Ампутированые пальцы и ожоги: медики напоминают об ужасах Нового года

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12:50 31.12.2017
Наша Латвия / Происшествия

Врачи Службы неотложной медицинской помощи (СНМП) призывают людей быть осторожными во время новогодних фейерверков, потому что в результате невнимательных действий пострадать могут не только те, кто пользуется пиротехникой, но и те, кто смотрит салют, заявила агентству ЛЕТА представитель СНМП Инга Витола.

В прошлом году бригады СНМП оказали помощь четырем пострадавшим от пиротехники, в том числе двум детям. Травмы были тяжелыми — мужчине, в руке у которого разорвалась петарда, пришлось ампутировать кончики пальцев, а ребенок получил переломы костей пальцев и ожог ладони.

 

По словам Витолы, в последние годы количество таких инцидентов постепенно сокращается, но все же они происходят. Чаще всего пиротехника взрывается в руках или же отлетает в лицо или в ногу. Травмы в основном бывают тяжелыми — переломы лицевых костей, повреждения глаз. Причина таких случаев — необдуманные и невнимательные действия, в частности, использование пиротехники в состоянии алкогольного опьянения, нахождение слишком близко к петардам, несоблюдение инструкций к изделиям.

 

Медики рекомендуют покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и не давать ее несовершеннолетним.

LETA / Фото
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