Аномальная зима в Латвии(3)

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Владимир Бучельников
15:40 30.12.2017
Наша Латвия / Погода

В декабре этого года температура воздуха в Латвии была необычно стабильной — столбик термометра ни разу не опускался ниже отметки в -7 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Весь декабрь температура воздуха была в пределах от -7 до +9 градусов, то есть ее амплитуда составила всего 16 градусов, это один из самых низких показателей за всю историю метеонаблюдений.

 

В ноябре температура воздуха в Латвии тоже не опускалась ниже -5 и не поднималась выше +11 градусов.

 

В предыдущие пять лет температурная амплитуда в Латвии в декабре достигала 25-32 градусов. В 2011 году, как и в 2017, минимальная температура воздуха в декабре была всего -7 градусов.

 

25 октября в Мадоне было зарегистрировано -9,2 градуса.

 

Самым заснеженным местом в Латвии в декабре, как обычно, было Алуксне, где с 30 ноября до конца декабря лежит снег, а 6-7 декабря толщина снежного покрова достигла 18 см. Самый глубокий снежный покров был зарегистрирован 10 декабря в Вентспилсе — 22 см. Он образовался за одни и растаял за двое суток.

 

В начале января холода в Латвии тоже не ожидаются.

LETA / Фото
Комментарии (3)
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экономист 16:13 30:12:2017

температура плюсовая, а СИЛТУМС бабки рубит заоблачные, как будто в антарктиде живём - эти банда политиков никогда честными и нормальными людьми не станут, одно слово ВОРЫ - хуже коммунистов.

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НЕГРИТЁНОК 16:30 30:12:2017

При коммунистах за трёшку максимум тридцать рублей платили, при зарплате 250-300.... Жили при коммунизме и не заметили...

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К. А. Ин 17:18 30:12:2017

Во истину говорю - скоро земля натолкнётся на небесную ось

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (7)

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