Антипрослушки в законе(1)

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газета Сегодня
19:30 12.02.2018
газета Сегодня / Законы

На минувшей неделе из–за скандала с прослушкой генпрокурора стала актуальной и тема «антипрослушек».

Эрик Калмейерс поделился своим опытом борьбы с незваными гостями: наблюдения, а также нитки и наклейки в одном ему известных местах. Есть и более продвинутые способы бороться с прослушкой, но, как справедливо напомнили нам наши читатели, они вне закона. Среди санкций — тюремное заключение на срок до 2 лет и штраф.

 

«Шпионское оборудование», под которое попадает и детектор прослушек, продается в интернете. На больших международных сайтах точно. Попадаются объявления и на досках объявлений в Латвии. Однако при получении полезного гаджета на почте можно встретить хмурых сотрудников правоохранительных органов.

 

«Это оборудование в Латвии запрещено. Закажут на «алиэкспресс» детектор, а их под белы руки прям на почте. Это воров ловить трудно, а тут удобный во всех смыслах терпила сам себе статью с пола поднял. В России то же самое, там посадки за всякую мелочовку с «али» поставлены на конвейер. Европа, кстати, не особо лучше. В Австрии, например, можно пострадать даже за просто видеорегистратор в машине. Законодательство реально толерантно к таким «девайсам», как ни странно, только в Британии. Но зато там могут «принять» даже за перочинный ножик», — напоминает наш комментатор на портале kriminal.lv.

 

Уже несколько человек стали фигурантами уголовных процессов из–за того, что при обыске у них находили «шпионское» оборудование. Традиционно страдают те, у кого при обыске находят ручки с камерами или зажигалки. Однако под статью попал и человек, которые приобрел соответствующую технику, чтобы обезопасить себя от прослушек.

 

Беда в том, что эта аппаратура свободно продается по всей Европе. В Латвии тоже. Ручки, зажигалки, даже пуговицы с камерами, мини–устройство для прослушек с сим–картой… Чего только не найдешь на нашем же, латвийском, интернет–пространстве. Как это соотносится с законом? Видимо, никак. Так же как антарадары.

 

Что говорит закон

 

С осени 2009 года в Уголовном законе Латвии существует статья 237–1 о «Нарушение условий оборота товаров стратегического назначения».

 

Статья предусматривает уголовную ответственность «за нарушение правил об обороте товаров стратегического назначения, если это причинило существенный ущерб». Среди санкций — кратковременное лишение свободы или штраф.

 

Кроме того, вторая часть статьи предусматривает наказание за создание помех для оперативных мероприятий и использование для этого специальной аппаратуры: заключение на срок до 2 лет, арест, принудительные работы, штраф или запрет заниматься определенной деятельностью на 5 лет.

 

То есть Уголовный закон в данном случае отсылает к Закону об обороте товаров стратегического назначения. И тот уже ситуацию конкретизирует. Так, статья 5.1 предусматривает: «физическим лицам запрещено приобретать, хранить и использовать устройства, приборы, инструменты или их компоненты, которые упомянуты в списке товаров стратегического назначения Латвийской Республики или созданы для отдельных мероприятий оперативной деятельности».

 

Что же, согласно упомянутому списку, нельзя иметь простым смертным? 

 

Пневматическое оружие с энергией, более 12 джоулей, оборудование для получения аудиоинформации в скрытом виде (специальные микрофоны, передатчики, приемники, шифраторы, дешифраторы, сканеры частот, ретрансляторы, усилители, «лазерные» подслушивающие устройства и так далее), специальное оборудование для скрытого видеонаблюдения (проводные и беспроводные камеры — за исключением мобильных телефонов и компьютеров, — замаскированные под другие предметы, размер которых менее чем 40 x 40 x 40 мм или диаметр менее чем 25 мм, передатчики, приемники, мини–видеомагнитофоны и так далее), оборудование для скрытого попадания в помещение (мастер–ключи, определители кодовых замков и прочее), а также множество других интересных гаджетов. С полным списком можете ознакомиться сами — http://likumi.lv/doc.php?id=163892.

 

Николай КУДРЯВЦЕВ.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 20:33 12:02:2018

Loģiska likumdošana! 100% atbalstu! Nav ko nelegālu tehniku iegādāties!

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
12.02.2018

Мухи отдельно, котлеты отдельно (12)

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