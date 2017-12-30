Американская сверхтяжелая ракета подготовлена к пуску(6)

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Владимир Бучельников
08:54 30.12.2017
Техно / Космос

Компания SpaceX установила на стартовый стол сверхтяжелую ракету Falcon Heavy. Видео приведения носителя в вертикальное положение (с 34-кратным ускорением) показало Spaceflight Now, очевидцы опубликовали фотографии в Twitter.

Falcon Heavy установлена на площадке LC-39A Космического центра имени Джона Кеннеди (штат Флорида). С нее же 9 ноября 1967 года была впервые запущена сверхтяжелая ракета Saturn 5 с кораблем Apollo.

 

Перед стартом ракеты Falcon Heavy инженеры SpaceX проведут дополнительные проверки ее двигателей.

 

В настоящий момент Falcon Heavy является самой мощной ракетой на планете.

 

Первый запуск Falcon Heavy запланирован на январь 2018 года. К Марсу отправится личная машина главы SpaceX Илона Маска Tesla Roadster. Бизнесмен полагает, что первый старт сверхтяжелого носителя с высокой вероятностью будет неудачным из-за трудности синхронизации работы 27 двигателей.

 

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени среднетяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны груза, стоимость пуска оценивается в 90 миллионов долларов.

 

Пока только в США проекты новых сверхтяжелых ракет (грузоподъемностью от 50 тонн на низкую околоземную орбиту) дошли до этапа сборки носителей.

 

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn 5, применялась в американской лунной программе. Все четыре старта разрабатывавшегося в СССР носителя Н-1 были неудачными. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия», запускался дважды, оба раза удачно. В настоящее время программы Saturn 5, Н-1 и «Энергия» закрыты.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (6)
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П у т и н 10:24 30:12:2017

Рогозин напрягся, покраснел и пустил струю зловонного газа. Космоснаш.

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ЗНАЮЩИЙ ВСЁ 10:48 30:12:2017

Может на Латвию упасть..
.. т.к. сверхтяжёлая..

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Сочувствующий 11:24 30:12:2017

Снова собираются удивить, используя Голливуд высадки на Луну.И будет неудивительно.Идеология во всех сферах в США строится на лжи.

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Latviešu patriots 12:49 30:12:2017

ASV kā vienmēr pierādīs savu tehnoloģisko pārākumu. Krievi kaktiņā varēs nervozi pīpēt benčikus.

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Сергей 15:54 30:12:2017

Только на вести лв , столько дегенератов. Да ещё и прячутся под великими людьми. Дебил ! оставь Путина в покое

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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