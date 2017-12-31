Антиэмигрантскую газету Финляндии закрыли. Издателя хотят судить

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Герман Бергер
22:31 30.12.2017
В мире / Евросоюз

Владелец финской антимигрантской онлайн-газеты MV-lehti Илья Яницкин, которого в Финляндии подозревают в совершении правонарушений, принял решение закрыть издание. Об этом сообщает издание Iltalehti.

Со слов редактора, решение было продиктовано идеологическими, а не экономическими причинами. Несмотря на то что ранее издатель говорил о нехватке денег для выплаты зарплаты сотрудникам, сейчас он утверждает, что причиной стала вражда между финскими патриотами.

 

Яницкин считает возможным возобновить выпуск газеты, но для этого ему требуется один миллион евро.

 

Яницкин, который в настоящее время проходит лечение от тяжелой болезни, уже длительное время проживает за пределами Финляндии. В начале августа он был задержан властями Андорры по запросу финских властей и помещен в СИЗО. Спустя 2,5 месяца его перевели под домашний арест. Суд Андорры 19 декабря принял решение отклонить запрос на его экстрадицию на родину, однако это решение пока еще не вступило в силу.

 

Издание MV-lehti публиковало критические статьи на тему принятия мигрантов странами Европы, материалы с осуждением миграционной политики финских властей и в поддержку националистических движений Suomi Ensin («Финляндия — прежде всего») и Rajat kiinni («Закрыть границы»).

Lenta.ru / Фото
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