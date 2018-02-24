Аннулированы результаты российский бобслеистки Сергеевой(13)

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Владимир Бучельников
09:51 24.02.2018
Спорт / Спортсмены

По решению Спортивного арбитражного суда (CAS) результаты российской бобслеистки Надежды Сергеевой, в пробе которой во время Игр в Пхенчхане был обнаружен запрещенный препарат, аннулированы. Об этом говорится в решении, размещенном на сайте CAS.

Речь идет лишь о результатах, показанных во время Олимпиады.

 

Также спортсменка лишена аккредитации на Играх в Пхенчхане.

 

После окончания Игр разбирательства ее отношении Сергеевой продолжатся.

 

Накануне стало известно, что в пробе бобслеистки был найден запрещенный препарат триметазидин. На Играх спортсменка заняла 12-е место в паре с Анастасией Кочержовой.

 

От вскрытия допинг-пробы «Б» Сергеева отказалась.

Polit.ru / Фото
Комментарии (13)
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Петя 10:50 24:02:2018

Опять муть какая-то.

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Просто 10:55 24:02:2018

на носу закрытие олимпиады. Для принятия н у ж н о г о решения, нужны скандалы. А их нет. Значит, нужно сделать скандал.

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Саня 11:15 24:02:2018

России нужен скандал?
Кто-то насильно её накормил?

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22 11:54 24:02:2018

Пробирки подменили как обычно, через дыру в стене

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Петя 11:58 24:02:2018

При чем тут Россия? Факты есть факты. Реального допинга нет, тобишь конкретные препараты, в конкретных дозах не дают спортсменам никаких преимуществ. Плюс жесточайший надзор. По итогу получается, что смысла нет, только риск. Допинга нет, но есть "наличие следов запрещенных веществ". Пользы никакой, а вот для фиксации нарушения достаточно. И это вызывает закономерные подозрения, что дело не чисто.
Я же не ваня и не патриотс, у которых в голове блевотина вместо мозга. Я привык думать.

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Ваня 19:55 24:02:2018

Российская хрюшка и не отрицает что принимала допинг..в чем подстава и чем животный мир не довольны?? Тем что поймали за руку???русский и человек почти не совместимые понятия..

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Побочные действия триметазидина 11:04 24:02:2018

" шаткость походки, синдром беспокойных ног, другие связанные с ними двигательные нарушения"
Да, для бобслея самое то.)))))

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Не побочные, а противопоказания 11:19 24:02:2018

Противопоказания
Повышенная чувствительность; болезнь Паркинсона, симптомы паркинсонизма, тремор, синдром беспокойных ног и другие связанные с ними двигательные нарушения; тяжелая почечная недостаточность (Cl креатинина <30 мл/мин).
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Дурень, это симптомы и заболевания, при которых триметазидин нельзя применять , чего конечно же у молодухи нет.

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ГУГЛ в помощь 11:35 24:02:2018

Неуточненной частоты: симптомы паркинсонизма (тремор, акинезия, повышение тонуса), неустойчивость в позе Ромберга и "шаткость" походки, синдром "беспокойных ног", другие связанные с ними двигательные нарушения, обычно обратимые после прекращения терапии; нарушения сна (бессонница, сонливость).

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П у т и н 11:08 24:02:2018

Короч, не видать оаровцам триколорана закрытии, как своей волосатой ж о п ы

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Я вот что думаю 12:07 24:02:2018

Как же наверно хреново жить, когда нет своих радостей и положительных моментов и удовлетворение получаешь лишь от животной ненависти. КороТче, радостно от того, что у соседа корова сдохла и не обращаешь внимание на свое сдохнувшее стадо коров.

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Саня 11:13 24:02:2018

Это ведь не последняя из россиян, которых ещё поймают.

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Ваня 19:59 24:02:2018

Животный мир соссии вон из мирового спорта.. Пусть им animals games устраивают...

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Мнение
1-shvedov-col15
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19.02.2018

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