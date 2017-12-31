Ампутированые пальцы и ожоги: медики напоминают об ужасах Нового года

В прошлом году бригады СНМП оказали помощь четырем пострадавшим от пиротехники, в том числе двум детям. Травмы были тяжелыми — мужчине, в руке у которого разорвалась петарда, пришлось ампутировать кончики пальцев, а ребенок получил переломы костей пальцев и ожог ладони.
По словам Витолы, в последние годы количество таких инцидентов постепенно сокращается, но все же они происходят. Чаще всего пиротехника взрывается в руках или же отлетает в лицо или в ногу. Травмы в основном бывают тяжелыми — переломы лицевых костей, повреждения глаз. Причина таких случаев — необдуманные и невнимательные действия, в частности, использование пиротехники в состоянии алкогольного опьянения, нахождение слишком близко к петардам, несоблюдение инструкций к изделиям.
Медики рекомендуют покупать пиротехнику только в специализированных магазинах и не давать ее несовершеннолетним.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.