Америкс: «У Риги 14,84 миллионов евро в плюсе»

Составляя бюджет прошлого года, Рижская дума заложила в него дефицит в 28, 9 миллионов евро. Однако доходы превысили расходы, и в итоге получился профицит. Новый год столица встретила с плюсом в 14,85 миллионов евро. Если считать в процентах, то превышение доходов над расходами составляет 1,7 процента.

— Это хорошая новость! – говорит вице-мэр Риги Андрис Америкс. – Каждый год, планируя бюджет, коалиция Рижской думы проявляет осторожность, за что нам часто достается от оппозиции. Однако такой подход, как показывает практика, себя оправдал, и мы намерены и в дальнейшем его придерживаться.

Как отмечает Андрис Америкс, что дополнительные 14, 85 миллионов пойдут на улучшение качества жизни рижан.

Напомним, что оппозиция каждый год перед принятием бюджета уверяет, что столица находится на границ финансового краха. А на деле все наоборот: Рига уже много лет подряд демонстрирует устойчивое развитие, и финансовые итоги прошедшего года – новое тому доказательство.