По ее словам, сегодня должно было пройти ее свидание с сыном, который содержится в чешской тюрьме, ожидая решения Конституционного суда Чехии по его выдаче Латвии.
Двухчасовое свидание было назначено на 7.00 утра по местному времени, но было задержано примерно на 15 минут. В 9.00 тюремный охранник потребовал закончить встречу. Ансис попросил продлить встречу на 15 минут, чтобы свидание длилось ровно 2 часа, как предписано правилами. Охранник настаивал на своем, тогда Ансис стал записывать номер тюремщика. Неожиданно чех набросился на Ансиса и стал бить его в голову, Вскоре к камеру ворвалось еще трое охранников, которые стали избивать его. Все это происходило на глазах матери Ансиса, которую вскоре охранники силой вывели из камеры. Она не знает, что потом случилось с ее сыном.
Вскоре Елена Стабурова связалась с чешскими адвокатами, надеясь, что с их помощью удастся зафиксировать факт избиения Ансиса и принять все меры, чтобы виновные были наказаны, а сам Ансис был бы в безопасности.
Еще раз: чешские садисты напали на беззащитного человека на глазах у родной матери. Вначале его предала родина-Латвия, затем томят в тюрьме в Чехии, а сейчас уже просто пытают.
За что осужден Ансис Берзиньш
Напомним, что Ансис Берзиньш был заочно осужден латвийским судом на тюремное заключение сроком в 1 год и 8 месяцев за участие в акции протеста 13 января 2009 года. Ему вменяется в вину один камень и два снежка, брошенные в здание Сейма, где вороватые и глупые депутаты решают судьбу несчастной Латвии. .
Во время вынесения приговора, Ансис находился вне Латвии. Конечно, узнав о диком решении суда, Ансис решил не возвращаться в Латвию, но родная страна преследовала его, выдав международный ордер на задержание.
Весной 2017 года он был задержан в Чехии и начались длительные судебные процессы по его выдаче Латвии. Берзиньш и его адвокаты настаивают на несоразмерности наказания и требуют не депортировать его в Латвию, а освободить в Чехии. Конституционный суд Чехии отменил пока решение о выдаче, и сейчас Ансис содержится в тюрьме, ожидая решения Конституционного суда.
Еще раз: чешские садисты напали на беззащитного человека на глазах у родной матери. Вначале его предала родина-Латвия, затем томят в тюрьме в Чехии, а сейчас уже просто пытают.« ответить
Родина -Латвия для Ансиса не мать, а злая беспринцыпная мачеха! Стыдно за эту мачеху!« ответить
Родина -Латвия для Ансиса не мать, а злая беспринцыпная мачеха! Стыдно за эту мачеху!« ответить
Елена Стабурова? Vot ono čo, Mihalič!« ответить
Tā tam maitas gabalam un nodevējam vajag! Atņemt pilsonību un lai iet kur grib! Latvijas kauna traips! Čehijā arī sūdus sataisijis!« ответить
Так низко Латвию еще никто не опускал.))?)« ответить
Ансис Берзиньш был заочно осужден латвийским судом на тюремное заключение сроком в 1 год и 8 месяцев за участие в акции протеста 13 января 2009 года. Ему вменяется в вину один камень и два снежка, брошенные в здание Сейма« ответить
Вот она действительность и так называемая свобода,и европейские ценности: Пабрикс, Аболтиня Элерте и д.т. собрали перед выборами народ на протест, те пришли по возмущались...действиями тех заседателей Сейма, Ансис бросил один камень и два снежка, и за это в тюрьму, теперь его гоняют, избивают и т.д. а организаторы протеста Пабрикс, Аболтиня , Элерте и т.д. сидят уже с 2009 года в Сейме, Рижской думе на хороших окладах, жируют и творят тоже самое, что те до них, и ЗАБЫЛИ про Ансиса который повёлся на их демагогию..., Хорошо помню этот день, подходили просили , мол надо поддержать.., , разумеется вежливо послал..,а кого там поддерживать было, что разве лучше стало?????
это Пабрикс -дегенерат тогда собрал молодёжь, обманув их, что надо выступить против власти. Молодёжь согласилась и вышла, а потом эти уроды пабриксы- абдолбыни их, как протестующих,предали, а эти пабриксы-абдолбыни вывели пацанов на свою мутную« ответить
"чистую воду", т.е. нагло подставили и предали молодых ребят. Этим уродам пабриксу и абдолбыни НЕТ ПРОЩЕНИЯ! Они ещё за эту провокацию ответят. Этим двум тварям будет ВОЗМЕЗДИЕ!
это Пабрикс -дегенерат тогда собрал молодёжь, обманув их, что надо выступить против власти. Молодёжь согласилась и вышла, а потом эти уроды пабриксы- абдолбыни их, как протестующих,предали и вывели на свою мутную "чистую воду", т.е. нагло подставили и предали молодых ребят.« ответить
Этим уродам пабриксу и абдолбыни НЕТ ПРОЩЕНИЯ! Они ещё за эту провокацию ответят. Этим двум тварям будет ВОЗМЕЗДИЕ!
Я всё помню, что там было. Это была наглая провокация. Пабрикс орал, как подорванный:"Пуйки, узпрекшу!" и гнал пацанов на "эшафот". Ребята его слушали и делали то, что он им говорил. Пабрикс -главный преступник-предатель, а Абдолбыня, как главный провокатор, стояла за углом и давала команды, впрочем, как всегда она это делала и делала говно чужими руками.« ответить
Ienīstu tādus Latvijas nodevējus kā Andi! Ptfū!« ответить