Антироссийские санкции — настоящий шантаж(20)

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Анатолий Тарасов
09:06 17.01.2018
Экономика / Мировая экономика

Политика санкций, в том числе и антироссийских, является ошибкой, поскольку экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, уверен чешский профессор, один из самых уважаемых экономистов страны Милан Зелены.

Профессор, занимающийся системами управления, и один из самых уважаемых чешских экономистов Милан Зелены считает, что экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами. Как пишет Parlamentní listy, по мнению Зелены, санкции, в том числе антироссийские, — это политическая ошибка. Они только вредят невинным людям, укрепляют позиции политических элит и ускоряют негативную трансформацию отстающих экономик.

 

В интервью чешскому изданию Милан Зелены рассказал, что согласен с позицией Милоша Земана: экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, особенно когда их могут выбирать сами фирмы и бизнесмены.

 

«Политик не сможет понять экономику лучше, чем настоящий предприниматель. Национальная экономика не должна становиться заложником или инструментом политического шантажа», — заявил эксперт.

 

Сегодня торговлю с Россией ограничивают санкции, которые против этой страны ввели Европейский союз и США из-за Крыма, однако некоторые страны, такие как Германия, поддерживают с Москвой оживлённые торговые отношения. По мнению Зелены, отмена санкций оживила бы и чешскую экономику.

 

«Я уже несколько раз ответил на этот вопрос: санкции — политическая ошибка. Чем больше сбой, который даёт политика, тем чаще вводятся санкции. За них расплачиваются только фирмы, их сотрудники и прежде всего потребители, то есть избиратели. Последствия отмены каких-нибудь санкций, несомненно, оживили бы Чешскую Республику, но никому это не надо. Что касается Крыма, то, насколько я помню, исторически это российская территория, которую Украине подарил деспот Хрущёв вместе со всем населением, как в Средневековье», — отметил профессор.

RT / Фото
Комментарии (20)
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Latviešu patriots 09:15 17:01:2018

Krievijas aģenti sarosījušies. Nebūs viss pa jūsu prātam. Sankcijas netiks atceltas.

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dave 09:21 17:01:2018

Привет патриот)сын шлюхи и муж Вани))как там твоя убогая семья поживает?Тебя еще не арестовала полиция безопасности за то что ты детей насилуешь?

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CCCP 10:08 17:01:2018

Санкции будут отменены! Европа сыта обещаниями Фашингтона что Россия через 3 месяца развалится.... ещё 6, ещё 6, ещё 6, ещё 6..... Зеркальный ответ на санкции будет повышение экспортного налога на вывоз из РФ нефти и газа. Вот тут и Европа встанет на колени, но не ради Проебалтик, ради себя а Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Финку - подарят Путину.

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Александр Шерстобитов 10:40 17:01:2018

даже если санкции снимут,Путин не снимет эмбарго, чтоб не хлынули сново геропейские ГМО продукты на российский рынок

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Vitaliy 11:36 17:01:2018

Mēs ļoti ceram, ka tie vēl turpināsies.

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dave 09:19 17:01:2018

Пиндосовские санкции смешны.Как и смешны все второсортные кто верит пиндосам.России насрать на санкции а вот запад без России и пернуть не может.

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Latviešu patriots 09:24 17:01:2018

Smieklīgi ir otrās šķiras krievvalodīgie.. Ha ha ha

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CCCP 10:10 17:01:2018

пукнул Первосортный Глист

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Саня 09:23 17:01:2018

Санкции надо вводить только в отношении Путина.

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русский 09:27 17:01:2018

Кишка тонка на Путина санкции ввести.Где Путин-там вся Россия.

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Latviešu patriots 09:46 17:01:2018

Gejam Putinam nav paveicies, sankcijas pret viņa krieviju neatcels. Ha ha ha

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Да 10:02 17:01:2018

Патриот ты дурачок ?

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CCCP 10:14 17:01:2018

Он глист, а у глиста нет извилин, только одна прямая на заднице в которой он живёт.

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (3)