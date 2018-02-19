Сегодня утром в чешской тюрьме в городе Литомержице тюремными надзирателями был жестоко избит латвийский гражданин Ансис Атаол Берзиньш. Расправа произошла во время его свидания с матерью. Об этом Focus.lv по телефону сообщила мама Ансиса — Елена Стабурова.

По ее словам, сегодня должно было пройти ее свидание с сыном, который содержится в чешской тюрьме, ожидая решения Конституционного суда Чехии по его выдаче Латвии.

Двухчасовое свидание было назначено на 7.00 утра по местному времени, но было задержано примерно на 15 минут. В 9.00 тюремный охранник потребовал закончить встречу. Ансис попросил продлить встречу на 15 минут, чтобы свидание длилось ровно 2 часа, как предписано правилами. Охранник настаивал на своем, тогда Ансис стал записывать номер тюремщика. Неожиданно чех набросился на Ансиса и стал бить его в голову, Вскоре к камеру ворвалось еще трое охранников, которые стали избивать его. Все это происходило на глазах матери Ансиса, которую вскоре охранники силой вывели из камеры. Она не знает, что потом случилось с ее сыном.

Вскоре Елена Стабурова связалась с чешскими адвокатами, надеясь, что с их помощью удастся зафиксировать факт избиения Ансиса и принять все меры, чтобы виновные были наказаны, а сам Ансис был бы в безопасности.

Еще раз: чешские садисты напали на беззащитного человека на глазах у родной матери. Вначале его предала родина-Латвия, затем томят в тюрьме в Чехии, а сейчас уже просто пытают.

За что осужден Ансис Берзиньш

Напомним, что Ансис Берзиньш был заочно осужден латвийским судом на тюремное заключение сроком в 1 год и 8 месяцев за участие в акции протеста 13 января 2009 года. Ему вменяется в вину один камень и два снежка, брошенные в здание Сейма, где вороватые и глупые депутаты решают судьбу несчастной Латвии. .

Во время вынесения приговора, Ансис находился вне Латвии. Конечно, узнав о диком решении суда, Ансис решил не возвращаться в Латвию, но родная страна преследовала его, выдав международный ордер на задержание.

Весной 2017 года он был задержан в Чехии и начались длительные судебные процессы по его выдаче Латвии. Берзиньш и его адвокаты настаивают на несоразмерности наказания и требуют не депортировать его в Латвию, а освободить в Чехии. Конституционный суд Чехии отменил пока решение о выдаче, и сейчас Ансис содержится в тюрьме, ожидая решения Конституционного суда.