Американская армия должна быть готова к ведению многодоменных боевых действий, пишет National Interest со ссылкой на директора Вооруженных сил США по бюджету генерал-майора Пола Чемберлена. Так представитель Пентагона прокомментировал проект оборонного бюджета страны на 2019 год, предусматривающий рост расходов на оборону.

«Такие ревизионистские державы, как Россия и Китай, режимы-изгои КНДР и Иран наряду с террористическими организациями представляют серьезную угрозу американским интересам. Наши региональные конкуренты в АТР и Европе изучают сильные и слабые стороны (армии США) более десяти лет. Их усилия по модернизации постепенно нивелируют наши конкурентные преимущества, поэтому данный оборонный проект нацелен на обеспечение превосходства американской армии», — заявил Чемберлен.

Генерал также назвал ключевые проблемы американской армии.

«Армия должна быть готова при необходимости одержать победу в многодоменной войне, которая требует согласованности в ведении огня, радиоэлектронной борьбы, атаках в киберпространстве и космосе. Кроме того, вооруженные силы страны должны быть способны нанести удар по противнику и повысить живучесть своих войск в противостоянии высокотехнологичному противнику», — констатировал Чемберлен.

По его словам, новый проект бюджета позволит американской армии «обладать большей убойной мощью, быть гибкой и готовой отразить текущие и предстоящие угрозы». Чемберлен утверждает, что усилия по модернизации позволят американской армии увеличить технологическое превосходство над ближайшими соперниками.

Военный эксперт, руководитель Центра изучения общественных прикладных проблем национальной безопасности, полковник в отставке Александр Жилин отметил, что в Пентагоне новые идеи относительно военного бюджета появляются регулярно.

«Пентагон и политики-ястребы никак не могут угомониться, потому что речь идет о больших деньгах. И этот бюджет в 700 миллиардов долларов на год, похоже, начинает уже хоронить определенную часть американской армии. Схватка за «распил» приобретает нечеловеческие черты. Фактически каждую неделю стратеги придумывают какие-то глупости, чтобы увеличивать и увеличивать финансирование. Получается, что американская армия, если проанализировать их выступления, с одной стороны угрожает всему миру, а с другой – совершенно не боеготова», — сказал Александр Жилин.

По данным Politico, три четверти граждан США от 17 до 24 лет не годятся к строевой из-за ожирения, здоровья, криминального прошлого и банальной необразованности. Таким образом, делает вывод издание, «грандиозные намерения» властей по наращиванию вооруженных сил могут столкнуться с кадровым дефицитом. Они-то рассчитывали на пополнение в 56 тысяч в течение пяти лет. А полнеют те, на кого они рассчитывали. И, если верить статье, даже нынешний воинский штат Штаты набрать не в состоянии. Одни достойны пера Рабле. Иным еще надо рассказать, кто это. IQ приличного числа призывников не дотягивает до аттестата зрелости.

Не армия, а сброд, едва сдерживаясь, по-военному прямолинейно оценивает рекрутов отставной генерал Томас Спор. «У нас в голове существует образ сильного американца, способного на многое. Этот образ уже не отвечает реалиям», – цитирует его Politico. Утверждение «Спорное». Поскольку только в голове у них этот образ и существует. Ну, и в попкорновых боевиках. Что до реалий, тут он прав. И капитана Америку впору изображать с брюшком, и рядового Райана вытащить теперь еще тяжелее. Да и «спасатели» его ни в танк, ни в окоп, ни в какие ворота не влезут. Идеальная мишень.

Впрочем, и Пентагону нечего на зеркало пенять, коли у самого рожа треснет. Новобранцы-толстопузики вполне соответствуют геополитической доктрине Вашингтона. У него ведь тоже зверские аппетиты. Ни одну более или менее приличную страну мимо не пропустит – с потрохами сожрет. Особенно если есть в ней что-нибудь полезное. Еще лучше, если полезное ископаемое. Ну, и совсем хорошо, если топливно-энергетическое. Опять же, президент Дональд Трамп того и хотел, чтобы военные дела поправились. Правда, не в этом смысле. Зачем ему к тяжелой артиллерии тяжелая пехота?