Вице-мэр Риги заработал 200 тысяч евро на фирмах быстрых кредитов(7)

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LETA
Герман Бергер
21:39 12.02.2018
Экономика / Финансы

Вице-мэр Рижской думы Андрис Америкс в 2016 году на фирмах быстрых кредитов AS «4finance» и AS «Mogo» заработал около 200 тысяч евро. Об этом свидетельствуют данные Службы государственных доходов (СГД) со ссылкой на декларацию политика за 2016 год.

Общие доходы Андриса Америкса в прошлом году превысили 273 000 евро. Из них почти 27 500 евро составила зарплата в Рижской думе, а 50 000 евро он получил за работу в правлении Рижского Свободного порта. Еще 17 625 долларов (свыше 16 000 евро) Америкс получил в качестве процентов от своей фирмы «4finance» и 175 000 евро — проценты из фирмы «Mogo».

 

Фирма AS «Mogo» основана в 2012 году, ее основной капитал — пять миллионов евро. Предприятие занимается финансовым лизингом. Оборот «Mogo» в прошлом году составил 10 412 789 евро, прибыль — 2 963 499 евро, сообщает Firmas.lv. Фирма AS «4finance» основана в 2008 году, основной капитал — 3 165 888 евро. Предприятие занимается услугами кредитования. В 2015 году его оборот был 33 469 678 евро, прибыль — 33 295 012 евро.

 

В годовой декларации Андриса Америкса указано, что ему принадлежат облигации на сумму 2,3 млн евро. Также отмечается, что вице-мэр Риги накопил 8000 евро наличными и 414 000 евро в безналичной форме.

 

За прошлый год Америкс провел несколько крупных сделок, которые следовало указать в декларации. Суммарный объем 12 сделок составил около 2,7 млн евро. В частности, столичный вице-мэр приобрел облигации на сумму свыше 400 000 евро, уплатил членские взносы в размере 10 000 евро, а также подоходный налог в 35 000 евро за 2015 год. Кроме того, Америкс выдал два кредита на общую сумму 155 000 евро.

 

Декларация за 2016 год свидетельствует, что политику принадлежит пять объектов недвижимости (три — в Броцени, по одному — в Броценском крае и Юрмале) и автомобиль Volvo XC70.

 

Помимо должности вице-мэра Риги Андрис Америкс является председателем правления в управлении Рижского Свободного порта, председателем правления Латвийской ассоциации портов, держателем части капитала фирм SIA «Rīgas ūdens», SIA «Rīgas nami», SIA «Rīgas meži», SIA «Rīgas pilsētbūvnieks», SIA «Rīgas serviss», SIA «Getliņi EKO» и AS «Rīgas siltums. Он также является членом совета фонда выравнивания финансового Самоуправления в министерстве финансов, председателем партии «Gods kalpot Rīgai», членом правления общества «Tava Rīga» («Твоя Рига»), членом совета Латвийского баскетбольного союза, председателем комитета Городского имущества Рижской думы, депутатом столичной думы, членом городской Земельной комиссии, членом комиссии приватизации имущества самоуправления и председателем думской комиссии изъятия необходимой недвижимости для нужд общества.

rus.delfi / Фото
Комментарии (7)
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Latviešu patriots 21:41 12:02:2018

Ничего удивительного, в комсомоле хорошо учили как безнаказанно воровать надо.

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Latviešu patriots 21:41 12:02:2018

Ничего удивительного, в комсомоле хорошо учили как безнаказанно воровать надо.

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вова 21:48 12:02:2018

На туповатых патриотах , которые считать не умеют Америкс заработал ,а в комсомоле
рулили люди с активной жизненной позицией ,предприниматели теперь .

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Sofo 23:18 12:02:2018


Вот это и есть коррупция, прямо и без попытки что-то там скрыть. Открытый конфликт интересов виден даже слепому, со всех углов назойливая еврейская реклама «4finance» со своими кредитами.. И ничего, это в порядке вещей, главное по латышски лопочи и создавай видимость "процветания города". Время, когда всё жульё сосредоточено у власти, а не где то там в сторонке.

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П у т и н 21:59 12:02:2018

Достойный бизнес друга русского мэра

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И, что? 23:06 12:02:2018

Я тоже пользовался быстрыми кредитами во время ремонта и т. п. , и что? Сейчас ремонт закончен, выплачен кредит и смешные проценты... Просто, когда берёшь в долг реально оценивай свои возможности, а не хапай не задумываясь! Банки сжирают намного больше, и денег по процентам, и нервов , и времени. И на улице можешь остаться.

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kalašnikovs 02:00 13:02:2018

Briļļainais mērkaķis!

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газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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