Американские биатлонисты откажут России(15)

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Анатолий Тарасов
17:40 24.02.2018
Спорт / Спортсмены

Сборная США приняла решение бойкотировать финал Кубка мира по биатлону, который состоится в Тюмени в марте. По мнению американских спортсменов, проведение международных соревнований в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом», передаёт USA Today.

Американские биатлонисты будут бойкотировать международные соревнования в России из-за «продолжающегося допингового скандала». Такое заявление опубликовал президент Федерации биатлона США Макс Кобб, передаёт USA Today.

 

Издание напоминает, что на Играх в Пхёнчхане в применении допинга уже «уличили» двух россиян. Кёрлингист Александр Крушельницкий был вынужден расстаться с бронзовой медалью после того, как в его пробе был обнаружен мельдоний. Кроме того, в применении запрещённого препарата обвинили бобслеистку Надежду Сергееву.

 

Соревнования, в которых американцы решили не принимать участие, — это финал Кубка Международного союза биатлонистов (IBU). Они должны пройти  в Тюмени с 19 по 26 марта, поясняет USA Today. 

 

«Недавнее решение IBU одобрить проведение заключительного этапа Кубка мира в российской Тюмени является абсолютно неприемлемым. Исходя из поддержки чистого спорта и нашей собственной физической безопасности, мы не можем выступать там с чистой совестью», — говорится в сообщении Федерации биатлона США.

 

По мнению авторов документа, проведение финала в России «шлёт миру возмутительный сигнал о равнодушном отношении к борьбе с допингом». «Мы полностью поддерживаем право чистых российских спортсменов на участие и разделяем мнение, что страна должна иметь возможность проводить Кубки мира IBU в будущем, но только после того, как она продемонстрирует явное намерение устранить допинговую культуру, существование которой было обнаружено», — отмечается в заявлении.

RT / Фото
Комментарии (15)
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пошли вы... 17:42 24:02:2018

очень хорошо-меньше уродов, накаченных допингом, приедут!Якобы чистых!

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ин-на 17:45 24:02:2018

вонючий пиндос, он в биатлоне вонючий пиндос

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, в которых американцы решили не принимать участие, — 17:48 24:02:2018

Баба с возу, кобыле легче.

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:-) 17:56 24:02:2018

Сцут. Генномодификанты, да в натуральных условиях? Не потянут и сами это знают!

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эх... 18:08 24:02:2018

Сборная США по биатлону...... кто эти люди???

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А, 18:14 24:02:2018

Это те, что в американских школах тренируются...

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Россия: IBU USA 18:17 24:02:2018

А российские биатлонисты в ответ посылают американских по известному адресу, чтобы не заблудились.

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12

Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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