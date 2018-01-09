Анна Павлова, Айседора Дункан и еще 4 знаменитые жертвы моды

Выражение «жертва моды» появилось вскоре после Великой французской революции. Так стали называть девушек, которые носили шифоновые платья и выходили в них на улицу в прохладную погоду. Разумеется, итогом такого поступка была простуда, а то и пневмония, которая часто приводила к летальному исходу.

Актуализировал термин «жертва моды» дизайнер Оскар де ла Рента. Он придал понятию дополнительные оттенки смысла — так стали называть людей, которые в своем следовании модным тенденциям доходят до крайности.

Фанни Лонгфелло

В XIX веке в моду вошли кринолины. Но, кроме того, что пышные юбки были ужасно неудобны, они несли и реальную опасность. Их делали из легких, тонких тканей вроде тафты или муслина. Платья были, безусловно, эффектными, вот только вспыхивали мгновенно. Известно, например, что Фанни Лонгфелло, вторая жена американского поэта Генри Лонгфелло, скончалась от ожогов, подпалив край своего платья. Легенда гласит, что в июле 1861 года пара вместе с детьми находилась в жарком Кембридже. Женщина решила открыть окно, чтобы в комнате стало хоть немного прохладнее, ветер подул, и маленькая капля горячего сургуча упала на платье женщины, которое тут же загорелось. Наряд Фанни был сшит из восточного шелка, пламя охватило его целиком. Муж смог потушить огонь, но от полученных ожогов Лонгфелло уже не оправилась.

Похожий случай произошел и с британской балериной Кларой Вебстер в 1844 году. Она погибла оттого, что ее платье загорелось в лондонском театре, так как девушка оказалась слишком близко к горящим фонарям на сцене.

Луиза Казати

Аристократка, одна из богатейших женщин Италии, муза поэтов и художников, покровительница изящных искусств. Она родилась в семье богатого хлопкоторговца, графа Амман, который сделал ее и ее сестру наследницами огромного состояния. В 15 лет она осиротела и начала пользоваться свободой в полной мере: сделала короткую стрижку, стала краситься яркой помадой, носила узкие черные вещи, подчеркивающие худобу. Луиза постоянно эпатировала публику. Например, она могла выйти на улицу со змеей на шее вместо ожерелья.

Казати частенько говорила: «Я хочу быть живым произведением искусства». Она удачно вышла замуж за маркиза Камило Казати. На миллионы своего супруга Луиза шила наряды у лучших портных, скупала дворцы и наполняла их предметами роскоши. Например, ее борзые носили ошейники с драгоценными камнями и спали на медвежьих шкурах. В результате она за короткое время промотала все состояние, оставив многомиллионные долги, и умерла в полной нищете.

Анна Павлова

Кроме того, что Павлова была одной из лучших балерин своего времени, она еще и задавала моду. Балерина Нина Кирсанова говорила, что «У Павловой была особая манера носить вещи. Особенно она любила манильские шелковые шали, в которые драпировалась на испанский манер. Они заменяли ей платье. Это стало очень модным, и многие ей подражали...»

Любовь к нарядам стоила ей жизни: Павлова ехала на гастроли в Гаагу, когда поезд вынужден был сделать незапланированную остановку. Пассажиров попросили выйти из вагонов, и балерина, как была в тонком шелковом платье, так и вышла в нем наружу. В итоге Павлова простудилась, заболела пневмонией и скончалась.

Айседора Дункан

Нелепая смерть случилась и со знаменитой танцовщицей Айседорой Дункан, бывшей одно время супругой поэта Сергея Есенина. Дункан была одной из главных законодательниц европейской моды начала XX века. Ей показалось неудобным танцевать в пуантах, поэтому она появлялась на сцене босиком, кроме того, танцовщица отказалась от корсетов, а ее сценические наряды были практически прозрачными.

Злую шутку с ней сыграл шарф: Айседора ехала в автомобиле вместе с водителем, и бахрома ее шали стала волочиться по земле рядом с колесом, а потом закрутилась в спицах. В итоге Дункан ударилась головой, а натянутый шарф переломил ей позвоночник и порвал сонную артерию. Смерть артистки была мгновенной.

Горацио Нельсон

Командующий британским флотом, вице-адмирал был очень неравнодушен к разным наградам и драгоценностям. Говорят, что Нельсон был крайне тщеславен и на все официальные мероприятия приходил, буквально увешанный своими многочисленными наградами. Одна из которых, по сути, принесла ему смерть.

За победу в сражении между английскими и французскими кораблями в Абукирском заливе в 1798 году султан Османской империи лично преподнес ему высокий знак воинского отличия — бриллиантовый плюмаж на шляпу. Драгоценность была размером с детскую ладонь, украшена 13 «перьями» (столько французских кораблей затопила его эскадра) и 300 белыми бриллиантами. Нельсон не расставался с плюмажем и отказывался продать его даже тогда, когда испытывал тяжелейшие материальные трудности. В результате Нельсон был убит в 1805 году в битве при Трафальгаре — вражеский снайпер увидел его благодаря сияющим бриллиантам.

Агнесса Сорель

Возлюбленной французского короля Карла VII приписывают введение сразу нескольких модных тенденций вроде длинного шлейфа. Считается, что церковники прозвали его «хвостом дьявола», а женщинам, позволившим себе зайти в храм в такой одежде, даже отказывали в отпущении грехов. Еще благодаря Сорель носить бриллианты стали некоронованные особы. Славилась она и довольно вольными нарядами, открывавшими грудь.

Ее платья стоили огромных денег, а придворные дамы старались подражать ей во всем. Сорель умерла неожиданно, будучи беременной в четвертый раз. Версии смерти были разные. Выдвигалась версия убийста, но сейчас считается, что она отравилась ртутью. Вероятно, ее добавили в еду Сорель, но, возможно, ртуть попала в организм непредумышленно — ведь ее добавляли в косметику.