Американец Филип Вахуда из Окленда беспрепятственно пронёс триколор с изображением орла и надписью «Россия» и развернул его прямо на трибунах.
«Я хочу поддержать Россию, потому что ей не позволили послать на Олимпиаду многих сильных спортсменов, таких как Виктор Ан и Антон Шипулин. Я считаю, что они должны были выступить здесь», — объяснил американец RT.
Ранее команду олимпийских атлетов из России встретили аплодисментами на церемонии открытия ОИ-2018.
ФАС!!!« ответить
Фас !))))« ответить
Фамилия у него какая то неамериканская, да и Филип имя не редкое на раше.« ответить
чего еще пизд.нешь про американца???« ответить
хочешь в американской тюрьме оказаться???
сейчас запросик пришлют и тебя быстренько в пиндостан отправят. вот там и расскажешь и про имя и про фамилию.
Вы еще давайте , теперь американцев начинайте делить на сорта. Ради интереса, глянь на американскую сборную по фигурному катанию и найди там хотя бы два американских лица и имени.:)« ответить
Da russkij on, po mame, a papa ž id.« ответить
А у российских алчных предателей Родины не хватило смелости выйти с Российским флагом.« ответить
Уймись дурак.« ответить
Расценки в рашке упали, Жопардье дали пятикомнатную, этому только хрущ в Бибирево« ответить
а ты ган.он, ордер что ли выдавал???« ответить
или пидорасам, не важно что, главное серануть какую нибудь ху.ню.
иди подмойся, ты обосрался
Ордер выдавал Кадыров, а он, конечно, г о ндон штопаный.« ответить
Не, этому не ордер, просто новый флаг с автографами путлера и мудко в виде отпечатков их напомаженных губ.« ответить
Кто, кстати, придумал ему такое странное погоняло? Не удивлюсь, если губерниев.« ответить
Как это по-английски выглядит? philip vahooda?