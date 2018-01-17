Профессор, занимающийся системами управления, и один из самых уважаемых чешских экономистов Милан Зелены считает, что экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами. Как пишет Parlamentní listy, по мнению Зелены, санкции, в том числе антироссийские, — это политическая ошибка. Они только вредят невинным людям, укрепляют позиции политических элит и ускоряют негативную трансформацию отстающих экономик.
В интервью чешскому изданию Милан Зелены рассказал, что согласен с позицией Милоша Земана: экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, особенно когда их могут выбирать сами фирмы и бизнесмены.
«Политик не сможет понять экономику лучше, чем настоящий предприниматель. Национальная экономика не должна становиться заложником или инструментом политического шантажа», — заявил эксперт.
Сегодня торговлю с Россией ограничивают санкции, которые против этой страны ввели Европейский союз и США из-за Крыма, однако некоторые страны, такие как Германия, поддерживают с Москвой оживлённые торговые отношения. По мнению Зелены, отмена санкций оживила бы и чешскую экономику.
«Я уже несколько раз ответил на этот вопрос: санкции — политическая ошибка. Чем больше сбой, который даёт политика, тем чаще вводятся санкции. За них расплачиваются только фирмы, их сотрудники и прежде всего потребители, то есть избиратели. Последствия отмены каких-нибудь санкций, несомненно, оживили бы Чешскую Республику, но никому это не надо. Что касается Крыма, то, насколько я помню, исторически это российская территория, которую Украине подарил деспот Хрущёв вместе со всем населением, как в Средневековье», — отметил профессор.
Krievijas aģenti sarosījušies. Nebūs viss pa jūsu prātam. Sankcijas netiks atceltas.« ответить
Привет патриот)сын шлюхи и муж Вани))как там твоя убогая семья поживает?Тебя еще не арестовала полиция безопасности за то что ты детей насилуешь?« ответить
Санкции будут отменены! Европа сыта обещаниями Фашингтона что Россия через 3 месяца развалится.... ещё 6, ещё 6, ещё 6, ещё 6..... Зеркальный ответ на санкции будет повышение экспортного налога на вывоз из РФ нефти и газа. Вот тут и Европа встанет на колени, но не ради Проебалтик, ради себя а Литву, Латвию, Эстонию, Польшу и Финку - подарят Путину.« ответить
даже если санкции снимут,Путин не снимет эмбарго, чтоб не хлынули сново геропейские ГМО продукты на российский рынок« ответить
Mēs ļoti ceram, ka tie vēl turpināsies.« ответить
Пиндосовские санкции смешны.Как и смешны все второсортные кто верит пиндосам.России насрать на санкции а вот запад без России и пернуть не может.« ответить
Smieklīgi ir otrās šķiras krievvalodīgie.. Ha ha ha« ответить
пукнул Первосортный Глист« ответить
Санкции надо вводить только в отношении Путина.« ответить
Кишка тонка на Путина санкции ввести.Где Путин-там вся Россия.« ответить
Gejam Putinam nav paveicies, sankcijas pret viņa krieviju neatcels. Ha ha ha« ответить
Патриот ты дурачок ?« ответить
Он глист, а у глиста нет извилин, только одна прямая на заднице в которой он живёт.« ответить