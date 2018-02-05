Уничтожение российского истребителя Су-25 в провинции Идлиб заметно снизило шансы мирного урегулирования в Сирии, пишет The Wall Street Journal. Более того, по мнению издания, наступление правительственных сил в регионе рискует обострить противоречия между мировыми державами.

Попытки сирийского правительства захватить один из последних повстанческих регионов в стране усиливают напряжённость между иностранными державами, оказавшимися по разные стороны этого шестилетнего конфликта, пишет The Wall Street Journal.

По словам издания, провинция Идлиб — пристанище для широкого ряда группировок, противостоящих президенту Башару Асаду. Он стремится «разбить местных повстанцев» с тех пор, как его армия успешно вернула под контроль большую часть страны благодаря помощи России и Ирана.

Однако наступление на Идлиб может обострить ситуацию. Особенно с учётом того, что иностранные державы действуют в относительной близости друг от друга, а международный альянс, призванный бороться с «Исламским государством», заметно «поистрепался», утверждается в статье.

По мнению издания, перспектива «новых разногласий» между Москвой и Вашингтоном появилась после убийства в Идлибе российского пилота истребителя Су-25. Ответственность за произошедшее взяла на себя террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», ранее входившая в «Аль-Каиду».

Спустя несколько часов после инцидента российские СМИ со ссылкой на Минобороны сообщили о нанесении авиаудара, который уничтожил в регионе 30 боевиков. Кроме того, по данным представителей «спасательной организации» «Белые каски», в результате налёта были убиты 14 гражданских.

Кремль не прокомментировал случившееся. Но «воинственно настроенные» российские законодатели немедленно предположили, что за атакой на Су-25 могут стоять США, которые хотят, чтобы Москва посильнее увязла в конфликте.

Первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что ракетная система, с помощью которой был сбит российский самолёт, боевикам через третьи страны поставили американские власти. При этом политик не привёл никаких доказательств, подтверждающих эту информацию, обращает внимание The Wall Street Journal.

«Америка пытается показать, что война не закончилась, русские не победили. Русские победили, — сказал сенатор в недавнем интервью. «Считаю, это американский выстрел в спину России», — добавил он.

В Вашингтоне отвергли эти предположения. «Соединённые Штаты никогда не предоставляли переносные зенитно-ракетные комплексы какой-либо группировке в Сирии, и нас очень серьёзно беспокоит, что подобное оружие было использовано», — заявила официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт.

Новое наступление на Идлиб ослабляет влияние, которым сирийская оппозиция надеялась воспользоваться на будущих переговорах. Это «вторжение» также рискует обострить противоречия между Турцией и Россией с Ираном, хотя ранее три страны договорились о сокращении боестолкновений в регионе.

Турция, обладающая второй по величине армией в НАТО, поддерживает вооружённую сирийскую оппозицию. Террористическая группировка «Хайят Тахрир аш-Шам», которая взяла на себя ответственность за уничтожение российского Су-25, не получает прямой поддержки от Анкары, но действует рядом с турецкими войсками, подчёркивает издание.

После убийства российского пилота шансы мирного урегулирования заметно снизились. Ранее большинство антиправительственных сил решило бойкотировать переговоры в Сочи. Западные страны, включая США, также воздержались от участия. По просьбе Москвы спецпредставитель ООН Стаффан де Мистура приехал на встречу, но её единственным результатом стала декларация об уважении суверенитета и территориальной целостности Сирии, заключает The Wall Street Journal.