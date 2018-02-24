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По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой во время Игр в Пхенчхане был обнаружен запрещенный препарат, аннулированы. Об этом говорится в решении, размещенном на сайте CAS.