Анджелина Джоли очаровала поклонников в Париже

Джоли прибыла во французскую столицу, где должна состояться рекламная съемка с ее участием для марки Guerlain, лицом которой она является. Местные папарацци, разумеется, не могли упустить возможности сделать пару-тройку кадров актрисы.
В объективы камер Анджелина попала на выходе из офиса Guerlain, где к тому моменту уже успели столпиться не только репортеры, но и поклонники Джоли. Последним она уделила довольно много времени — фотографировалась с желающими и о чем-то беседовала.
Любительница черного цвета Джоли на этот раз отдала предпочтение светлым оттенкам: бежевое пальто-халат, светло-серые брюки. Стильные лодочки, солнцезащитные очки и драгоценности — выбор актрисы. Завершала образ сумка яркого красного цвета.
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