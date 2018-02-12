По словам источника «Ленты.ру», неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Другой источник не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.
Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не выжил.
Ранее сообщалось, что на месте крушения обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших.
дубль второй. Фас!« ответить
Хорошая новость ...мир стал чище..« ответить
Сказал Вано облизав член своего соседа« ответить
Kā vienmēr bardaks Krievijas gaisa telpā! Cik prognozējami.. un nožēlojami!« ответить
Vai tu saprot, ka esi idiots?« ответить
Бергер, не было там вертолёта. Не оттуда скопипастил.« ответить
Однако вскоре это опровергла пресс-служба самой "Почты", сообщив, что в авиапарке предприятия вертолетов нет,,, А Бергер рад строчить« ответить
Врезался в стаю стерхов.« ответить
Не представляю, что творилось бы в России, если б выборы были каждый год.