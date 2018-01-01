Вопрос о размещении американских ракет в Германии в 1980-е годы расколол немецкое общество и породил антиамериканские и натовские настроения, которые живы в нем до сих пор, пишет Gazeta Wyborcza. Если США в качестве «ответа России» вскоре начнут размещать свои ракеты в Польше, она вряд ли сможет от этого отказаться.

Разместят ли американцы в Польше ракеты средней дальности? Белый дом судорожно размышляет, как ответить на оснащение двух батальонов российской армии ракетами 9М729, и вполне возможно, что американцы решат разместить вооружения аналогичного класса в Польше, прогнозирует Gazeta Wyborcza. Радиус действия новых российских ракет превышает 500 километров, и это означает, что Россия «нарушила условия» Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, которые могут выступать носителями ядерного оружия, подчёркивается в статье: «Польша окажется на первой линии огня? В эпоху российских фальшивых новостей риски возрастают».

НАТО и СССР размещали в Европе ракеты на передвижных платформах в первой половине 1980-х годов, и в тот момент конфронтация между Организацией Варшавского договора и НАТО накалилась: советские РСД-10 и западноевропейские «Першинги-2» могли «за 15 минут превратить континент в радиоактивный пепел», напоминает автор. Поэтому когда в 1987 году в Вашингтоне президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачёв подписали договор, запрещающий развёртывание такого рода вооружений (за исключением ракет воздушного и морского базирования), а затем обе страны приступили к ликвидации ракет, весь мир «с облегчением вздохнул», пишет Gazeta Wyborcza. Однако теперь договорённости, достигнутые Рейганом и Горбачевым, «выброшены на свалку истории», говорится в статье.

По мнению автора, Путин решил «вернуться к методам холодной войны», когда через 20 лет с момента подписания Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности объявил, что этот документ «расходится с российскими интересами». Отношения между Россией и США начали в этот период портиться, и основной причиной послужило намерение Белого дома создать систему ПРО, в которой Москва видела угрозу, отмечает Gazeta Wyborcza: «В 2008 году начались первые испытания российских запрещённых вооружений. Через четыре года американская разведка уже знала наверняка, что на полигоне под Волгоградом россияне проводят испытательные пуски ракет, на которые распространяется действие Договора».

В 2014 году администрация президента Обамы попыталась склонить Кремль прервать испытания — или «по крайней мере, признать, что он нарушает договорённости», однако уже началась новая эпоха, подчёркивается в статье. «В 2014 году Россия захватила Крым, развязала конфликт на востоке Украины, и в какой-то момент даже казалось, что российские танки войдут в Киев и Одессу. В июле 2014 года сепаратисты, которых поддерживала Москва, сбили малазийский «Боинг», погибли 283 человека. Кремль не реагировал на призывы американцев и возвращался к проверенным приёмам эпохи холодной войны», — пишет Gazeta Wyborcza.

По мнению автора, Россия начала применять «ракетный шантаж Европы». И одним из «самых эффектных» приёмов была отправка в воздушное пространство стран НАТО российских стратегических бомбардировщиков «с красными звёздами на фюзеляже», которые летом 2014 года отрабатывали, в частности, «сценарий ядерного удара по Стокгольму», говорится в статье.

Но раз уж «запрещённые» ракеты снова поступают на вооружение российской армии, США больше не могут делать вид, что проблемы не существует, объясняет Gazeta Wyborcza. Возможно, американцы могли бы продолжить переговоры с Москвой. Однако после ноябрьской встречи так называемой «согласительной комиссии», в рамках которой обсуждаются связанные с договором проблемы, они задумались о другом варианте, сообщается в статье: «США могут последовать примеру России и разработать собственные ракеты среднего радиуса действия с пусковыми установками». В бюджете на следующий год Конгресс выделил Пентагону на разработку новых вооружений почти $60 млн, учитывая, что у американцев сейчас нет своего варианта ракет 9M729, а «Першинги» и крылатые ракеты «Грифон» были сняты с вооружения в 1991 году. Тот факт, что конструкторы начнут работать над новым поколением ракет наземного базирования, «не означает, что США нарушат условия договора», подчёркивает автор — но сам факт, что Вашингтон постепенно готовиться пополнить свои арсеналы, должен «заставить россиян задуматься».

Тем не менее, перевес в настоящее время остаётся на стороне России, которая уже не первый год развивает свои ракетные программы, занимаясь как межконтинентальными, так и крылатыми ракетами, предупреждает Gazeta Wyborcza. В частности, в октябре 2015 года она «удивила весь мир», запустив со своих фрегатов в Каспийском море крылатые ракеты «Калибр», которые пролетели над Ираном и Турцией и нанесли удар по позициям террористов в Сирии, напоминает автор. Позднее запуск ракет «Калибр» производился также и с подводных лодок. «Россияне заявляют, что они способны замаскировать пусковые установки для этих ракет под грузовые контейнеры, незаметно перевезти их в район, где располагается цель, и внезапно нанести удар», — говорится в статье. Кроме того, у России есть комплексы «Искандер», которые на постоянной основе размещены в Калининградской области.

Конечно, вполне возможно, что Кремль не отреагирует на «американские сигналы», а решит, что в этой сфере он уже обладает перевесом. В радиусе поражения ракет 9M729, размещённых у границы России, окажется почти вся Западная Европа. А ведь их могут оснастить и ядерными боеголовками, отмечает Gazeta Wyborcza, и Польша, возможно, рискует оказаться «на первой линии огня». Причём в эпоху «фальшивых новостей», которые, по мнению автора, активно распространяют российские СМИ, риски ещё больше возрастают.

Решит ли Запад «ответить Москве» и увеличить свои арсеналы, в том числе пополнив их ракетами средней дальности? Если это произойдёт, начнётся новая гонка вооружений, предупреждает автор. У американцев уже есть крылатые ракеты «Томагавк» — нужны лишь новые мобильные платформы, с которых их можно будет запускать. Конструкторы вполне могут использовать решения, использовавшиеся в пусковых установках ракет «Грифон», хотя на создание новых ракет им потребуется ещё не один год, говорится в статье.

Вопрос заключается в том, где американцы могли бы разместить такие ракеты на территории Европы? В эпоху холодной войны большая часть арсенала находилась в Германии — однако теперь она стала «пацифистской страной, которая верит, что диалог с Россией или даже само стремление к нему заставит Кремль отказаться от конфронтации», пишет Gazeta Wyborcza. Поэтому немцы вряд ли согласятся разместить на своей территории американские пусковые установки, как это было в 1980-е годы.

Остаётся Польша, а точнее, военные базы в её западных регионах — и довольно сложно представить, что Варшава, которая «постоянно приглашает к себе американские силы», откажется это сделать, прогнозирует автор. Однако цена, которую ей придётся при этом заплатить, может оказаться высокой, подчёркивает Gazeta Wyborcza: «Речь идёт даже не о том, что наша страна станет мишенью для российских ядерных сил, она стала ей уже давно».

В 1980-е годы базы с ракетами «Першинг» в Германии осаждали пацифисты, которые устраивали там масштабные демонстрации «не без участия агентов КГБ», сообщается в статье. В итоге эта проблема разделила немецкое общество и породила «антиамериканские и натовские настроения», которые живы в нем до сих пор. В настоящее время Россия при помощи своих СМИ и соцсетей активно распространяет «пропаганду и фальшивые новости», и тем самым способна ещё больше влиять на настроения европейцев — в частности, поляков, полагает Gazeta Wyborcza. «Есть описанный выше сценарий станет реальностью, она будет инициировать акции протеста, провоцировать, угрожать ядерным ответом. Со всем этим в годы холодной войны сталкивалась Германия. Но сможет ли справиться с такой ситуацией Польша?», — задаётся вопросом автор.