарха семьи.

 

«Я знаю, что медведи скучают по нему, они замечают его отсутствие. Но наш сын и я решили продолжить семейное дело ради моего мужа», — говорит Моника в интервью Barcroft TV.

 

«Сейчас у нас 14 медведей. Предпочитаю ли я медведей людям? Пожалуй, иногда так и есть», — признается женщина.

 

С тех пор как разведением медведей занялся дед Джонни Третьего, они снимались в диснеевских фильмах и телевизионных шоу.

 

 

Джонни Четвертый впервые вступил в контакт с потенциально опасными животными, когда ему было всего три года, и он всегда воспринимал зверей как часть семьи.

 

Джонни, которому сейчас 27, говорит: «Для нас они не представляют угрозы, ведь это мы воспитали их».

 

Моника добавляет: «Здесь, на ранчо, у наших медведей есть достаточно места для того, чтобы наслаждаться жизнью. У них есть пруд, бассейны, трава, деревья. И наше ежедневное взаимодействие с медведями — это общение, любовь, ласка. Отношения, которые мы разделяем с ними, основаны на взаимном уважении».

 

Моника уверяет, что ее медведи никогда ни на кого не нападали. Однако 37 лет жизни даже с дружелюбными хищниками оставили на ее теле шрамы от когтей. «Но у меня целы все мои пальцы, так что можно считать, что все прошло хорошо», — говорит хозяйка зверей.

 

 

 

 

 

 

 

Моя планета / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


2-media_thumb
Люблю!
23.01.2018

Тихо, идет зима! 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV