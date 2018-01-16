Американский профессор: Путина заставили взять Крым(5)

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Анатолий Тарасов
10:24 16.01.2018
В мире / Россия

Историю украинского кризиса искажают политические мифы и профессиональная некомпетентность американских СМИ, считает почетный профессор Принстонского и Нью-Йоркского университетов, специалист по России Стивен Коэн, слова которого приводит The Nation.

В ходе дискуссии с радиоведущим  Джоном Бэчелором он отметил, что на пути разрешения этого кризиса стоят две противоположные версии его начала.

 

Первая — версия США — это исключительно «агрессия» Кремля и Путина. Вторая — версия России — это «агрессия» Евросоюза и НАТО, за которыми стоит Вашингтон. По мнению Коэна, в данной истории есть немало «дурных намерений, заблуждений и просчетов», однако в общем и целом версия Москвы, которую американские СМИ полностью игнорируют, является более близкой к историческим реалиям 2013-2014 годов.

 

Коэн напомнил, что в январе 2014 года у Путина, который тогда готовился к Олимпийским играм в Сочи, намереваясь продемонстрировать, что Россия — это независимый и достойный доверия партнер в международных делах, не было никаких причин провоцировать масштабный международный кризис с Западом или с «братской» Украиной.

 

«Разумные или нет, но все его шаги с тех пор носили в основном реактивный, а вовсе не «агрессивный» характер, включая его действия в Крыму и на востоке Украины», — сказал профессор.

 

Он также отметил, что начало кризиса было ускорено соглашением о «партнерстве», которое Евросоюз предложил заключить президенту Украины Виктору Януковичу и от которого последний отказался в ноябре 2013 года. Путин и его представители тогда старались убедить Евросоюз сделать экономическое соглашение с Украиной «трехсторонним», то есть включающим Москву. Как бы то ни было, лидеры ЕС отказались, внушив Киеву, что ему необходимо сделать выбор между Россией и Западом, добавил Коэн.

 

Профессор также заявил, что в течение многих лет западные структуры «вкладывали миллиарды долларов в Украину, чтобы подготовить ее к «цивилизационным» ценностям Запада. То есть «марш» на нее начался задолго до событий Майдана». Поэтому он выразил сомнения, можно ли вообще назвать переворот в феврале 2014 года  «демократической революцией», учитывая, что часть олигархических сил остается на своих местах.

 

«Антидемократические корни нынешнего киевского режима продолжают сказываться на его работе. Президент Петр Порошенко стал крайне непопулярным среди украинцев. Его режим остается насквозь коррумпированным», — добавил Коэн.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 10:38 16:01:2018

100% taisniba

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Ты суслика видишь? 10:52 16:01:2018

Бывший премьер-министр Украины (2005 - 2006, с 2007 по 2009 год - министр обороны Украины в правительстве Тимошенко) Юрий Ехануров в интервью украинскому новостному ресурсу 112.ua заявил, что считает недоработкой украинских спецслужб, что в свое время не удалось перевести Крым под контроль американцев. И это было задолго до 2013 года!

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 10:59 16:01:2018

АМЕРИКАНСКОЕ ПОСОЛЬСТВО на УКРАИНЕ ПРИНИМАЛО НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ
УЧАСТИЕ
В ПОДГОТОВКЕ и ВОЕННОМ СВЕРЖЕНИИ ЛЕГИТИМНОГО ПРЕЗИДЕНТА
УКРАИНЫ,
РАЗГОНЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА УКРАИНЫ
И
РАЗВЯЗЫВАНИИ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ на УКРАИНЕ....
БОЛЕЕ ТОГО.
НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ УЧАСТИЕ В ЭТОМ ПРЕСТУПНОМ ПЕРЕВОРОТЕ
ПРИНИМАЛИ ДИПЛОМАТЫ ФРАНЦИИ и ГЕРМАНИИ...
УКРАИНОЙ РУЛИТ ПРОАМЕРИКАНСКАЯ БАНДА ИУДЕЙСКОГО КАГАНАТА,
КОТОРАЯ
ПО ОТРАБОТАННОМУ СЦЕНАРИЮ в ЛАТВИИ,ЛИТВЕ и ЭСТОНИИ,
ГРАБЯТ
СТРАНУ и ФИЗИЧЕСКИ УНИЧТОЖАЮТ НЕСОГЛАСНЫХ на УКРАИНЕ...
ОТ
ТОТАЛЬНОЙ НИЩЕТЫ и МАССОВЫХ УБИЙСТВ ГРАЖДАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
УКРАИНЫ.
НАРОД МАССОВО УБЕГАЕТ в ДРУГИЕ СТРАНЫ...
ГОСДЕП США НАЗЫВАЕТ ЭТОТ БЕСПРЕДЕЛ
"ЗАПАДНЫМИ ЦЕННОСТЯМИ" и "ЗАПАДНОЙ ДЕМОКРАТИЕЙ"...
НА УКРАИНЕ ПРАВЯЩИЙ
ПРЕСТУПНЫЙ ИУДЕЙСКИЙ РЕЖИМ,
УЖЕ ЗАПРЕЩАЕТ РАЗГОВАРИВАТЬ
И
ОБУЧАТЬСЯ на РУССКОМ ЯЗЫКЕ в МЕСТАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ,
ДЕТСАДАХ,ШКОЛАХ,ИНСТИТУТАХ....
КАК В ПРОЕБАЛТИИ....
В ПОЛИТТЕХНОЛОГИЯХ, ОТРАБОТАННЫХ
НА
ЛАТВИИ,ЛИТВЕ и ЭСТОНИИ СХЕМАХ ЦРУ США
УНИЧТОЖЕНИЯ РУССКОГО ЭТНОСА - КУЛЬТУРЫ,ЯЗЫКА,
ОБУЧЕНИЯ - НИЧЕГО НОВОГО...
ТАКУЮ "ЗАПАДНУЮ ДЕМОКРАТИЮ" АМЕРИКАКИ СТРОЯТ ПО ВСЕМУ МИРУ...

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 11:04 16:01:2018

ЕСЛИ БЫ АМЕРИКАКИ ЗАХВАТИВ КРЫМ,РАЗМЕСТИЛИ
БЫ
В КРЫМУ СВОЮ ВОЕННО-МОРСКУЮ БАЗУ.
ТО
РОССИИ БЫ ПЕРЕКРЫЛИ БЫ ВХОД В ЧЁРНОЕ МОРЕ....
НО ПЛАН ЦРУ США с ТРЕСКОМ ПРОВАЛИЛСЯ...
БОЛЕЕ ТОГО,ПУТИН ВЫВЕЛ ИЗ=ПОД
ПОЛИТИЧЕСКОГО и ВОЕННОГО КОНТРОЛЯ ТУРЦИЮ....
ГЛОБАЛИЗАЦИЯ ПО-АМЕРИКАНСКИ ТЕРПИТ В МИРЕ КРАХ....

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Си Бемоль 11:41 16:01:2018

Интересно, тогда и в Прибалтикке "версия Москвы является более близкой к историческим реалиям" Все эти "версии Латвии" с массовым безгражданством, дискриминацией русских, закрытием русских школ давно попахивают враньём. Враньё - это способ существования Запада.
Коэн глаза открыл - король-то голый.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (1)