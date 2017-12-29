Американский флорист превращает урны в уличные букеты

Флорист из Нью-Йорка и его команда Lewis Miller Design провели год, превращая урны, гидранты и статуи в произведения уличного искусства.

Именитые клиенты (от Chanel и Vogue до HBO и MOMA), талантливые коллеги, финансовое благополучие — все то, о чем другие только мечтают, не приносило основателю Lewis Miller Design особого удовлетворения. Не хватало ощущения профессиональной завершенности. «А потом все сложилось: лучше организации экстравагантных вечеринок для моих прекрасных клиентов может быть только организация чего-то в этом роде для обычного горожанина. Так появился проект Flower Flash», — рассказывает Льюис Миллер.

Flower Flash — серия флэш-инсталляций на улицах Нью-Йорка. Каждый раз они появляются неожиданно и каждый раз — в новом месте. Чаще всего центром инсталляции становится мусорное ведро. «В первый день лета мы украли мусорку на Бедфорд-стрит. Закинули ее в грузовик, заполнили цветами и скинули у подножия парка Хай-Лайн», — вспоминает Миллер.

За прошедший год Lewis Miller Design сделали две дюжины композиций в самых неожиданных местах города — на статуе кота на Кросби-стрит, в волосах Алисы посреди Центрального парка, в буквах L-O-V-E, у мемориала Джона Леннона.

«Моей целью было создать эмоциональный отклик с помощью цветов. И в эпоху социальных медиа мы тут же увидели плоды своего труда. В режиме реального времени мы наблюдали, как нашу идею воспринимали обычные люди. Это стало одним из самых благодарных дел моей жизни», — с гордостью отчитывается о результатах автор проекта. И правда: люди фотографировались с композициями, показывали их своим детям и даже подводили собак насладиться ароматом живых цветов. Ведь в каменных джунглях иногда очень не хватает природы.