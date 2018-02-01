Анджелина Джоли в игривом платье посетила штаб-квартиру НАТО (4)

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Люблю!
10:40 01.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Европейское турне Анджелины Джоли продолжается: после Парижа, где она вместе с детьми успела сходить в Лувр и встретиться с первой леди страны Брижит Макрон, актриса отправилась в Бельгию.

Здесь Анджелина не стала тратить время на осмотр достопримечательностей, а прямиком направилась в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе. Встреча с генеральным секретарем этой организации Йенсом Столтенбергом и была главной целью визита Джоли в страну. 42-летняя голливудская звезда и специальный посланник управления верховного комиссара ООН по делам беженцев выступила перед собравшимися с речью, посвященной предотвращению сексуального насилия против женщин в зонах военных действий и обсудила эту тему с генсеком НАТО. После Столтенберг лично провел для актрисы экскурсию по военной базе.

 

 

Визит Джоли в НАТО был официальным, а потому и образ звезды соответствовал случаю: почти ни грамма косметики, черное платье ниже колена, строгие лодочки… Вот только благодаря открытому плечу образ Анджелины все равно получился игривым, на что уже не преминули обратить внимание западные журналисты. И, конечно, главным украшением образа стала ослепительная улыбка знаменитости.

 

Может быть, все дело в новом — предполагаемом — романе актрисы, из-за которого она светится от счастья?..

 

 

 

 

 

Spletnik / Фото
Комментарии (4)
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Latviešu patriots 10:45 01:02:2018

Gudra un ģeniāla sieviete!

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) 11:25 01:02:2018

кстати она дружит с Россиеи. и в российских фильмах снималас. как это сочетается с твоим дебилизмом и восхвалением друзеи России?

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Так 12:00 01:02:2018

Она "дружит" со всеми, лошок, и не с государствами с их режимами, а с людьми, живущими в них.

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Ну 12:17 01:02:2018

Была на Сев.Кавказе 4 дня, по гуманитарным вопросам, вот и вся дружба, .

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Люблю!
31.01.2018

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