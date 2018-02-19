Ансиса Берзиньша жестоко избили в чешской тюрьме на глазах у матери(13)

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Владимир Бучельников
17:20 19.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Сегодня утром в чешской тюрьме в городе Литомержице тюремными надзирателями был жестоко избит латвийский гражданин Ансис Атаол Берзиньш. Расправа произошла во время его свидания с матерью. Об этом Focus.lv по телефону сообщила мама Ансиса — Елена Стабурова.

По ее словам, сегодня должно было пройти ее свидание с сыном, который содержится в чешской тюрьме, ожидая решения Конституционного суда Чехии по его выдаче Латвии

 

Двухчасовое свидание было назначено на 7.00 утра по местному времени, но было задержано примерно на 15 минут. В 9.00 тюремный охранник потребовал закончить встречу. Ансис попросил продлить встречу на 15 минут, чтобы свидание длилось ровно 2 часа, как предписано правилами. Охранник настаивал на своем, тогда Ансис стал записывать номер тюремщика. Неожиданно чех набросился на Ансиса и стал бить его в голову, Вскоре к камеру ворвалось еще трое охранников, которые  стали избивать его. Все это происходило на глазах матери Ансиса, которую вскоре охранники силой вывели из камеры. Она не знает, что потом случилось с ее сыном.

 

Вскоре Елена Стабурова связалась с чешскими адвокатами, надеясь, что с их помощью удастся зафиксировать факт избиения Ансиса и принять все меры, чтобы виновные были  наказаны, а сам Ансис был бы в безопасности. 

 

Еще раз: чешские садисты напали на беззащитного человека на глазах у родной матери. Вначале его предала родина-Латвия, затем томят в тюрьме в Чехии, а сейчас уже просто пытают.

 

За что осужден Ансис Берзиньш

 

Напомним, что Ансис Берзиньш был заочно осужден латвийским судом на тюремное заключение сроком в 1 год и 8 месяцев за участие в акции протеста 13 января 2009 года. Ему вменяется в вину один камень и два снежка, брошенные в здание Сейма, где вороватые и глупые депутаты решают судьбу несчастной Латвии. . 

 

Во время вынесения приговора, Ансис находился вне Латвии. Конечно, узнав о диком решении суда, Ансис решил не возвращаться в Латвию, но родная страна преследовала его, выдав международный ордер на задержание.

 

Весной 2017 года он был задержан в Чехии и начались длительные судебные процессы по его выдаче Латвии. Берзиньш и его адвокаты настаивают на несоразмерности наказания и требуют не депортировать его в Латвию, а освободить в Чехии. Конституционный суд Чехии отменил пока решение о выдаче, и сейчас Ансис содержится в тюрьме, ожидая решения Конституционного суда. 

focus.lv / Фото
Комментарии (13)
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dobjut na meste 17:26 19:02:2018

Еще раз: чешские садисты напали на беззащитного человека на глазах у родной матери. Вначале его предала родина-Латвия, затем томят в тюрьме в Чехии, а сейчас уже просто пытают.

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Позор мачехе! 17:48 19:02:2018

Родина -Латвия для Ансиса не мать, а злая беспринцыпная мачеха! Стыдно за эту мачеху!

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Позор мачехе! 17:48 19:02:2018

Родина -Латвия для Ансиса не мать, а злая беспринцыпная мачеха! Стыдно за эту мачеху!

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Vova 17:32 19:02:2018

Елена Стабурова? Vot ono čo, Mihalič!

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Latviešu patriots 17:37 19:02:2018

Tā tam maitas gabalam un nodevējam vajag! Atņemt pilsonību un lai iet kur grib! Latvijas kauna traips! Čehijā arī sūdus sataisijis!

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Цена гражданства камень и два снежка 17:59 19:02:2018

Так низко Латвию еще никто не опускал.))?)

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Забар 17:48 19:02:2018

Ансис Берзиньш был заочно осужден латвийским судом на тюремное заключение сроком в 1 год и 8 месяцев за участие в акции протеста 13 января 2009 года. Ему вменяется в вину один камень и два снежка, брошенные в здание Сейма

Вот она действительность и так называемая свобода,и европейские ценности: Пабрикс, Аболтиня Элерте и д.т. собрали перед выборами народ на протест, те пришли по возмущались...действиями тех заседателей Сейма, Ансис бросил один камень и два снежка, и за это в тюрьму, теперь его гоняют, избивают и т.д. а организаторы протеста Пабрикс, Аболтиня , Элерте и т.д. сидят уже с 2009 года в Сейме, Рижской думе на хороших окладах, жируют и творят тоже самое, что те до них, и ЗАБЫЛИ про Ансиса который повёлся на их демагогию..., Хорошо помню этот день, подходили просили , мол надо поддержать.., , разумеется вежливо послал..,а кого там поддерживать было, что разве лучше стало?????

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Дык 18:01 19:02:2018

это Пабрикс -дегенерат тогда собрал молодёжь, обманув их, что надо выступить против власти. Молодёжь согласилась и вышла, а потом эти уроды пабриксы- абдолбыни их, как протестующих,предали, а эти пабриксы-абдолбыни вывели пацанов на свою мутную
"чистую воду", т.е. нагло подставили и предали молодых ребят. Этим уродам пабриксу и абдолбыни НЕТ ПРОЩЕНИЯ! Они ещё за эту провокацию ответят. Этим двум тварям будет ВОЗМЕЗДИЕ!

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Дык (подкорректировал) 18:08 19:02:2018

это Пабрикс -дегенерат тогда собрал молодёжь, обманув их, что надо выступить против власти. Молодёжь согласилась и вышла, а потом эти уроды пабриксы- абдолбыни их, как протестующих,предали и вывели на свою мутную "чистую воду", т.е. нагло подставили и предали молодых ребят.
Этим уродам пабриксу и абдолбыни НЕТ ПРОЩЕНИЯ! Они ещё за эту провокацию ответят. Этим двум тварям будет ВОЗМЕЗДИЕ!

« ответить
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очевидец 18:23 19:02:2018

Я всё помню, что там было. Это была наглая провокация. Пабрикс орал, как подорванный:"Пуйки, узпрекшу!" и гнал пацанов на "эшафот". Ребята его слушали и делали то, что он им говорил. Пабрикс -главный преступник-предатель, а Абдолбыня, как главный провокатор, стояла за углом и давала команды, впрочем, как всегда она это делала и делала говно чужими руками.

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Latviešu patriots 17:54 19:02:2018

Ienīstu tādus Latvijas nodevējus kā Andi! Ptfū!

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12

Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

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