Ан-148 перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России»(14)

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Фото: Telegram-канал «360tv»
Герман Бергер
16:09 11.02.2018
В мире / Россия

Пассажирский самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний», разбившийся в Подмосковье, перед падением столкнулся с вертолетом «Почты России». Об этом со ссылкой на источник сообщает «Интерфакс».

По словам источника «Ленты.ру», неподалеку от места падения самолета Ан-148 в Раменском районе Подмосковья найдены обломки второго воздушного судна. Другой источник не исключил, что этим судном мог оказаться вертолет, и предположил, что они могли столкнуться в воздухе.

 

Самолет Ан-148 «Саратовских авиалиний» разбился в Раменском районе Подмосковья днем в воскресенье, 11 февраля, спустя несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово. Лайнер совершал рейс 703 из Москвы в Орск (Оренбургская область). На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, никто не выжил.

 

Ранее сообщалось, что на месте крушения обнаружены фрагменты почти 50 тел погибших.

Lenta.ru / Фото
Комментарии (14)
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Ну,,убогенькие, 16:13 11:02:2018

дубль второй. Фас!

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Ваня 16:18 11:02:2018

Хорошая новость ...мир стал чище..

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ка 19:17 11:02:2018

Сказал Вано облизав член своего соседа

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Latviešu patriots 16:27 11:02:2018

Kā vienmēr bardaks Krievijas gaisa telpā! Cik prognozējami.. un nožēlojami!

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Mikrocefals-Dombrava 17:27 11:02:2018

Vai tu saprot, ka esi idiots?

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Журнашлюшкам 16:32 11:02:2018

Бергер, не было там вертолёта. Не оттуда скопипастил.

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Пророк 17:09 11:02:2018

Однако вскоре это опровергла пресс-служба самой "Почты", сообщив, что в авиапарке предприятия вертолетов нет,,, А Бергер рад строчить

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Саня 16:32 11:02:2018

Врезался в стаю стерхов.
Не представляю, что творилось бы в России, если б выборы были каждый год.

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12

Мнение
632725_8390nothumb500-col15
Абик Элкин
08.02.2018

В сейм вызвали психиатров  (18)

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