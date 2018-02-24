Речь идет лишь о результатах, показанных во время Олимпиады.
Также спортсменка лишена аккредитации на Играх в Пхенчхане.
После окончания Игр разбирательства ее отношении Сергеевой продолжатся.
Накануне стало известно, что в пробе бобслеистки был найден запрещенный препарат триметазидин. На Играх спортсменка заняла 12-е место в паре с Анастасией Кочержовой.
От вскрытия допинг-пробы «Б» Сергеева отказалась.
Опять муть какая-то.« ответить
на носу закрытие олимпиады. Для принятия н у ж н о г о решения, нужны скандалы. А их нет. Значит, нужно сделать скандал.« ответить
России нужен скандал?« ответить
Кто-то насильно её накормил?
Пробирки подменили как обычно, через дыру в стене« ответить
При чем тут Россия? Факты есть факты. Реального допинга нет, тобишь конкретные препараты, в конкретных дозах не дают спортсменам никаких преимуществ. Плюс жесточайший надзор. По итогу получается, что смысла нет, только риск. Допинга нет, но есть "наличие следов запрещенных веществ". Пользы никакой, а вот для фиксации нарушения достаточно. И это вызывает закономерные подозрения, что дело не чисто.« ответить
Я же не ваня и не патриотс, у которых в голове блевотина вместо мозга. Я привык думать.
Российская хрюшка и не отрицает что принимала допинг..в чем подстава и чем животный мир не довольны?? Тем что поймали за руку???русский и человек почти не совместимые понятия..« ответить
" шаткость походки, синдром беспокойных ног, другие связанные с ними двигательные нарушения"« ответить
Да, для бобслея самое то.)))))
Противопоказания« ответить
Повышенная чувствительность; болезнь Паркинсона, симптомы паркинсонизма, тремор, синдром беспокойных ног и другие связанные с ними двигательные нарушения; тяжелая почечная недостаточность (Cl креатинина <30 мл/мин).
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Дурень, это симптомы и заболевания, при которых триметазидин нельзя применять , чего конечно же у молодухи нет.
Неуточненной частоты: симптомы паркинсонизма (тремор, акинезия, повышение тонуса), неустойчивость в позе Ромберга и "шаткость" походки, синдром "беспокойных ног", другие связанные с ними двигательные нарушения, обычно обратимые после прекращения терапии; нарушения сна (бессонница, сонливость).« ответить
Короч, не видать оаровцам триколорана закрытии, как своей волосатой ж о п ы« ответить
Как же наверно хреново жить, когда нет своих радостей и положительных моментов и удовлетворение получаешь лишь от животной ненависти. КороТче, радостно от того, что у соседа корова сдохла и не обращаешь внимание на свое сдохнувшее стадо коров.« ответить
Это ведь не последняя из россиян, которых ещё поймают.« ответить
Животный мир соссии вон из мирового спорта.. Пусть им animals games устраивают...« ответить