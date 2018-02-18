Анни Жирардо: «Смысл имеет только любовь...»

Она ушла из жизни семь лет назад, беспробудной холодной февральской ночью, не дожив полугода до 80-летнего юбилея. Спокойно и безмолвно. Рядом находились дочь Джулия Сальватори и внучка актрисы.

Ушла в вечность из сумрака, в котором находилась в течение нескольких последних лет своей жизни: в 2006 году дочь официально для СМИ сообщила, что у Анни Жирардо диагностирована болезнь Альцгеймера и «мама не помнит, что она была актрисой».

Но миллионы поклонников по всему миру помнят и любят великую актрису, а французский кинематограф официально заявляет, что «не знает ей равных». Целое поколение выросло на фильмах мадам Анни. Как актриса она пережила мировую славу, как женщина — великую трагедию.

Наш материал — дань памяти актрисе с большой буквы.

Справка «ЛЮБЛЮ!»

Анни Жирардо (1931-2011) — собиралась стать медсестрой, но случайно попала в театральную парижскую академию, которую закончила с первыми призами за роли в классической и современной комедии и была приглашена в прославленный театр «Комеди Франсез». В 1970-е годы она становится самой востребованной киноактрисой Франции, неоднократно возглавляя рейтинги популярности по опросам журналов. В 80-х пережила творческий кризис, провал ее грандиозного театрального проекта, она разорилась и чтобы не попасть в долговую яму, вынуждена была продать огромную квартиру в центре Парижа. Отношения актрисы с большим кино усложняются — режиссёры не предлагают ничего стоящего, однако Жирардо остаётся любимицей публики, снимаясь на телевидении.

В 00-х актриса нашла в себе силы вернуться на большой экран (по ее словам: «Французское кино, наверное, может без меня обойтись, но я без него — не могу»). Но потом она заболела неизлечимой болезнью Альцгеймера и тихо, долго и трудно уходила из жизни в полном одиночестве на минимальной французской пенсии.

Зрители помнят и любят актрису по фильмам: «Роко и его братья» (1960),»Жить, чтобы жить» (1967), «Знакомство по брачному объявлению» (1976), «Умереть от любви» (1970), «Пианистка» (2001), «Скрытый» (2005) и др. Всего более 90 картин.

Знакомство. 2004-й.

Париж. Небольшая квартирка в самом центре, изящная гостиная, украшенная множеством фото, уютный диван, кофе в невероятных антикварных чашечках. Я в гостях у легенды мирового кинематографа Анни Жирардо. Это моя первая встреча с удивительной женщиной. Мы сидим на диване, попиваем кофе и говорим, говорим, говорим... О любви, детях, кино и, конечно, о любви.

Мадам Анни закуривает, прикрывает глаза и начинает говорить своим невероятным, хрипловатым, таким узнаваемым голосом...

— Мне пришлось пережить неповторимое, уникальное, светлое чувство с моим единственным мужем Ренато Сальваторе. Сегодня я хочу говорить только о нем. Я уже не так молода, как раньше, и часто ко мне приходят воспоминания о моей жизни , о моей любви , о моих мужчинах... Но только один человек заставляет меня возвращаться в памяти в прекрасную мою молодость, плакать и смеяться — мой единственный Сальваторе...Как же было это давно и ...недавно.

Когда Лукино Висконти пригласил меня на роль Нади в фильме «Рокко и его братья» (1960), то я, прочита сценарий, решила отказаться от роли. Играть женщину легкого поведения?! Ну уж нет! Но потом я стала ходить и думать — очень уж соблазняло то, что съемки будут проходить в Италии, а мне очень хотелось посмотреть Рим. да и интуиций подсказывала, что что-то хорошее должно произойти. Вот должно! И вот я в Риме. Холодно, дождливо, на съемочной площадке ругается безостановочно Ален Делон, Ренато похож на медведя, которого вытащили из зимней спячки, все нервные какие-то...Я думаю: «О-ля-ля, те еще съемки предстоят!» Но буквально на следующий день все уже сдружились — и актеры, и операторы, и режиссер... А уж когда Ренато пригласил меня поехать в Милан, то жизнь и вовсе расцвела самыми прекрасными красками! Мне этот «медведь» уже нравился, и я была совсем непрочь провести с ним время.

Это был совершенно особенный день в Милане: мы гуляли и держались за руки, целовались и постоянно смеялись... Там я поняла, что наконец-то в 30 лет я встретила именно того мужчину, какой мне и нужен: уверенный в себе, с сильными руками и не терпящий возражений. Я влюбилась. И неожиданно для себя самой предложила ему пойти в гостиницу. Конечно, он согласился (смеется). После этого дня мы уже не расставались.

Мадам Анни закуривает очередную сигарету и смотрит мимо меня, видимо, вспоминая те безумно счастливые молодые годы... Она аккуратно тушит в пепельнице сигарету и продолжает говорить о нем.

— Это был сумасшедший роман, который длится по сей день.И уже совсем неважно, рядом ли со мной Ренато, или нет...(муж Анни Жирардо Ренато Сальваторе умер в 1988 году — прим. автора) — я же знаю, что совсем скоро увижусь с ним. Я вспоминаю, кто же кому из нас предложил пожениться? Это вышло одновременно... Мы посмотрели в глаза друг другу и решили, что должны быть вместе... Так я стала сеньора Сальваторе. И первый раз в жизни мне захотелось быть не актрисой, а только женой и мамой.

У нас родилась прекрасная девочка Джули. Это было так замечательно: заниматься хозяйством, ходить на рынок, гулять с ребенком и ждать к обеду мужа. Снималась я в то время редко, увы... Но даже это меня не так сильно огорчало... Я не могла ни одного дня, ни одной ночи быть без Ренато. И даже его вспышки ревности мне нравились! Да-да, нравились! Нравились. Какие прекрасные были примирения... Я сегодня часто думаю: почему меня так тянуло к Ренато? Не могу найти объяснения! Это была невероятная страсть! Пожизненное чувство...

Хотя я всю жизнь была женщиной свободной. Я сама всегда решала, с кем мне быть и когда уходить. Но с мужем я вдруг изменилась, стала похожа на домашнюю кошечку.

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