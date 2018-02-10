Американский болельщик развернул флаг России на открытии Олимпиады(17)

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Герман Бергер
11:31 10.02.2018
Спорт

Болельщик из США принёс на церемонию открытия Олимпийских игр в Пхёнчхане российский флаг. Данный поступок он объяснил желанием поддержать шорт-трекиста Виктора Ана и биатлониста Антона Шипулина, которые в числе прочих не получили приглашения на Олимпиаду от МОК.

Американец Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах.

 

«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.

 

 

Ранее команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018. 

RT / Фото
Комментарии (17)
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Твайка! 11:36 10:02:2018

ФАС!!!

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Твайка! 11:37 10:02:2018

Фас !))))

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ИвАн 11:40 10:02:2018

Фамилия у него какая то неамериканская, да и Филип имя не редкое на раше.

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смерш 11:47 10:02:2018

чего еще пизд.нешь про американца???
хочешь в американской тюрьме оказаться???
сейчас запросик пришлют и тебя быстренько в пиндостан отправят. вот там и расскажешь и про имя и про фамилию.

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По старой , доброй, латышской традиции 11:52 10:02:2018

Вы еще давайте , теперь американцев начинайте делить на сорта. Ради интереса, глянь на американскую сборную по фигурному катанию и найди там хотя бы два американских лица и имени.:)

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Vova 17:12 10:02:2018

Da russkij on, po mame, a papa ž id.

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Спортсмены-предатели 11:43 10:02:2018

А у российских алчных предателей Родины не хватило смелости выйти с Российским флагом.

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Сталин 11:53 10:02:2018

Уймись дурак.

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П у т и н 11:44 10:02:2018

Расценки в рашке упали, Жопардье дали пятикомнатную, этому только хрущ в Бибирево

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смерш 11:50 10:02:2018

а ты ган.он, ордер что ли выдавал???
или пидорасам, не важно что, главное серануть какую нибудь ху.ню.
иди подмойся, ты обосрался

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П у т и н 11:56 10:02:2018

Ордер выдавал Кадыров, а он, конечно, г о ндон штопаный.

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Саня 12:01 10:02:2018

Не, этому не ордер, просто новый флаг с автографами путлера и мудко в виде отпечатков их напомаженных губ.

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Саня 12:05 10:02:2018

Кто, кстати, придумал ему такое странное погоняло? Не удивлюсь, если губерниев.
Как это по-английски выглядит? philip vahooda?

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (15)