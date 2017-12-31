Нынешний президент США Дональд Трамп в июле обещал своим сторонникам не принимать в ряды вооруженных сил трансгендеров. Теперь Пентагон будет обязан это делать. Военное ведомство уже выпустило специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.
Новость уже позитивно воспринята американским ЛГБТ-сообществом.
“Latviešu patriots” ! Вперёд( uz priekšu)!« ответить
Гомики,трансгендеры,лезбиянки-и это стадо извращенцев самая боеспособная армия вмире?« ответить