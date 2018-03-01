Другая бы на ее месте давно бы раскисла и опустила руки — а Рита расправила крылья и приготовилась к переменам. К лучшему. Через несколько месяцев у Ритиной дочки родится второй pебенок. «Я так хочу этого малыша», — мечтательно вздыхает Рита. Ее старшему внуку восемь лет. А самое большое желание бабушки — быть с детьми.
Рита — бабушка молодая. Ей 58 лет. Последние семь лет она живет с диагнозом «онкология». Пять операций, 26 облучений, 32 курса химиотерапии. Ее жизнерадостность и жизнелюбие на фоне всех этих испытаний кажутся невероятными.
Сейчас она оказалась в безвыходном положении. Консилиум врачей назначил ей очень дорогое лекарство. Если его не принимать — организм может не выдержать. Если принимать — есть все шансы на реальное улучшение и полноценную жизнь. Выход оказался один — просто просить помощи у людей.
Чтобы помочь Рите, специально для сбора средств на лекарство подключен благотворительный телефон.
Цена вопроса — цена жизни
Каждые две недели требуется 1091,33 евро, вместе на целый курс необходимо 8730,64 евро.
За время болезни врачи уже два раза назначали Рите принимать медикамент Avastin, который в комбинации с химиотерапией дает хороший эффект. Но, к сожалению, этот медикамент не оплачивается государством, а у самой Риты таких денег на покупку лекарства не было, поэтому она не могла его принимать.
Когда Рита приходила в себя после больницы, она каждый раз возвращалась на работу. По профессии она бухгалтер — и до сих пор в строю, несмотря на болезнь.
В этом году болезнь cнова обострилась, собрали консилиум — и врачи снова настаивают на необходимости «Авастина». Рита в очередной раз обратилась с просьбой в Национальную службу здоровья об индивидуальной компенсации лекарства — и снова отказ.
То, что можно просить помощи у незнакомых людей, Рите в голову не приходило. И до сих пор ей никто не подсказал. Но тут по работе к ней пришли бухгалтерские документы от фирмы, которая занимается автоперевозкой инвалидов — о сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Чтобы уточнить детали о деятельности и статусе фонда, Рита созвонилась с ними — разговорились, она рассказала о своей болезни, о дорогом лекарстве, на которое нет денег… И сотрудница фонда объяснила ей, что просто надо принести к ним все необходимые документы и открыть счет по сбору средств на оплату медикамента.
«Это мой ангел там, наверху, все так сложил, чтобы я еще жила на этом свете», — уверена Рита.
И еще она рассказала, что особенно чувствует помощь Святого Николая — когда обращается к нему, обязательно получает поддержку — и в мелочах, и в важных делах. Вплоть до того, что последняя операция — сложная и срочная — выпала именно на день Николая в декабре — именно в этот день у хирурга оказалось свободное окно. Вечером накануне ей позвонил доктор: «Cобирайтесь — завтра вас ждем, берите все что положено…» «А что положено?» — растерялась Рита. «Документы, телефон, зарядку для телефона, икону…» И все сложилось как по нотам — лучший хирург, лучший анастезиолог, место в палате, чудесные медсестрички.
Врачи от бога
«Вообще у меня есть три врача, которых я считаю настоящими ангелами — это хирурги доктор Владимир Янушкевич, Арманд Сивиньш и анестезиолог Айгар Сенькан. Выдающейся души люди».
К доктору Янушкевичу в 2011 году ее привел случай — и этот случай спас ей жизнь. «Благодаря ему я жива», — говорит Рита. Когда она впервые почуствовала недомогание, даже к врачу не пошла — в то время у нее на руках оказалась парализованная после инсульта мама, за которой требовался круглосуточный уход. Рита все никак не могла поверить, что ее мамочка, которая всегда была похожа на Людмилу Гурченко — с прической, маникюром, на каблуках — лежала неподвижная и даже не открывала глаза…
Cвое плохое самочувствие Рита списывала на стресс от горя и усталость. Потом все–таки семья настояла, чтобы она пошла к доктору. Проверили анализы — ничего страшного не нашли. И все–таки решили на всякий случай сделать магнитный резонанс. Результата она ожидала со страхом — звонила в больницу Страдыня каждый день. «Что вы нагнетаете? Cидите и ждите ответа», — говорили ей. Когда ответ пришел, Рите позвонили и сообщили, что у нее рак и что надо делать химию.
Как раз в этот момент к больной маме пришла медсестра, у которой оказалась подруга–медик в онкоцентре. Риту тут же записали на консультацию к доктору Янушкевичу. Тот посмотрел бумаги и сказал, что в ее случае срочно нужна операция — если не убрать основной очаг (опухоль), никакая химия не поможет.
«Как видите — я жива, — улыбается Рита. — Вот и не верь после этого в Бога, cудьбу, cлучай… Называй как хочешь».
С любовью к жизни
И еще Рита думает, что через болезни человека вразумляют. Болезнь сваливается не потому, что Бог его оставляет, а потому что направляет. «Мы же не обвиняем небеса в плохой погоде. Не гневаемся и не обижаемся на них. Вот и я не копаюсь в причинах — мне некогда: лечение, работа, cемья, подружки. Всех люблю. Хочу со всеми проводить больше времени. Ценю каждый момент. Каждого человека. Всем благодарна за то, что они есть в моей жизни… Столько хорошего и радостного вокруг…»
Не так давно подружки буквально заставили Риту зарегистрироваться в социальной сети Facebook — после того как они организовали вечер встречи выпускников, cтали очень плотно общаться–встречаться–переписываться. «У меня замечательные девчонки», — говорит она о подругах.
Реальный шанс
Часто у нас онкологию по–прежнему воспринимают как смертельный приговор. С чем категорически не согласны специалисты. Каждый год появляются новейшие препараты, которые позволяют блокировать развитие болезни и сохранить человеку жизнь на долгие годы.
Но препараты эти стоят денег. «Сами врачи говорят, что консилиум не назначает эти дорогие лекарства тем пациентам, которые прошли точку невозврата.
Назначают людям в активном возрасте, у которых есть реальные шансы, кто трудоспособен… Почему государство не помогаем таким людям вернуться в строй, чтобы работать, платить налоги, растить детей и так далее?» — вздыхает Рита.
Почему наше государство не помогает своим гражданам? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Мы с вами не политики и не чиновники. Решить за них эти вопросы мы не можем. Можем лишь привлечь внимание к этой теме. И можем немного помочь — и спасти жизнь конкретному человеку.
На что нужны деньги? Препарат Avastin устраняет разрастание сосудов опухоли. Лечение «Авастином» уже на первом курсе терапии дает заметное уменьшение сосудистой сетки, и рост опухоли замедляется. При дальнейшем применении «Авастина» рак переходит из стадии разрастания в стабильную хроническую стадию. Недаром «Авастин» получил статус «прорыв года» и считается наиболее эффективным препаратом.
Как помочь?
Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1,42 евро)
СЧЕТ ПОМОЩИ Рите Покиньчереде:
https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-rite-pokincherede-3035
Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.
Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты лекарства для Риты Покиньчереды.
Fonds «Ziedot.lv»
Регистрационный номер: 40008078226
SWEDBANK
Банковский код HABALV22
Номер счета LV95HABA0551006150241
Цель Palīdzība Ritai Pokiņčeredai
Ольга АВДЕВИЧ,
Рита ТРОШКИНА.
Почемy лaпти лезyт попpoiшайничать на рycскую веткy ?« ответить
Абоpигены !!! Папуасы !!!
Пишитe свoи мoльбы о пoмощи на лотысском, своим новым хозяевам, на амеpиканские благотвоpительные caйты !
Не нaдо на рyсском ! Только вaлст вaлодиec !
Русcкие же есть оппyкантиес ! Вай нэээээээээээээээээ ?