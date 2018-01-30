Анджелина Джоли очаровала поклонников в Париже

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10:45 30.01.2018
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В сети активно обсуждают безупречный и элегантный образ Анджелины Джоли, который она продемонстрировала Париже.

Джоли прибыла во французскую столицу, где должна состояться рекламная съемка с ее участием для марки Guerlain, лицом которой она является. Местные папарацци, разумеется, не могли упустить возможности сделать пару-тройку кадров актрисы.

 

 

В объективы камер Анджелина попала на выходе из офиса Guerlain, где к тому моменту уже успели столпиться не только репортеры, но и поклонники Джоли. Последним она уделила довольно много времени — фотографировалась с желающими и о чем-то беседовала.

 

 

Любительница черного цвета Джоли на этот раз отдала предпочтение светлым оттенкам: бежевое пальто-халат, светло-серые брюки. Стильные лодочки, солнцезащитные очки и драгоценности — выбор актрисы. Завершала образ сумка яркого красного цвета.

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
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