Американская семья вырастила 14 медведей

Семья ухаживала за медведями гризли, черными медведями и полярными медведями в течение последних 90 лет. Но семейная традиция оказалась под угрозой в прошлом году, когда старший член семьи, муж Моники Джонни Третий умер от сердечного приступа в возрасте 60 лет.
Однако мать и сын собрались с силами и решили продолжить дело патриарха семьи.
«Я знаю, что медведи скучают по нему, они замечают его отсутствие. Но наш сын и я решили продолжить семейное дело ради моего мужа», — говорит Моника в интервью Barcroft TV.
«Сейчас у нас 14 медведей. Предпочитаю ли я медведей людям? Пожалуй, иногда так и есть», — признается женщина.
С тех пор как разведением медведей занялся дед Джонни Третьего, они снимались в диснеевских фильмах и телевизионных шоу.
Джонни Четвертый впервые вступил в контакт с потенциально опасными животными, когда ему было всего три года, и он всегда воспринимал зверей как часть семьи.
Джонни, которому сейчас 27, говорит: «Для нас они не представляют угрозы, ведь это мы воспитали их».
Моника добавляет: «Здесь, на ранчо, у наших медведей есть достаточно места для того, чтобы наслаждаться жизнью. У них есть пруд, бассейны, трава, деревья. И наше ежедневное взаимодействие с медведями — это общение, любовь, ласка. Отношения, которые мы разделяем с ними, основаны на взаимном уважении».
Моника уверяет, что ее медведи никогда ни на кого не нападали. Однако 37 лет жизни даже с дружелюбными хищниками оставили на ее теле шрамы от когтей. «Но у меня целы все мои пальцы, так что можно считать, что все прошло хорошо», — говорит хозяйка зверей.
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