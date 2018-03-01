«Сейчас я хочу изменить жизнь, — cказала Рита решительно. — Я все уже придумала…»

Другая бы на ее месте давно бы раскисла и опустила руки — а Рита расправила крылья и приготовилась к переменам. К лучшему. Через несколько месяцев у Ритиной дочки родится второй pебенок. «Я так хочу этого малыша», — мечтательно вздыхает Рита. Ее старшему внуку восемь лет. А самое большое желание бабушки — быть с детьми.

Рита — бабушка молодая. Ей 58 лет. Последние семь лет она живет с диагнозом «онкология». Пять операций, 26 облучений, 32 курса химиотерапии. Ее жизнерадостность и жизнелюбие на фоне всех этих испытаний кажутся невероятными.

Сейчас она оказалась в безвыходном положении. Консилиум врачей назначил ей очень дорогое лекарство. Если его не принимать — организм может не выдержать. Если принимать — есть все шансы на реальное улучшение и полноценную жизнь. Выход оказался один — просто просить помощи у людей.

Чтобы помочь Рите, специально для сбора средств на лекарство подключен благотворительный телефон.

Цена вопроса — цена жизни

Каждые две недели требуется 1091,33 евро, вместе на целый курс необходимо 8730,64 евро.

За время болезни врачи уже два раза назначали Рите принимать медикамент Avastin, который в комбинации с химиотерапией дает хороший эффект. Но, к сожалению, этот медикамент не оплачивается государством, а у самой Риты таких денег на покупку лекарства не было, поэтому она не могла его принимать.

Когда Рита приходила в себя после больницы, она каждый раз возвращалась на работу. По профессии она бухгалтер — и до сих пор в строю, несмотря на болезнь.

В этом году болезнь cнова обострилась, собрали консилиум — и врачи снова настаивают на необходимости «Авастина». Рита в очередной раз обратилась с просьбой в Национальную службу здоровья об индивидуальной компенсации лекарства — и снова отказ.

То, что можно просить помощи у незнакомых людей, Рите в голову не приходило. И до сих пор ей никто не подсказал. Но тут по работе к ней пришли бухгалтерские документы от фирмы, которая занимается автоперевозкой инвалидов — о сотрудничестве с фондом ziedot.lv. Чтобы уточнить детали о деятельности и статусе фонда, Рита созвонилась с ними — разговорились, она рассказала о своей болезни, о дорогом лекарстве, на которое нет денег… И сотрудница фонда объяснила ей, что просто надо принести к ним все необходимые документы и открыть счет по сбору средств на оплату медикамента.

«Это мой ангел там, наверху, все так сложил, чтобы я еще жила на этом свете», — уверена Рита.

И еще она рассказала, что особенно чувствует помощь Святого Николая — когда обращается к нему, обязательно получает поддержку — и в мелочах, и в важных делах. Вплоть до того, что последняя операция — сложная и срочная — выпала именно на день Николая в декабре — именно в этот день у хирурга оказалось свободное окно. Вечером накануне ей позвонил доктор: «Cобирайтесь — завтра вас ждем, берите все что положено…» «А что положено?» — растерялась Рита. «Документы, телефон, зарядку для телефона, икону…» И все сложилось как по нотам — лучший хирург, лучший анастезиолог, место в палате, чудесные медсестрички.

Врачи от бога

«Вообще у меня есть три врача, которых я считаю настоящими ангелами — это хирурги доктор Владимир Янушкевич, Арманд Сивиньш и анестезиолог Айгар Сенькан. Выдающейся души люди».

К доктору Янушкевичу в 2011 году ее привел случай — и этот случай спас ей жизнь. «Благодаря ему я жива», — говорит Рита. Когда она впервые почуствовала недомогание, даже к врачу не пошла — в то время у нее на руках оказалась парализованная после инсульта мама, за которой требовался круглосуточный уход. Рита все никак не могла поверить, что ее мамочка, которая всегда была похожа на Людмилу Гурченко — с прической, маникюром, на каблуках — лежала неподвижная и даже не открывала глаза…

Cвое плохое самочувствие Рита списывала на стресс от горя и усталость. Потом все–таки семья настояла, чтобы она пошла к доктору. Проверили анализы — ничего страшного не нашли. И все–таки решили на всякий случай сделать магнитный резонанс. Результата она ожидала со страхом — звонила в больницу Страдыня каждый день. «Что вы нагнетаете? Cидите и ждите ответа», — говорили ей. Когда ответ пришел, Рите позвонили и сообщили, что у нее рак и что надо делать химию.

Как раз в этот момент к больной маме пришла медсестра, у которой оказалась подруга–медик в онкоцентре. Риту тут же записали на консультацию к доктору Янушкевичу. Тот посмотрел бумаги и сказал, что в ее случае срочно нужна операция — если не убрать основной очаг (опухоль), никакая химия не поможет.

«Как видите — я жива, — улыбается Рита. — Вот и не верь после этого в Бога, cудьбу, cлучай… Называй как хочешь».

С любовью к жизни

И еще Рита думает, что через болезни человека вразумляют. Болезнь сваливается не потому, что Бог его оставляет, а потому что направляет. «Мы же не обвиняем небеса в плохой погоде. Не гневаемся и не обижаемся на них. Вот и я не копаюсь в причинах — мне некогда: лечение, работа, cемья, подружки. Всех люблю. Хочу со всеми проводить больше времени. Ценю каждый момент. Каждого человека. Всем благодарна за то, что они есть в моей жизни… Столько хорошего и радостного вокруг…»

Не так давно подружки буквально заставили Риту зарегистрироваться в социальной сети Facebook — после того как они организовали вечер встречи выпускников, cтали очень плотно общаться–встречаться–переписываться. «У меня замечательные девчонки», — говорит она о подругах.

Реальный шанс

Часто у нас онкологию по–прежнему воспринимают как смертельный приговор. С чем категорически не согласны специалисты. Каждый год появляются новейшие препараты, которые позволяют блокировать развитие болезни и сохранить человеку жизнь на долгие годы.

Но препараты эти стоят денег. «Сами врачи говорят, что консилиум не назначает эти дорогие лекарства тем пациентам, которые прошли точку невозврата.

Назначают людям в активном возрасте, у которых есть реальные шансы, кто трудоспособен… Почему государство не помогаем таким людям вернуться в строй, чтобы работать, платить налоги, растить детей и так далее?» — вздыхает Рита.

Почему наше государство не помогает своим гражданам? К сожалению, ответа на этот вопрос нет. Мы с вами не политики и не чиновники. Решить за них эти вопросы мы не можем. Можем лишь привлечь внимание к этой теме. И можем немного помочь — и спасти жизнь конкретному человеку.

На что нужны деньги? Препарат Avastin устраняет разрастание сосудов опухоли. Лечение «Авастином» уже на первом курсе терапии дает заметное уменьшение сосудистой сетки, и рост опухоли замедляется. При дальнейшем применении «Авастина» рак переходит из стадии разрастания в стабильную хроническую стадию. Недаром «Авастин» получил статус «прорыв года» и считается наиболее эффективным препаратом.

Как помочь?

Благотворительный телефон 90006383 (плата за звонок 1,42 евро)

СЧЕТ ПОМОЩИ Рите Покиньчереде:

https://www.ziedot.lv/ru/pomoshch-rite-pokincherede-3035

Никакие проценты или отчисления с денег, поступивших на счет, не берутся.

Помочь можно также перечислением на банковский счет. Средства с этого счета пойдут только напрямую для оплаты лекарства для Риты Покиньчереды.

Fonds «Ziedot.lv»

Регистрационный номер: 40008078226

SWEDBANK

Банковский код HABALV22

Номер счета LV95HABA0551006150241

Цель Palīdzība Ritai Pokiņčeredai

Ольга АВДЕВИЧ,

Рита ТРОШКИНА.