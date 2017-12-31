Американские трансгендеры добились права служить в армии(2)

Лента новостей
Человечеству подписан приговор Опасения Аболтини: латышские партии нового Сейма начнут работать с Согласием Космонавты на МКС встретят Новый год 15 раз Президент провозгласил закон, отказывающий в медпомощи тысячам латвийцев 31 декабря и 1 января рижский общественный транспорт будет бесплатным Парень спас от рук “хозяина”, замученного практически до смерти пса Американские трансгендеры добились права служить в армии Автолюбительница о латвийских недодорогах: “горжусь”, что плачу тут налоги ООН: в 2018 году человечество ждет худший кризис со времен Второй мировой войны
Eще в разделе
В РПЦ нашли сходство между долларом и криптовалютами Роналду задумался о карьере в кино В болезни Табакова обвинили стоматологов Болельщик сборной Исландии пожаловался на сложные названия российских городов Как праздновали Рождество в Средневековье
Виталий Вавилкин
08:57 31.12.2017
Lifenews / Интересно

С 1 января 2018 года трансгендеры смогут служить в армии США. Это стало возможным после того, как два федеральных апелляционных суда приняли соответствующее решение, сообщает издание South China Morning Post.

Нынешний президент США Дональд Трамп в июле обещал своим сторонникам не принимать в ряды вооруженных сил трансгендеров. Теперь Пентагон будет обязан это делать. Военное ведомство уже выпустило специальный циркуляр, где подробно описано, как должны служить трансгендеры. В том числе, указывается, какое нижнее белье они должны носить.

 

Новость уже позитивно воспринята американским ЛГБТ-сообществом.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (2)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
СМЕРШ 09:46 31:12:2017

“Latviešu patriots” ! Вперёд( uz priekšu)!

« ответить
Profile_default
саксофоб 10:02 31:12:2017

Гомики,трансгендеры,лезбиянки-и это стадо извращенцев самая боеспособная армия вмире?

« ответить

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV