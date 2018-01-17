Политика санкций, в том числе и антироссийских, является ошибкой, поскольку экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, уверен чешский профессор, один из самых уважаемых экономистов страны Милан Зелены.

Профессор, занимающийся системами управления, и один из самых уважаемых чешских экономистов Милан Зелены считает, что экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами. Как пишет Parlamentní listy, по мнению Зелены, санкции, в том числе антироссийские, — это политическая ошибка. Они только вредят невинным людям, укрепляют позиции политических элит и ускоряют негативную трансформацию отстающих экономик.

В интервью чешскому изданию Милан Зелены рассказал, что согласен с позицией Милоша Земана: экономические отношения стоит поддерживать со всеми странами, особенно когда их могут выбирать сами фирмы и бизнесмены.

«Политик не сможет понять экономику лучше, чем настоящий предприниматель. Национальная экономика не должна становиться заложником или инструментом политического шантажа», — заявил эксперт.

Сегодня торговлю с Россией ограничивают санкции, которые против этой страны ввели Европейский союз и США из-за Крыма, однако некоторые страны, такие как Германия, поддерживают с Москвой оживлённые торговые отношения. По мнению Зелены, отмена санкций оживила бы и чешскую экономику.

«Я уже несколько раз ответил на этот вопрос: санкции — политическая ошибка. Чем больше сбой, который даёт политика, тем чаще вводятся санкции. За них расплачиваются только фирмы, их сотрудники и прежде всего потребители, то есть избиратели. Последствия отмены каких-нибудь санкций, несомненно, оживили бы Чешскую Республику, но никому это не надо. Что касается Крыма, то, насколько я помню, исторически это российская территория, которую Украине подарил деспот Хрущёв вместе со всем населением, как в Средневековье», — отметил профессор.